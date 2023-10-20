Россияне хотели бы обеспечить себя долговременным уходом в старости

55% россиян готовы купить страховку на такой случай.

81% россиян ухаживают за пожилыми родственниками самостоятельно, не обращаясь за помощью к социальным работникам. При этом 55% их них готовы купить страховку, которая помогла бы им обеспечить себя или родных долговременным уходом в старости, выяснила СберСтрахование жизни в результате исследования.

3% россиян ответили, что для ухода за родственниками нанимают помощника, а 2% пользуются услугами пансионатов. 14% респондентов сообщили, что их пожилые родственники не нуждаются в уходе.

Интересно, что 55% хотели бы иметь страховку по долговременному уходу в старости, чтобы предусмотреть расходы заранее и не обременять родных. По их словам, они приобрели бы такой продукт, если бы были уверены, что он обеспечит качественную и своевременную медицинскую помощь (этот вариант ответа выбрали 76%), позволит комфортно проживать в пансионате (18%), обеспечит физкультурно-оздоровительные процедуры (5%) и развлекательные или обучающие программы (1%).

Почти половина россиян (48%) оформили бы себе или родственнику страхование по долговременному уходу, если бы стоимость полиса составляла от 500 до 1000 рублей в месяц. Почти треть (29%) готовы платить за комфорт в старости от 1000 до 5000 рублей в месяц, 14% — от 5000 до 10000 рублей в месяц и 9% — более 10000 рублей в месяц.