Ипотечный рынок России может испытать рекордное падение с 2015 года

Объемы выдачи могут упасть на треть.
Согласно прогнозу «Эксперт РА», в текущем году российский рынок ипотеки может столкнуться с самым значительным с 2015 года сокращением объемов выдачи кредитов на жилье из-за изменений условий льготного кредитования, пишет Forbes.
Ожидается, что к середине года самая популярная программа ипотеки с господдержкой будет завершена, что скажется на общем объеме выдачи. Оживление интереса к обычной рыночной ипотеке предполагается лишь во второй половине года, когда начнет снижаться ключевая ставка.
После рекордно высокого объема выдач в 2023 году, в 2024 году ожидается сокращение на 30%, с 7,8 трлн рублей до предполагаемых 5,4 трлн рублей, что станет максимальным уменьшением с 2015 года, когда падение составило 34%. Предполагается, что рост ипотечного портфеля также замедлится до 13% против 29% в предыдущем году.Снижению объемов выдач будет способствовать «существенная трансформация» льготных ипотечных программ, объясняют авторы обзора. В прошлом году этот сегмент обеспечил 60,8% в общем объеме выдач. С начала 2024 года условия выдач ипотеки по самой массовой программе (ипотеке с господдержкой под 8% годовых) ужесточились — вырос минимальный первоначальный взнос (с 20 до 30%), снизился максимальный размер кредита (с 12 до 6 млн рублей в столичных регионах), сократился размер госсубсидий. Эти факторы уже привели к тому, что общий объем выдач ипотечных кредитов в первые два месяца снизился на 14% год к году, указывает «Эксперт РА».
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что льготная ипотека в России должна быть адресной, потому что за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Адресными она называет семейную, сельскую, дальневосточную ипотеку, они направлены на решение тех задач, которые не решаются рыночными методами. По ее мнению, бум на рынке жилья с большой вероятностью грозит кризисом, а не повышением его доступности. Эльвира Набиуллина призвала не путать доступность жилья и доступность ипотеки. «Потому что даже если процентные ставки низкие, но человек должен брать больший объем кредита, так как в результате массовых льготных программ выросли цены, то это не означает повышения доступности жилья»,— объяснила глава ЦБ.