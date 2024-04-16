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Минфин предложил завершить IT-ипотеку и программы под 8% в срок

Исключением станет только семейная, ее продлят до 2030 года. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.

Госпрограмма для IT-специалистов должна закончиться в конце 2024-го, а на новостройки под 8% – в июне этого года. Сейчас более 90% кредитов на первичке выдаются по льготным условиям – долю следует сократить до 25%, считают в Минфине. Участники рынка выступили за адресное продление программ, например, на определенные регионы или категории населения. Сейчас двузначная ключевая ставка фактически не позволяет россиянам оформлять жилищные ссуды.

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– Ипотека – это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным, – подчеркнул Алексей Яковлев.

Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Самая популярная – под 8% на новостройки. По ней установлено ограничение на размер займа в 6 млн рублей, однако льготу разрешается сочетать с рыночным кредитом (взять оставшуюся часть под более высокий процент). Она действует до 1 июля 2024 года.

Ранее ВТБ зафиксировал недельный объем выдач IT-ипотеки в 2 млрд рублей. После возобновления выдач IT-ипотеки с 8 апреля ее оформили около 250 клиентов ВТБ, получив на покупку недвижимости 2,2 млрд рублей. Средний чек составил около 8,5 млн рублей – в два раза выше, чем по другим льготным программам. Общий объем сделок по IT-ипотеке в банке приближается к 120 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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