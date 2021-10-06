Мир в кризисе?

На фоне активных действий по снижению углеродных выбросов в мире разрастается энергетический кризис. Цены на уголь и газ бьют рекорды, страны вводят ограничения на потребление электроэнергии, крупные заводы останавливают работу.

Энергодефицит растёт

Так, в Китае ограничения подачи электроэнергии на промпредприятия по программе повышения энергоэффективности уже привели к полной остановке или существенному сокращению производства химической продукции. Уменьшение предложения, сообщили в компании, вызвало рост цен на полимеры на $100-150 за тонну за последние три недели, а это около 10%.

СМИ сообщают о том, что недалеко от Шанхая уже закрыто несколько сталелитейных заводов, закрываются текстильные фабрики, о закрытии заводов на несколько дней объявили некоторые поставщики Apple и Tesla.

Положение дел, по оценкам экспертов, может усугубиться ещё больше, поскольку ситуация с энергообеспечением в Китае будет только ухудшаться по мере вхождения в отопительный сезон.

Цены на газ бьют рекорды

Тем временем в Европе продолжает стремительно расти цена на газ. Утром 1 октября стоимость ноябрьского фьючерса на эталонном хабе TTF достигла нового абсолютного рекорда в €100 за 1 МВт•ч, или $1267 за 1 тыс. кубометров, следует из данных биржи ICE. Таким образом, европейские цены на газ выросли в четыре раза с начала года.

«Газпром» с 1 октября, по данным оператора Gascade, снизил поставку газа по газопроводу Ямал-Европа, используя лишь 25% его производительности. Так, в текущем году по этому газопроводу прокачивалось до 3,5 млн кубометров газа в сутки, но на октябрь «Газпром» забронировал лишь 1,3 млн кубометров.

Любые изменения в объемах поставок со стороны «Газпрома» сейчас вызывают панику у европейских покупателей, столкнувшихся с кратным ростом стоимости электроэнергии на фоне минимального для этого времени года уровня запасов газа в подземных хранилищах. «Газпром», напомним, планировал поставить в этом году до 5,6 млрд кубометров газа в Европу по уже построенному «Северному потоку-2», но пока не получил от немецкого регулятора разрешение на его эксплуатацию. Глава правления Uniper (участвовала в финансировании газопровода) Клаус-Дитер Маубах заявил 1 октября, что не ждет скорого разрешения. «Этой зимой этот газопровод нам не поможет», – полагает он.

Нефть грозит новым кризисом

Эксперты полагают, что будет расти и цена на нефть. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America (BofA), стоимость чёрного золота этой зимой может превысить $100 и достигнуть $120 за баррель, что вызовет очередной экономический кризис.

Рост цен может быть обусловлен переходом с газа на нефть в результате высоких цен на газ, скачком потребления нефти из-за холодной зимы и открытием США своих границ, что повлечёт спрос на авиаперевозки.

«Если все эти факторы объединятся, цены на нефть могут резко подскочить и привести ко второму витку инфляционного давления во всем мире», – говорится в аналитической записке BofA. Тем временем 28 сентября стоимость барреля нефти марки Brent превышала уровень $80.

Даже несмотря на то, что весь мир сейчас озабочен «зелёной повесткой» и работает над сокращением потребления ископаемого топлива, без сырой нефти он ещё не может существовать.