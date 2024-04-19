«Россия как замкнутый котёл». Олег Вьюгин – о поведении инвесторов, инфляции и «черных лебедях»

Россия превращается в замкнутый котел, считает экономист, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. «Финансовых ресурсов в страну вернулось много. Люди с большими деньгами больше не вывозят их за границу, не тратят на красивую жизнь. Деньги буквально некуда девать – поэтому фондовый рынок растет как на дрожжах», – рассказал эксперт в интервью Forbes. Сможет ли Центробанк остановить инфляцию? Когда вернутся в Россию иностранные инвесторы? И почему повышение налогов для «миллионеров» – сомнительная идея. Портал SIA.RU записал самые яркие цитаты Олега Вьюгина.

Об экономике России: «Она рыночная»

– Что такое рыночная экономика? Это когда есть свобода назначения цены на свой товар и свобода заключения контракта. Всё это есть в стране. Если даже рассмотреть историю с яйцами: поступили указания снизить торговую маржу, но я бы не сказал, что свобода цены была ликвидирована.

О резервах: «Можно только судиться»

– Если золотовалютные резервы передадут, как сейчас заявляют на Западе, украинской стороне, то единственный шаг, который может быть со стороны России, – это длительная тяжба, то есть подача во все виды судов международного иска против экспроприации суверенной собственности. И это нормальная реакция. Но я думаю, что ЗВР не передадут.

Об иностранных компаниях: «Ушла четверть, но многие остались»

– Из России ушло порядка 20-25% иностранных компаний, если считать по именам. Дело в том, что за каждым именем может крыться разный по величине актив. Но довольно большая часть компаний осталась. Почему? Во-первых, это бизнес, который приносит хороший результат. Во-вторых, бизнес, который хорошо локализован. То есть он во многом пользуется продукцией, которая производится в России.

Об иностранных инвесторах: «Ждать быстрого возвращения не стоит»

– Считаю, что в ближайшее время маловероятно возвращение иностранных инвесторов в Россию. Если ситуация устаканится, то они вернутся в первую очередь с продажей своей продукции. Как Китай, например, делает сейчас. Он ведь не создает никаких производств в России, а просто продаёт готовую продукцию. Ну почему бы это не делать другим странам?

О китайских инвесторах: «Вряд ли они будут строить заводы в России»

– Почему не будет инвестиций от Китая? Китай – огромная промышленная машина, которая сформировалась таким образом, что для неё нужны большие, мировые рынки сбыта. Это была стратегическая идея Китая. А сейчас, во-первых, у них внутренние рынок скукоживается и растёт гораздо медленнее, чем они думали. А во-вторых, внешние рынки не такие хорошие, потому что в целом ситуация в глобальной экономике не очень хорошая. К тому же основные потребители китайской продукции – США и Европа – пытаются контролировать процесс и не попадать в полную зависимость от китайской продукции. Поэтому зачем им инвестировать в Россию и строить заводы, которые будут производить ещё больше продукции? Абсолютно незачем.

О внутренних инвесторах: «Деньги некуда девать»

– Сейчас Россия превращается в замкнутый котёл с точки зрения экономики. Единственное взаимодействие с миром – внешняя торговля. Финансовых ресурсов вернулось в Россию много и остаётся в стране много. Россия продолжает получать выручку от продажи энергетических ресурсов, замечу, что не меньше, чем было раньше, при этом отток капитала схлопнулся, его практически нет. Государство перестало cобирать резервы, и теперь внутри России оказалось довольно много денег. Они не вытекают и все варятся в этом котле. Поэтому и фондовый рынок растёт как на дрожжах. Просто деньги некуда девать. Инвесторы покупают акции, но я бы не назвал это инвестиционной стратегией.

О миллиардерах: «Они пускают деньги в оборот внутри страны»

– В России теперь много людей с большими деньгами. Они не вывозят их за границу, не инвестируют их там в какие-то проекты, не тратят на красивую жизнь, ни на что, поэтому они пускают деньги в оборот внутри страны. Строят, инвестируют, покупают, продают. Московская биржа недавно заявила, что на торговой площадке появился особый класс инвесторов – ультрахайнеты, то есть очень богатые, состоятельные люди, которые оперируют миллиардами. Раньше они переводили деньги за границу, сейчас они этого не делают. Вот эти деньги сейчас разгоняют инфляционные процессы в России, хотя они же и способствуют некоторому росту экономики.

О перегреве экономики: «ЦБ будет сложно остановить инфляцию»

– Есть перегрев российской экономики, и этот перегрев нездоровый, неправильный. Я предчувствую, что Центральному банку будет очень сложно остановить инфляцию в отличие от всех предыдущих ситуаций, когда ему это удавалось. Ключевая ставка 16% никак не действует на уровень потребительской активности. У нас в стране и сбережения растут, и потребительские расходы. Это означает одно: такая ставка не позволяет остановить инфляционные процессы.

О реальном уровне инфляции: «Она больше 16%»

– Уровень инфляции, который был зафиксирован в прошлом году, естественно, не 7,5%, а гораздо выше. Косвенно, если ставка 16% не действует на инфляционные процессы, не позволяет их притушить, это означает, что инфляция выше 16%. Но в целом пока ситуация с инфляцией управляема. Её можно снизить. Сделать более скромный бюджет с точки зрения трат. Либо установить более высокую ставку – 16+. Но если ничего не делать, оставить ставку 16% и продолжать существенно наращивать бюджетные расходы, то мы можем столкнуться с гонкой зарплат и цен, что, собственно, сейчас и происходит.

О ключевой ставке: «Не стоит ждать серьёзного снижения»

– Конечно, российский рынок должен как-то переварить уровень капитала, который сейчас сконцентрировался в стране из-за замкнутости. Поэтому не надо ждать серьёзных изменений в денежно-кредитной политике Центрального банка. К примеру, не стоит ждать, что он снизит ставку до 7%, как это было до начала цикла повышения ставок. Да, есть Турция, которая живёт с новой экономической реальностью – с инфляцией 60-70%, и экономика в стране даже растет. Но я надеюсь, что в России подобной ситуации не будет.

О валюте: «Крепость рубля условна»

– Крепость российского рубля во многом зависит от того, сколько Россия получает доходов от продажи сырьевых ресурсов нефти. Если Россия лишится хотя бы 20-30% доходов от нефти, это будет тот самый «чёрный лебедь» для российского рубля. Поэтому на этот показатель и нужно прежде всего смотреть. В прошлом году этих потерь удалось избежать. Правда, за счёт достаточно больших затрат для выстраивания схем вывода денег, чтобы избежать блокировки счетов. Но в этом году идёт новый цикл санкционного давления.

О прогрессивной шкале НДФЛ: «Это сомнительная идея»

– Повышение налогов для человека, который зарабатывает больше миллиона рублей, – на мой взгляд, сомнительная идея. Мы знаем, например, что в Нидерландах такое налогообложение, что волосы дыбом встают. Там даже маленькие доходы от 5 000 евро, так называемый разовый доход, облагают налогом в 12%, а уж доход выше 75 000 евро – и вовсе 52%. Но на это есть общественное согласие. Общество согласно, что такие деньги можно платить и можно жить в этой стране, из неё никто не бежит. Когда в России предлагают сделать такие изменения, надо быть уверенным, что общество согласно. Логично, когда высокая ставка предлагается для больших доходов. Но не для тех, кто получает чуть больше миллиона рублей. Это может затронуть многих граждан. Как говорят, шерсти мало – визгу много. Я бы ещё подумал. Нельзя людей с миллионом рублей причислять к богатым людям. Это средний класс.