Точки роста: что поможет развитию бизнеса в Иркутской области

Куда обращаться за поддержкой? Иркутским предпринимателям больше не придется задаваться таким вопросом: Институты господдержки малого бизнеса в регионе объединились на площадке Центра «Мой бизнес», что должно повысить прозрачность и доступность поддержки, эффективность использования средств. Какие еще достигнуты цели через объединение? Как изменился принцип работы с бизнесом, на какие отрасли будут делать ставку? Почему без системного подхода малый бизнес останется «точкой роста» только на бумаге? На вопросы Газеты Дело ответили первый зампредседателя правительства региона Руслан Ситников и директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Первый зампред правительства Иркутской области Руслан Ситников и директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Фото: Андрей Фёдоров.

Вся поддержка – в одном окне

2020 год прошел под знаком спасения малого и среднего бизнеса: пандемия коронавируса поставила под угрозу существование многих предприятий, в очередной раз показав, как для них важна государственная поддержка. В апреле 2020-го на базе Центра «Мой бизнес» открыли круглосуточную линию: консультировали предпринимателей в решении оперативных вопросов, сообщали актуальную информацию и собирали обратную связь о том, что необходимо бизнесу. Эта информация, полученная от более чем 8 тысяч предпринимателей, была учтена во время реформирования работы институтов развития, которое было проведено в 2021 году.

Руслан Ситников: Объединение было неизбежно. Мы должны уйти от бесконечных отчетов: «Мы провели столько-то встреч, выставок, форумов…». Давайте расскажем, что мы планировали и что сделали по итогам этих мероприятий – вот что важно.

Посмотрев эффективность работы и проанализировав опыт других регионов, мы приняли решение о консолидации институтов поддержки и выстраивании принципа «одного окна». Сейчас это происходит и на федеральном уровне.

Теперь получить помощь стало проще: Фонд «Центр поддержки предпринимательства» и Иркутский областной гарантийный фонд объединены и работают по системе одного окна на базе Центра «Мой Бизнес». Функционал и спектр направлений поддержки при этом не сократился, а наоборот, расширился новыми – например, во второй половине 2021 года планируется создание маркетингового центра, который поможет предпринимателям с продвижением товаров и услуг.

Во-первых, «единое окно» с точки зрения предприятий бизнеса – это повышение качества оказываемых государственных и иных мер поддержки, и, что немаловажно, комфорта при их получении.

Во-вторых, для органов исполнительной власти наличие одного ответственного повышает и прозрачность управления бюджетными средствами, и понимание эффективности, а также актуальности внедряемых инструментов.

В-третьих, в России много программ различных министерств и ведомств, направленных на поддержку бизнеса. Наличие «одного окна» позволяет синхронизировать их в одном месте и сделать доступнее для предпринимателей.

Если гора не идет к Магомету…

Несмотря на развитость и разветвленность системы господдержки бизнеса, многие предприниматели в Иркутской области по-прежнему не знают о доступных возможностях. Сегодня, как правило, помощь оказывается по заявительному принципу: обратился – получил.

Диляра Окладникова: По-прежнему очень большой процент предприятий не знают о мерах поддержки бизнеса, а это значит, что нужна работа с администрациями, главами муниципалитетов и, конечно, точечная работа с предприятиями. Следующий шаг, который мы планируем осуществить – это работа Центра «Мой бизнес» «в полях»: поиск, выявление и выращивание перспективных проектов.

Руслан Ситников: Мы должны активно сами заниматься поиском, вовлекать бизнес в эту работу – как на площадке Центра «Мой бизнес», так и на выездных площадках в муниципальных образованиях. Там тоже нужно активизировать деловую среду, тем более, что запрос есть, субъект у нас немаленький. При этом в удаленных городах и селах есть и уникальные продукты, и активное предпринимательское сообщество – нужно помогать им, поддерживать при выводе на межрегиональный и международный рынки.

Поиск резервов и новых точек роста – главная на сегодня цель. А они точно есть! Анализ госзакупок показал: доля региональных игроков – всего 22%. Например, в мясной промышленности: мы закупаем блочное мясо в соседних регионах, а у нас этот продукт не производится. Но наша задача не просто сказать: «Производите!», а выстроить всю цепочку, от возможности производства такой продукции до создания условий по сбыту или прозрачному участию в торгах, обеспечив равный для всех доступ.

Первый зампред правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Фото: Андрей Фёдоров.

Что мешает экспорту

Малый бизнес может стать точкой роста для экономики Иркутской области при условии организации системного подхода и решения инфраструктурных проблем.

Одно из приоритетных направлений – развитие несырьевого неэнергетического экспорта. Сегодня перед регионом стоит задача по разработке механизмов развития и поддержки экспортно-ориентированных компаний МСП, выпускающих продукцию верхнего и среднего передела. Речь идет, в первую очередь, о семи ключевых отраслях: лесоперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой, сельскохозяйственной, машиностроительной и цветной металлургии. Этот перечень был определен по результатам проведенного в феврале 2021 года Экспортного совета Иркутской области при губернаторе.

Руслан Ситников: Прежде чем говорить о развитии региональных экспортеров, особенно сегмента малого бизнеса, стоит понять, какие барьеры им мешают при выходе на внешние рынки, поэтому мною была поставлена задача министерству экономического развития совместно с Центром «Мой бизнес» провести опрос экспортно-ориентированных предприятий. Масштабное исследование охватило около 1000 производителей Иркутской области, работающих на экспорт или только планирующих. В результате выделено 4 крупных блока ограничений и барьеров, которые предстоит устранить: маркетинг, логистика, сертификация, таможенно-тарифные ограничения. Безусловно, проблемы малых и крупных предприятий несколько отличаются. Для крупных предприятий это больше проблемы сертификации, таможенно-тарифных ограничений, а для сегмента малого и среднего бизнеса – практически весь список проблем.

Рыночные тенденции XXI века таковы: предпринимателям нужно не только производить востребованную продукцию, но и понимать, как они поставят ее сбыт – то есть как они продадут свою продукцию.

Поэтому результаты опроса показали, что проблемы «маркетинга» стоят на первом месте – это проблемы спроса, продвижения на зарубежных рынках, несоответствия упаковки. Для производителей, относящихся к малому и среднему бизнесу, решение этих вопросов собственными силами затруднительно из-за недостатка ресурсов. Решить задачу призван маркетинговый центр, который планируется создать на базе Центра «Мой бизнес»: он поможет и в продвижении, и в упаковке, и во взаимодействии с маркетплейсами.

Фото: Андрей Фёдоров.

В рамках логистического блока уже сейчас разработаны меры по компенсации части затрат региональным производителям, идет разработка дополнительных мер поддержки. Крайне важно учитывать особенности территориального расположения Иркутской области. Когда я только приехал, мне многие говорили: наш регион уникален, мы расположены в центре страны! Географически это так. Но мы удалены от наиболее густозаселенных районов, а следовательно – крупнейших рынков России. Именно поэтому с точки зрения логиcтических издержек мы не конкурентоспособны. Транспортная нагрузка для малого бизнеса – достаточно большая затратная часть. Практика сборных грузов у нас не распространена, а партии у малого бизнеса небольшие – сформировать и отправить груз бывает сложно. Наша задача – обеспечить в регионе условия для создания логистического узла, на базе комплексной программы развития в РЖД, а также привлечь инвесторов для развития логистической инфраструктуры региона.

Дикоросы как экспортный потенциал для малого бизнеса

Перспективный товар для экспорта – дикорастущие растения. Многие регионы страны, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, уже работают в этом направлении, осознав его большой экспортный потенциал. При развитии высокого уровня качества продукции она пользуется огромным спросом на зарубежных рынках.

Диляра Окладникова: Сегодня мы разрабатываем систему работы и мер поддержки для предприятий, занятых продукцией дикоросов, – это развитие системы кооперации внутри региона (от этапа вовлечения и обучения участников до выстраивания логистики), финансирования производственного цикла и доведения до этапа сбыта произведенной продукции на межрегиональном и международном уровнях.

Мы проводим выездные мероприятия, встречаемся с представителями отрасли, обсуждаем возможные пути развития, рассматриваем, какие меры поддержки нужны в том или ином муниципальном образовании. Конечно, есть ряд глобальных проблем, связанных с действующим законодательством, которые прорабатываются на уровне министерства экономического развития.

Диляра Окладникова, директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров.

Развитие производственных предприятий

Еще одна проблема действующих производителей малого и среднего бизнеса – старое или морально изношенное оборудование. У большинства предприятий возникает вопрос: как купить оборудование, чтобы снизить затраты по производству продукции, соответствующей требованиям новых рынков сбыта, но при этом не нести крупных единовременных затрат в виде дорогих кредитов.

Руслан Ситников: Для предприятий данного сектора в рамках институтов поддержки бизнеса доступно несколько мер финансовой помощи: льготное банковское инвестиционное кредитование, программа льготного лизинга оборудования, реализуемая Корпорацией МСП, и программы Фонда развития промышленности. Кроме этого, предприятия малого бизнеса могут воспользоваться поддержкой регионального центра инжиниринга или центра стандартизации и сертификации, в рамках которых оказывается сертификация продукции, производственный консалтинг и аудит.

Диляра Окладникова: Стоит отметить, что для микро- и малых предприятий наиболее востребованными являются Программы льготного лизинга оборудования. Преимущество заключается в том, что на приобретение нового, ранее не использованного или не введенного в эксплуатацию оборудования заключается договор по ставке к предмету лизинга от 2.85% до 4%. Очень важно понимать, что ставка к предмету лизинга и кредитная ставка – это не одно и то же.

Диляра Окладникова, директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров.

Разница в ставке варьируется не от уровня финансового состояния предприятия, а в зависимости от страны происхождения оборудования. Для оборудования российского производства кредитная ставка составляет 6% годовых, а для оборудования иностранного производства – 8% годовых. Сумма финансирования может быть от 0,5 млн до 200 млн рублей на максимальный срок договора до 84 месяцев, при этом авансовый платеж составляет от 10% от стоимости предмета лизинга. При привлечении в структуру сделки поручительства Центра «Мой бизнес» возможно получить лизинг без аванса. Центр станет поручителем по лизинговой сделке, таким образом предприятию не нужно будет выводить часть средств из оборота предприятия.

Центр «Мой бизнес» является представителем региональных лизинговых компаний: АО «РЛК Республики Башкортостан», АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Ярославской области», АО «РЛК Саха Якутия». Несмотря на то, что они находятся в других регионах, лизинговые компании работают без региональных барьеров со всеми предпринимателями. Как показала практика заключения данных сделок, решение принимается оперативно, в течение двух-трех недель. Сотрудничество с региональными лизинговыми компаниями позволяет предпринимателям региона привлекать льготное финансирование.

Инфраструктура для туристов

Еще одно направление, за которым давно уже закрепился статус «перспективного», – это туризм. Ежегодно Байкал притягивает тысячи туристов, что создает возможности для развития предпринимательства в этой сфере. Увы, барьеры есть и здесь. Вести такой бизнес, сохраняя экологическую повестку и учитывая сложное законодательство, бывает непросто. Без системного подхода и готовности региональной власти, институтов развития и предпринимательского сообщества не обойтись.

Руслан Ситников: Туристическая отрасль Иркутской области – это на 85% малый и средний бизнес, который напрямую зависит от современной и качественной инфраструктуры. В 2020 туротрасль сильно пострадала из-за ограничительных мер. Сейчас мы уходим от лозунгов – переходим к реальным делам. Основными задачами являются, во-первых, развитие новых туристических направлений, во-вторых, создание современного круглогодичного турпродукта. Решение этих вопросов связано с требованиями к созданию соответствующей инфраструктуры, качеству дорог, придорожных сервисов, местам массового отдыха и размещения. И, если мы хотим видеть туристов в регионе, то мы должны ориентироваться на мировые стандарты.

Поэтому сейчас регион совместно с РЖД запустил краткосрочные и среднесрочные проекты реконструкции и развития Кругобайкальской железной дороги, которая является уникальным туристическим продуктом в регионе, но требует модернизации. В первую очередь планируется благоустройство прилегающих территорий и инфраструктуры, после чего начнётся развитие средств доставки туристов, в том числе порта Байкал. То, что мы сейчас наблюдаем, – неприемлемо, должна быть создана современная инфраструктура, отвечающая экологическим требованиям.

Руслан Ситников, первый зампред правительства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров.

Совместно с администрацией Иркутска мы отрабатываем вопрос по увеличению продолжительности пребывания гостей в самом региональном центре. У многих людей Иркутская область ассоциируется только с Байкалом: туристы прилетают и сразу уезжают на Байкал, проводят там несколько дней и возвращаются домой. И далеко не многие знакомы с уникальностью Иркутска, в котором сосредоточено достаточное количество достопримечательностей, в том числе исторических. Турист может и должен познакомиться с Иркутском, узнать историю города, посмотреть достопримечательности, что благоприятно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса.

Уникальность региона, или не Байкалом единым

Развитие туристической отрасли в регионе планируется не только за счет Байкала. Многие приезжают к нам многократно – и хотят увидеть новые необычные места. В Приангарье таких мест немало: белорусская деревня Тургеневка, польская деревня Вершина, жители которых сохранили свою самобытность до наших дней. Село Хор-Тагна, образованное еще в 1892 году в Заларинском районе, входящее в Ассоциацию «Самые красивые деревни России» – последнее поселение на пути к Саянским горам, в котором проживает порядка 750 человек и в котором до сих пор живут староверы.

Диляра Окладникова: Для поколения наших родителей путевка в санаторий была великолепным отдыхом. Для тех, кому сейчас 20-30 лет, отдых все больше становится возможностью побывать за одну поездку в максимальном количестве разных мест. Те, кто приезжают на Байкал впервые, стремятся увидеть его красоту, при этом если вы приезжаете на несколько дней или приехали не в первый раз, то вам захочется увидеть что-то новое, уникальное и необычное.

Развитие туризма в деревнях и малых городах Иркутской области, во-первых, поможет познакомиться с уникальным этнокультурным колоритом, который зачастую можно увидеть и прочувствовать только вдалеке от больших городов, во-вторых, это отличная возможность предложить туристам и местному населению альтернативные места отдыха, возможность лучше узнать регион и его историю; в-третьих, для деревень и малых городов развитие сельского и познавательного туризма иногда единственная возможность сохранить и передать самобытный уклад жизни.

Руслан Ситников: Прорабатывая стратегию развития данного направления на 2021 год, мы совместно с Центром «Мой бизнес» и Агентством по туризму Иркутской области выделили три приоритетных направления: Усольский, Черемховский и Заларинский районы, а также очень необычное село Хор-Тагна.

Развитие новых направлений – это один из инструментов разгрузки привычных туристических объектов в праздничные или выходные дни. Например, в выходные и праздники возникают большие сложности с пробками и парковкой по направлению в Листвянку и Тальцы, так как происходит одновременный выезд местных жителей и гостей региона за пределы города.

Многие скажут: 3 часа – это очень долго. А давайте спросим себя: а сколько времени мы тратим, например, на дорогу до поселка Аршан? Конечно, развитие новых направлений должно идти параллельно с работой по формированию качественного туристического продукта, который должен включать в себя формирование туристических сервисов и создание грамотного маркетингово-информационного контента. Сейчас эта работа ведется совместно с администрациями муниципальных образований и представителями бизнеса.

Самозанятость – первый шаг в бизнес

Развивать предпринимательство в регионе помогает и новый налоговый режим для самозанятых. Этот формат нравится молодежи, которая стремится к новым подходам в работе, дающим большую самостоятельность и свободу.

Руслан Ситников: Мы много общаемся с молодежью и видим их готовность пробовать себя в предпринимательской деятельности. Сейчас мы ставим перед собой амбициозную задачу – отработать механизм «Легкий и безопасный старт бизнеса». Самозанятость – комфортный «демо-режим» для легкого и безопасного старта, доступный, в том числе, и студентам. Развитие «молодежного предпринимательства» – это ставка на потенциал, именно это подрастающее поколение будет через 10-15 лет участвовать и развивать экономику региона. Знания и опыт предпринимательской деятельности, взращённые на их текущем этапе развития, позволят привить базовую культуру налогоплательщика, что, в свою очередь, является основой для трансформации их первого дела в качественный «белый» бизнес.

Диляра Окладникова: Налог на профессиональный доход, или «налог для самозанятых» – один из самых выгодных для граждан, которые ведут свой бизнес без наемных работников с дохода до 2,4 млн рублей в год. Стать самозанятым может даже индивидуальный предприниматель, если у него также нет работников и выручка не более установленной нормы. Это «безопасный старт», при котором ежемесячно уплачиваются налоги с выручки по ставке 4% или 6%, не сдается налоговая отчетность и при этом есть такие преимущества, как льготное кредитование.

Обычный пример: работая в налоговом режиме «самозанятый», физическое лицо может получить льготный кредит от МСП Банка по ставке 7.75% годовых, что сильно отличается от кредита на потребительские цели по ставке от 15% и выше. Наша задача – довести информацию о преимуществах до людей.

Иван Рудых

Что в приоритете?

Топ-4 приоритетных направления развития предпринимательства в Иркутской области по версии Руслана Ситникова

Увеличение числа самозанятых Выявление и устранение барьеров, мешающих развитию предпринимательства, а также реализация точек роста. Развитие транспортной инфраструктуры Развитие мер поддержки бизнеса.

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