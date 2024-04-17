Названы лучшие рестораны России 2024 года

Читайте также:
17 апреля 2024
17 апреля 2024
Рейтинг лучших ресторанов России, по версии Wheretoeat, впервые возглавили сразу два ресторана – Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург) и Savva (Москва). Церемония награждения состоялась 16 апреля.
Топ лучших ресторанов по версии Wheretoeat Russia 2024:
- 1 место Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург; Savva, Москва.
- 2 место AVA, Москва.
- 3 место Birch, Санкт-Петербург.
- 4 место Olluco, Москва.
- 5 место Loona, Москва.
- 6 место Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург.
- 7 место Tunguska, Красноярск.
- 8 место Sage, Москва.
- 9 место 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск.
- 10 место Maya, Москва.
«Шеф-поваром года» стал Георгий Троян, возглавляющий кухню ресторанов La Pigeon и «Северяне».
Почетного звания «Ресторатор года» удостоен Антон Пинский.
Награда «Сомелье года» отправилась в Сочи: Максим Кочнев (ресторан «Баран-Рапан»). Приз «За вклад в развитие ресторанной индустрии страны» вручен ресторатору Аркадию Новикову.
Напомним, что 10 иркутских ресторанов вошли в лонг-лист лучших ресторанов России 2024 года. Всего в список было включено639 гастрономических заведений из 74 городов, поселков и других населенных пунктов страны.