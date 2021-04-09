«Битва за IT-ресурсы идет на всех фронтах»

Иркутская область могла бы быть передовым цифровым регионом России, если бы не сложности с IT-кадрами, которых сейчас катастрофически не хватает. Но эта проблема решаема, считает Ирина Шевцова, генеральный директор ГК «Форус», которая в клубе «Байкальские стратегии» отвечает за направление цифровизации.
Государство дает деньги «на цифру»
Процесс цифровизации мировой экономики идет уже не первый год, и Россия, по словам Ирины Шевцовой, перестраивается на эти рельсы достаточно мобильно. Оцифровывать бизнес-процессы так или иначе начали все компании, но в первую очередь – крупный и средний бизнес.
– Спрос на внедрение крупных IT-проектов огромен, – говорит она. – Производственные предприятия, в отличие от малого и микробизнеса, имели подушку безопасности, у них переход на «удаленку» привел к необходимости увеличить количество процессов, которые бы делались без участия человека. Тем более, государство поощряет такие шаги. Например, если компания «идет в цифру», то она может получить на эти цели льготный кредит от Фонда развития промышленности. Деньги возвратные, но ставка весьма комфортная.
На «цифровые рельсы» активно встает не только крупный бизнес, но и госорганы. По словам Ирины Шевцовой, проекты по цифровизации областных бюджетных предприятий сейчас запущены более чем в 60 регионах страны, и Иркутская область была первым таким регионом.
– Это был наш проект, – рассказала Ирина. – С 2014 по 2016 год мы переводили бюджетные предприятия области в «облако». Экономия средств для бюджета получилась огромная. Судите сами: если раньше каждая организация покупала себе 1С и содержала свой штат специалистов, то теперь к программе все подключаются удаленно, а поддержка осуществляется централизованно.
Субподряды, студенты и шэринг персонала
Благодаря огромному спросу на услуги, IT-компании легко могли бы удваивать и утраивать обороты, если бы не дефицит квалифицированных кадров.
– Мы давным-давно поняли, что надо работать с вузами, иначе останемся без кадров. Поэтому мы берем студентов на практику, сами читаем в вузах курсы и ведем магистратуру. У нас есть даже международная магистратура для Монголии и Вьетнама. Но все равно иркутский рынок IT-персонала очень мал.
Основная проблема, по словам Ирины Шевцовой, в том, что для подготовки специалистов нужного уровня требуется много времени.
– Те, кто способен делать крупные проекты – это люди с пяти- или даже десятилетним опытом. Ни о каких одном-двух годах подготовки речь не идет. Даже если мы возьмем 10 студентов и начнем их бешено готовить, это не означает, что через год у нас будет 10 суперспециалистов.
Решая вопрос с кадрами, крупные IT-компании идут на сотрудничество с маленькими региональными игроками, а также просят коллег поделиться специалистами, если те находятся в межпроектном простое.
– Небольших IT-компаний очень много в стране, но прямого доступа к крупным проектам у них нет, – пояснила Ирина Шевцова. – Не потому, что они маленькие – просто они никогда не выполняли проектов требуемого уровня сложности. Зато условия контрактов не запрещают исполнителю привлекать специалистов на субподряд, что мы и делаем. По такой схеме мы работаем и в других городах: иркутяне реализуют основную часть проекта, а затем «местные» специалисты его сопровождают.
«Удаленка» решила не всё
«Удаленка» весь рынок труда поставила «с ног на голову», и IT-специалистов это касается в первую очередь. С одной стороны, стало не важно, из какого города ты работаешь, с другой – «ядро» компании должно быть местным, уверена Ирина Шевцова.
– Один из наших крупных проектов – автоматизация компании СТГ, крупного производителя туалетной бумаги и бумажных полотенец, головной офис которой находится в Сыктывкаре. В 2020 году мы все вопросы решали удаленно, ни разу не выехав на место. Только сейчас, на этапе опытной эксплуатации, наши сотрудники поехали туда в командировки. Проблема региональных ресурсов – условная, ведь на проекте могут работать специалисты и из других городов. Но «ядро» все-таки должно быть местным, потому что в современных системах управления основной упор делается на управление по ценностям и формирование правильной корпоративной культуры. Все это создается сначала в офисах, а уже потом транслируется в онлайн.
Региону нужны ресурсные центры
Проблема с кадрами в регионах не приговор, уверена Ирина Шевцова. По ее словам, кроме «повышения качества жизни» решением может стать создание на территории области ресурсных центров.
– Нужна площадка, на которой IT-специалисты разных территорий могли бы встречаться, устраивать нетворкинг. Чтобы студенты знали, что они не только учатся в «крутом» вузе, но что здесь все время происходят международные тусовки – тогда это будет стимулом оставаться в Иркутске.
Как член клуба «Байкальские стратегии» и представитель комитета по цифровой экономике при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири, Ирина Шевцова знает, что на уровне региональной власти уже обсуждается проект по созданию в Иркутске ресурсного центра Сколково. Планируется также, что 1 июля в Иркутской области появится министерство цифрового развития.
– Байкал – это наша козырная карта, – говорит Ирина, – но мы хотим, чтобы регион славился не только нефтью и газом, лесом и чистой пресной водой, но и развитым IT-кластером, который оказывает услуги на экспорт.
В создании на территории региона ресурсных центров крупных компаний есть как плюсы, так и минусы, рассказала Ирина Шевцова.
– Минус в том, что цена на специалистов в регионе начнет стремиться к московской, а это будет означать и рост цен на услуги региональных компаний. Крупные игроки точно так же бьются за ресурсы. Безусловно, войдя в наш регион, они составят нам конкуренцию. С другой стороны, они, безусловно, повысят качество IT-специалистов и у нас тоже выбор станет больше. Иркутск так же, как Москва, надеется собрать лучших ребят на территории от Урала до Дальнего Востока. Битва за ресурсы идет на всех фронтах.
Клуб «Байкальские стратегии» – это объединение интеллектуалов, предпринимателей, экспертов и профессионалов высокого уровня из разных отраслей, собравшихся во имя общей цели: формирование новой, долгосрочной и эффективной стратегии развития Байкальского региона и участие в её реализации.
Это межрегиональная общественная организация, объединяющая Иркутскую область, республику Бурятия и Забайкальский край.
Среди членов Клуба – представители деловых кругов, научного и вузовского сообщества, государственные служащие, журналисты и общественные деятели. Те, кому небезразлична судьба региона, кто готов приложить усилия к его развитию.