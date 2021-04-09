«Битва за IT-ресурсы идет на всех фронтах»

Иркутская область могла бы быть передовым цифровым регионом России, если бы не сложности с IT-кадрами, которых сейчас катастрофически не хватает. Но эта проблема решаема, считает Ирина Шевцова, генеральный директор ГК «Форус», которая в клубе «Байкальские стратегии» отвечает за направление цифровизации.

Государство дает деньги «на цифру»

Процесс цифровизации мировой экономики идет уже не первый год, и Россия, по словам Ирины Шевцовой, перестраивается на эти рельсы достаточно мобильно. Оцифровывать бизнес-процессы так или иначе начали все компании, но в первую очередь – крупный и средний бизнес.

– Спрос на внедрение крупных IT-проектов огромен, – говорит она. – Производственные предприятия, в отличие от малого и микробизнеса, имели подушку безопасности, у них переход на «удаленку» привел к необходимости увеличить количество процессов, которые бы делались без участия человека. Тем более, государство поощряет такие шаги. Например, если компания «идет в цифру», то она может получить на эти цели льготный кредит от Фонда развития промышленности. Деньги возвратные, но ставка весьма комфортная.

На «цифровые рельсы» активно встает не только крупный бизнес, но и госорганы. По словам Ирины Шевцовой, проекты по цифровизации областных бюджетных предприятий сейчас запущены более чем в 60 регионах страны, и Иркутская область была первым таким регионом.

– Это был наш проект, – рассказала Ирина. – С 2014 по 2016 год мы переводили бюджетные предприятия области в «облако». Экономия средств для бюджета получилась огромная. Судите сами: если раньше каждая организация покупала себе 1С и содержала свой штат специалистов, то теперь к программе все подключаются удаленно, а поддержка осуществляется централизованно.

Субподряды, студенты и шэринг персонала

Благодаря огромному спросу на услуги, IT-компании легко могли бы удваивать и утраивать обороты, если бы не дефицит квалифицированных кадров.

– Мы давным-давно поняли, что надо работать с вузами, иначе останемся без кадров. Поэтому мы берем студентов на практику, сами читаем в вузах курсы и ведем магистратуру. У нас есть даже международная магистратура для Монголии и Вьетнама. Но все равно иркутский рынок IT-персонала очень мал.

Основная проблема, по словам Ирины Шевцовой, в том, что для подготовки специалистов нужного уровня требуется много времени.

– Те, кто способен делать крупные проекты – это люди с пяти- или даже десятилетним опытом. Ни о каких одном-двух годах подготовки речь не идет. Даже если мы возьмем 10 студентов и начнем их бешено готовить, это не означает, что через год у нас будет 10 суперспециалистов.

Решая вопрос с кадрами, крупные IT-компании идут на сотрудничество с маленькими региональными игроками, а также просят коллег поделиться специалистами, если те находятся в межпроектном простое.

– Небольших IT-компаний очень много в стране, но прямого доступа к крупным проектам у них нет, – пояснила Ирина Шевцова. – Не потому, что они маленькие – просто они никогда не выполняли проектов требуемого уровня сложности. Зато условия контрактов не запрещают исполнителю привлекать специалистов на субподряд, что мы и делаем. По такой схеме мы работаем и в других городах: иркутяне реализуют основную часть проекта, а затем «местные» специалисты его сопровождают.

«Удаленка» решила не всё

«Удаленка» весь рынок труда поставила «с ног на голову», и IT-специалистов это касается в первую очередь. С одной стороны, стало не важно, из какого города ты работаешь, с другой – «ядро» компании должно быть местным, уверена Ирина Шевцова.

– Один из наших крупных проектов – автоматизация компании СТГ, крупного производителя туалетной бумаги и бумажных полотенец, головной офис которой находится в Сыктывкаре. В 2020 году мы все вопросы решали удаленно, ни разу не выехав на место. Только сейчас, на этапе опытной эксплуатации, наши сотрудники поехали туда в командировки. Проблема региональных ресурсов – условная, ведь на проекте могут работать специалисты и из других городов. Но «ядро» все-таки должно быть местным, потому что в современных системах управления основной упор делается на управление по ценностям и формирование правильной корпоративной культуры. Все это создается сначала в офисах, а уже потом транслируется в онлайн.

Региону нужны ресурсные центры

Проблема с кадрами в регионах не приговор, уверена Ирина Шевцова. По ее словам, кроме «повышения качества жизни» решением может стать создание на территории области ресурсных центров.

– Нужна площадка, на которой IT-специалисты разных территорий могли бы встречаться, устраивать нетворкинг. Чтобы студенты знали, что они не только учатся в «крутом» вузе, но что здесь все время происходят международные тусовки – тогда это будет стимулом оставаться в Иркутске.

Как член клуба «Байкальские стратегии» и представитель комитета по цифровой экономике при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири, Ирина Шевцова знает, что на уровне региональной власти уже обсуждается проект по созданию в Иркутске ресурсного центра Сколково. Планируется также, что 1 июля в Иркутской области появится министерство цифрового развития.

– Байкал – это наша козырная карта, – говорит Ирина, – но мы хотим, чтобы регион славился не только нефтью и газом, лесом и чистой пресной водой, но и развитым IT-кластером, который оказывает услуги на экспорт.

В создании на территории региона ресурсных центров крупных компаний есть как плюсы, так и минусы, рассказала Ирина Шевцова.

– Минус в том, что цена на специалистов в регионе начнет стремиться к московской, а это будет означать и рост цен на услуги региональных компаний. Крупные игроки точно так же бьются за ресурсы. Безусловно, войдя в наш регион, они составят нам конкуренцию. С другой стороны, они, безусловно, повысят качество IT-специалистов и у нас тоже выбор станет больше. Иркутск так же, как Москва, надеется собрать лучших ребят на территории от Урала до Дальнего Востока. Битва за ресурсы идет на всех фронтах.