«Наши двери открыты для всех». Антон Паймышев, – о пилотном курсе Baikal Digital Academy

PHP-разработчиков в Иркутске стало больше на 15. Именно столько начинающих программистов подготовили на пилотном курсе Baikal Digital Academy. Проблема нехватки кадров в регионе с каждым годом становится все острее, а решения извне ждать слишком долго. Чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля, ведущие IT-компании начали готовить нужных им специалистов самостоятельно. Насколько рентабельно это занятие? Чему будут учить на следующих курсах и когда начнется новый набор студентов? Об этом Газете Дело рассказал Антон Паймышев, директор компании «Адикт» и организатор Baikal Digital Academy.

Деньги VS интерес

Конкуренция за IT-кадры становится все более жесткой, говорят участники рынка. Хорошим разработчикам, для того чтобы сотрудничать с любой российской компанией, уже сейчас нет необходимости покидать свой регион. На «волне» пандемии, в 2020 году, «хантить» местных специалистов стали чаще и зарубежные компании.

– Их специалисты по кадрам работают достаточно агрессивно, – рассказал Антон Паймышев, – они активно звонят и пишут сотрудникам, предлагают такие ценовые условия, с которыми никакая иркутская компания в обозримом будущем не сможет конкурировать. К счастью, айтишники – специфичные люди, для нас высокая оплата труда – лишь один из факторов. Большую роль в принятии решений о трудоустройстве играют интересные задачи, возможность проявлять себя, совершенствоваться и самореализовываться.

Местные IT-компании готовы обеспечить сотрудников интересной работой, но нужных специалистов катастрофически мало. PHP-разработчиков даже за большие зарплаты им самим приходилось искать в ближнем зарубежье, признался руководитель «Адикта».

Фото А.Федорова

– Постоянно на встречах с коллегами поднимается вопрос о кадрах, – рассказал он. – Все жалуются, что людей не хватает; специалистов, которых выпускают вузы, требуется доучивать или даже переучивать, и вопрос этот с годами никак не решается. После очередной такой встречи я решил, что пора с этим что-то делать. Так родилась идея совместно с другими IT-компаниями региона запустить образовательный проект, который получил название Baikal Digital Academy. Идею поддержали наши коллеги из ITSumma, ISPsystem, FirstVDS, компании «Техдиректор».

Академия – это стартап

Пилотный курс академии был запущен в июле нынешнего года и продлился три месяца. Программа была посвящена изучению PHP – самого распространенного сейчас языка программирования: 73% всех сайтов и web-приложений – от лендингов и блогов до интернет-магазинов и браузерных игр – написаны на нем. Курс организаторы сделали бесплатным для студентов, а затраты минимизировали благодаря участию матфака ИГУ, на базе которого проходило обучение.

Фото А.Федорова

– Мы относимся к академии как к стартапу, в котором курс – это некий MVP, то есть минимально жизнеспособный продукт, – рассказал Антон Паймышев. – Такой подход к проекту позволяет получить практический результат с минимальными вложениями и дает возможность определиться – стоит ли продолжать дальше. В июне мы приняли решение о запуске курса PHP-разработчиков, подготовили программу, провели вступительные испытания, набрали студентов и уже с 1 июля начали обучение. Преподавателями пилотного курса стали специалисты «Адикта» и «Техдиректора». В идеале мы видим академию некой площадкой, на которой разные компании, которым нужны IT-специалисты, будут их для себя готовить.

Фото А.Федорова

В конце октября первые студенты Baikal Digital Academy защитили выпускные работы и получили сертификаты об окончании курса «PHP-разработчик». Организаторы подчеркнули, что в программе смогли принять участие люди разного возраста: от 16 лет до 51 года. Значительная часть группы – это выпускники и студенты матфака ИГУ, ИРНИТУ и других учебных заведений. Среди студентов были как уже работающие специалисты, так и начинающие. В частности, один из сертификатов получил одиннадцатиклассник иркутской гимназии, увлекающийся программированием.

Итоговая работа – для портфолио

За три месяца преподаватели успели дать главное – не только практические навыки написания кода, но и необходимую теорию, начиная с устройства Всемирной паутины до принципов объектно-ориентированного программирования. В конце курса студенты, объединившись в группы по три человека, выполнили практическое задание – написали небольшую CRM-систему для работы с кадрами.

Фото А.Федорова

– Мы решили, что такая задача хорошо подходит на роль итоговой работы. Она не слишком сложная – ребята справились с ней за две недели, при этом ее можно включить в портфолио. Это более серьезный проект, чем одностраничный сайт, он наверняка привлечет внимание потенциального HR или работодателя. Сам продукт при желании можно «допилить» и упаковать в стартап, – рассказал Антон Паймышев. – Очень важно, что в процессе выполнения работы студенты получили опыт работы в команде. Мы учили их составлять техническое задание, структурировать работу и распределять роли, а в конце – презентовать свои проекты. Со всем этим PHP-разработчикам приходится сталкиваться в своей практике.

Обучение – это инвестиции

Результатами пилотного проекта организаторы академии остались довольны: на курс PHP-разработчиков было подано 114 заявок. Вступительное испытание, состоящее из заданий на математику, логику, алгоритмы, принципы декомпозиции и даже мотивационное эссе, выполнили 56 человек, из которых в группу попали 23 человека – изначально планировали набрать 20 человек – столько позволяла принять аудитория. «Уровень конверсии» входящего потока в результат говорит о высокой заинтересованности студентов в дополнительном образовании и о хорошем качестве базовой подготовки. Вопрос финансовой окупаемости образовательного проекта для организаторов пока остается открытым.

Фото А.Федорова

– Говорить о рентабельности вложений и успешности проекта мы сможем не раньше, чем через год, – ответил Антон Паймышев на вопрос Газеты Дело. – Я предпочитаю думать об этом как об инвестициях.

Многие компании, которые принимают решение организовать собственное обучение, признают, что финансовую модель проекта способно «утопить» одно только включение в расчет суммы, которую могли бы заработать специалисты в то время, когда они были заняты преподаванием. Но надо понимать, что в нынешних условиях острого кадрового голода компании вынуждены становиться «кузницей кадров».

– Ты просто не можешь себе позволить сидеть и ждать, когда ситуация превратится в гильотину, когда с одной стороны нехватка кадров и жесткая конкуренция с федеральными и международными компаниями, а с другой – собственные проекты и задачи, такая ситуация в перспективе погубит твою компанию, – говорит Антон Паймышев. – Несмотря на то, что потребность в PHP-разработчиках огромная, задачу сразу подготовить для себя сотрудников мы не ставили. Для нас важнее было довести проект до логического завершения. Хотя, безусловно, в чате курса мы опишем все имеющиеся вакансии и оставим необходимые контакты, чтобы заинтересованные стороны смогли договориться по поводу дальнейшей стажировки и трудоустройства.

Фото А.Федорова

Новому курсу – быть

Как уверяют организаторы и партнеры Baikal Digital Academy, новому курсу – быть. Анонс стоит ждать в 2022 году: в ближайшее время предстоит проанализировать результаты «пилота», методику и форматы обучения.

– Проект был реализован до конца, это успех. У нас есть понимание, куда и как двигаться дальше, – заявил Антон Паймышев. – На очереди – курсы по таким дисциплинам как UX/UI-дизайн, управление проектами, подготовка devops-инженеров. Когда мы определимся с датой начала следующей программы – сделаем анонс на сайте академии baikaldigitalacademy.ru и в соцсетях. Мы постараемся, чтобы наши студенты смогли и дальше обучаться бесплатно, а подать заявку по-прежнему сможет любой желающий, имеющий достаточную базовую подготовку и прошедший вступительные испытания. Наши двери открыты для всех.

Выпускники пилотного курса PHP-разработчиков Baikal Digital Academy

Фото А.Федорова

Baikal Digital Academy – образовательный проект, организованный компанией «Адикт».

Он рассчитан на тех, кто хочет посвятить свою жизнь информационным технологиям, готов вкладывать максимум сил и времени в образование.

Цель проекта – системная подготовка кадров для IT-отрасли региона.

Целевая аудитория: студенты профильных направлений вузов, связанных с IT, старшеклассники, которые чувствуют в себе силы и желание получить практические знания, действующие специалисты, которые хотят сменить специализацию.

Партнеры проекта – ведущие IT-компании региона: ITSumma, ISPsystem, FirstVDS, Техдиректор; вузы: Институт математики и информационных технологий ИГУ, ИрНИТУ.

Преподаватели – действующие специалисты компаний-партнеров.

Обучение полностью бесплатное.

Сайт: baikaldigitalacademy.ru

Михаил Фалалеев, директор института математики и информационных технологий ИГУ:

– Объем рынка PHP-разработчиков в Иркутске сейчас составляет 400 позиций. Именно столько программистов данного профиля могут единовременно устроиться на работу в нашем городе. Учитывая партнерские связи IT-компаний, трудоустроить можно втрое больше. Однако нужных специалистов никто не выпускает.

Причина в том, что учебные программы вузов достаточно неповоротливы. Для того чтобы ввести новый курс в учебный план, потребуется разработать и утвердить программу, создать фонд оценочных средств, обеспечить его литературой и так далее. Пока весь цикл подготовительных работ завершится, выяснится, что программа устарела.

Формат работы, который мы протестировали с Baikal Digital Academy, – абсолютно живой, он не требует вязкой бюрократической работы. При этом очень хорошо дополняет базовое образование, без которого сами по себе эти надстроечные конструкции будут недостаточны. CRM-системы, разработанные ребятами в качестве выпускных работ, были сделаны за пару недель. Но чудес не бывает – это стало возможно потому, что у студентов были фундаментальные знания, на которые теперь нанизаны новые идеи и концепции.

Для нашего факультета совместный проект с академией – важен и полезен. С одной стороны, нам нет необходимости жестко менять свои учебные планы, фундаментальная составляющая остается фундаментальной, она является основой подготовки многих ныне действующих востребованных специалистов. С другой стороны, когда преподаватель приходит на занятия академии и слышит, о чем говорят практики, диффузия новых знаний в учебные дисциплины происходит естественным путем, без всякого административного давления.

Такая самонастраивающаяся модель – находка и для вуза, и для IT-компаний: нужны сегодня PHP-разработчики – готовим их, появится потребность в других специалистах – мы сможем их подготовить на этой же базе.

Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска:

– Это потрясающая практика. Если идти традиционным путем, то, чтобы запустить подобный учебный курс и набрать первых студентов, потребуется много времени. Создание Baikal Digital Academy – это максимально короткий и эффективный путь. Хочу сказать спасибо организаторам за то, что решились. Городу очень нужны специалисты в сфере цифровизации. Как только таких ребят наберется побольше, автоматически под их запросы начнет меняться и среда. Меня, как представителя администрации, заинтересовали результаты работы академии, я готов всячески поддерживать ее организаторов с тем, чтобы в нашем городе подобных курсов, защит и специалистов становилось как можно больше.

Наталья Гершун, министр экономического развития Иркутской области:

– IT-направление входит в число креативных индустрий России, которые курирует государство. Сразу хочу сказать: креатив – это не танцы с бубнами, это та интеллектуальная составляющая любого продукта, которая позволяет превращать его в бренд и продавать. У тех, кто выбрал для себя IT, есть все шансы создать уникальный продукт, найти свое место в жизни и увидеть новые возможности. Студентам я желаю не останавливаться. Классно, что они готовы учиться. Не всех интересует новое, не все готовы меняться. А они готовы, и это здорово.