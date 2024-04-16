Ипотечный рынок России может испытать рекордное падение с 2015 года

Объемы выдачи могут упасть на треть.

Согласно прогнозу «Эксперт РА», в текущем году российский рынок ипотеки может столкнуться с самым значительным с 2015 года сокращением объемов выдачи кредитов на жилье из-за изменений условий льготного кредитования, пишет Forbes.

Ожидается, что к середине года самая популярная программа ипотеки с господдержкой будет завершена, что скажется на общем объеме выдачи. Оживление интереса к обычной рыночной ипотеке предполагается лишь во второй половине года, когда начнет снижаться ключевая ставка.

После рекордно высокого объема выдач в 2023 году, в 2024 году ожидается сокращение на 30%, с 7,8 трлн рублей до предполагаемых 5,4 трлн рублей, что станет максимальным уменьшением с 2015 года, когда падение составило 34%. Предполагается, что рост ипотечного портфеля также замедлится до 13% против 29% в предыдущем году.Снижению объемов выдач будет способствовать «существенная трансформация» льготных ипотечных программ, объясняют авторы обзора. В прошлом году этот сегмент обеспечил 60,8% в общем объеме выдач. С начала 2024 года условия выдач ипотеки по самой массовой программе (ипотеке с господдержкой под 8% годовых) ужесточились — вырос минимальный первоначальный взнос (с 20 до 30%), снизился максимальный размер кредита (с 12 до 6 млн рублей в столичных регионах), сократился размер госсубсидий. Эти факторы уже привели к тому, что общий объем выдач ипотечных кредитов в первые два месяца снизился на 14% год к году, указывает «Эксперт РА».

