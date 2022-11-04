«Экспортная продукция улучшает ассортимент в своей стране»

Участие предпринимателей из Иркутской области в 14 международных выставках, организация 5 реверсных бизнес-миссий… Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» помогает местным предпринимателям в развитии бизнеса за пределами нашего и других регионов. Более полусотни предпринимателей в 2022 году впервые заключили экспортные контракты с партнерами из Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Вьетнама, республики Бангладеш, ОАЭ, Китая, Монголии. Общая сумма поддержанного экспорта в результате составила порядка 20 млн долл США. Как получить услуги, расширить собственный бизнес и выйти на новые рынки? Как найти зарубежных партнеров? Об этом рассказала директор Фонда Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Для предпринимателей, которые планируют выйти на экспорт, Центр «Мой бизнес», оказывает массу полезных услуг, облегчающих этот путь. Основные – услуга по сопровождению экспортного контракта, по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя, по организации и проведению международных бизнес-миссий. Кроме того, Центр «Мой бизнес» обеспечивает участие субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности, содействует в приведении продукции или производственного процесса в соответствие с обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров – сертификации, необходимых разрешений. А еще в этом году запустил новую услугу – организация транспортировки продукции на внешние рынки.

– Для развития экспортной деятельности мы содействуем практически во всем. Я всегда за то, чтобы любой бизнес приходил к экспорту. Для чего это нужно? В первую очередь для нас самих, для улучшения нашей жизни. Таким образом мы помогаем предпринимателям производить продукцию, которая будет соответствовать мировым стандартам, – убеждена Диляра Окладникова. – В 2022 году в Центре «Мой бизнес» прирост клиентской базы по направлению поддержки экспорта составил более 50%. Расширение клиентской базы остается основной задачей. Популяризация государственной поддержки, предоставление услуги и сопровождение клиента от заявки до момента отгрузок товара через границу позволяет обеспечить стабильную динамику экспорта в регионе. Из общего количества предоставленных услуг самыми востребованными и дающими наибольший эффект являются содействие в выставках, экспертное сопровождение и организация бизнес-миссий.

Бизнес-миссия выполнима

Помимо участия наших предпринимателей в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, проходящих в Российской Федерации и за рубежом, Центр «Мой бизнес» организует реверсные бизнес-миссии – прием иностранной делегации на территории нашего региона, организует бизнес-встречи и продвижение местной продукции на экспорт.

– Центр «Мой бизнес» оказывает комплексную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе – экспортно-ориентированным предприятиям, помогая им выйти на новые рынки сбыта. Мы развиваем взаимодействие с ближайшими нашими соседями. В этом году уже вторая реверсная бизнес-миссия с Монголией. Также Иркутск посетили представители Ирана, Таджикистана и Узбекистана – всего в этом году организовано пять реверсных бизнес-миссий, – отметила директор Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова.

МОНГОЛИЯ

В рамках второй бизнес-миссии восемь монгольских компаний провели b2b-переговоры. Более 50 предпринимателей Иркутской области, представляющих сельскохозяйственную и туристическую сферы, проявили интерес к сотрудничеству с монгольскими партнерами.

По итогам заключено шесть контрактов на поставки из Иркутской области в Монголию ингредиентов для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, моющих средств, кормовых добавок для животных, питьевой воды и напитков, ореховых снеков, а также фермерской продукции: сыров, творога и прочего. Подписано соглашение о намерениях по поставкам в Монголию рыбы и рыбных снеков.

Еще одно соглашение о намерениях и три контракта заключено в сфере туризма. Компании двух стран планируют совместно организовывать экскурсионные и образовательные туры, в том числе для школьников.

– Экспорт – показатель конкурентоспособности региона. Правительством Иркутской области данному направлению уделяется особое внимание. Проводятся обучающие мероприятия для бизнеса, в пилотном режиме запускаются экспортные лоты «товар-страна», когда под конкретную продукцию подбирается государство, где эта продукция будет востребована. Также мы помогаем предпринимателям презентовать себя – на выставках, ярмарках и в рамках бизнес-миссий. Такая комплексная работа постепенно дает свои плоды – за шесть месяцев экспорт предприятий Приангарья во все страны-партнеры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30%, а экспорт наших товаров в Монголию – почти в два раза, – говорит заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

В ведомстве отмечают, что в 2021 году экспорт товаров Иркутской области в Монголию составил 83,1 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 31,1%. За первые шесть месяцев 2022 года этот показатель вырос почти на 99,5% по сравнению с первым полугодием предыдущего года.

УЗБЕКИСТАН

Визит реверсной бизнес-миссии из Узбекистана – результат полугодовой подготовительной работы.

– Мы выбрали перспективные отрасли и выявили, что нужно для их интеграции. Гости также познакомились с туристическим потенциалом и историей региона. Наша задача – развивать предпринимательский потенциал и создать максимально комфортные условия для сотрудничества, проводить межведомственную работу и работу с предпринимательским сообществом, – продолжает директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

На встрече с предпринимательским сообществом региона гости рассказали о развитии в Республике строительной отрасли, опыте возведения сейсмостойких зданий. Также они выразили заинтересованность в сотрудничестве по вопросам производства биологически активных добавок и закупки необходимого для этого сырья. Есть планы и по налаживанию взаимодействия с местными производителями минеральной воды, растительного масла, травяного чая, кондитерских изделий, переработанной рыбной продукции. Узбекистан заинтересован в поставках в Приангарье плодоовощной продукции, создании совместных производств по переработке и консервированию овощей и фруктов и в сфере глубокой переработки древесины. Кстати, ООО «АДС-ЛАБ», занимающееся изготовлением лабораторного медицинского оборудования, с бизнес-миссией посетило в этом году Республику Узбекистан и заключило контракт.

– Республика Узбекистан остается одним из основных торговых партнеров Иркутской области среди стран СНГ. В 2021 году внешнеторговый товарооборот региона с Узбекистаном составил около 79 млн долларов. В первом полугодии текущего года наблюдается увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в три раза. Рост связан с экспортными поставками оборудования и изделий из древесины, а также импортом продуктов питания. В нашем регионе созданы все условия для комфортного ведения бизнеса иностранными партнерами. Мы заинтересованы в увеличении доли Узбекистана во внешнеторговом обороте Иркутской области, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

ИРАН

Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма положил начало взаимодействию с иранскими предпринимателями – более сорока плодотворных переговоров состоялось между коммерческими компаниями, заключено первое соглашение о сотрудничестве. Цель прибытия иранских компаний – знакомство с туристическим потенциалом Приангарья, поиск поставщиков товаров и услуг по направлениям: туристические услуги, пиломатериалы (в том числе глубокой переработки), тяжёлое машиностроение (горная промышленность), а также поиск партнеров для импорта продукции и услуг местных производителей и поставщиков.

Учиться экспортировать

11 компаний Иркутской области прошли обучение по федеральной программе «Экспортный форсаж», разработанной Школой экспорта Российского экспортного центра и реализуемой совместно с Центром «Мой бизнес». За три месяца изучили программу из шести модулей. Цель участия в программе – заключение участниками акселерации новых экспортных контрактов по истечении 12 месяцев с даты вхождения в акселерационную программу. При поддержке тренеров и наставников компании-участники готовят команды специалистов по экспорту, разрабатывают несколько планов выхода на иностранные рынки, выполняют поиск и проводят переговоры с потенциальными партнерами, заключают экспортные контракты. В процессе прохождения обучения за каждой компанией закрепляется сертифицированный наставник, который проводит индивидуальные консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности.

А еще в Иркутске запущен первый поток комплексной программы «Мини-МВА» с классическим набором дисциплин МВА в сочетании со специфическими блоками по экспорту на зарубежные рынки. В нем приняло участие семь компаний региона, за два месяца освоили пять модулей. Программа призвана стать драйвером роста экспорта компаний, позволяя опытным экспортерам подготовить бизнес-план по увеличению объема выручки от экспортной деятельности и определить пути укрепления позиций на экспортных рынках. В рамках обучения участники совершенствовали свои знания в области анализа готовности предприятия к наращиванию экспорта, проведению бизнес-разведки и изучали инструменты создания ценностного предложения для зарубежных клиентов.