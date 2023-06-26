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Мосбиржа: торги 26 июня пройдут в обычном режиме

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Банки, биржи работают в обычном режиме, несмотря на режим нерабочего дня в Москве.

26 июня торги и расчеты на всех рынках Московской биржи будут проводиться в обычном режиме, включая все торговые периоды и инструменты, говорится в официальном сообщении. Аналогичное решение приняла СПБ Биржа. ЦБ выполняет все функции в обычном режиме.

– Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России. Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, (26 июня) финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно, – говорится в сообщении регулятора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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