ВТБ дал прогноз по развитию частных инвестиций до 2026 года

Инвестиции в фондовый рынок — устоявшийся класс активов в структуре сбережений россиян, в ближайшие годы розничные инвесторы будут играть значительную роль в качестве внутреннего инвестора для развития экономики России. Меры по стимулированию долгосрочных вложений, появление «цифровых» инструментов, развитие фондов денежного рынка, повышение интереса к российским активам – среди ключевых факторов, которые будут способствовать росту интереса к фондовому рынку.

«Расширение инвестиционной активности внутри страны дает мощный импульс для роста частных сбережений. Мы проанализировали опыт развитых и развивающихся стран и считаем, что фондовый рынок России еще далек от насыщения. Ожидаем, что действия Банка России и Министерства финансов, направленные на повышение привлекательности долгосрочных вложений, будут стимулировать увеличение их веса в портфелях розничных инвесторов. Прогнозируем рост доли инвестиционных продуктов в структуре сбережений россиян с 12% на конец 2022 года до 16% в 2026 году. По нашей оценке, в 2024-2026 годах средний рост объемов российских активов в портфелях физических лиц превысит 20% в год», – отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в рамках 14-го Инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Количество россиян, имеющих брокерский счет на Московской бирже, к концу года вырастет до 30 млн человек и составит 25% от общего числа взрослых граждан. К 2026 году, по прогнозу, доля частных инвесторов увеличится до 34% и достигнет 40 млн взрослых человек.

Проникновение уникальных брокерских счетов клиентов за 6 месяцев 2023 года

В ближайшие годы самым популярным инвестиционным инструментом останутся акции. К концу 2023 года их доля в структуре вложений физических лиц превысит 50%, прогнозируют эксперты ВТБ.

Коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды, по нашим оценкам, к 2026 году превысят 500 млрд рублей. Востребованность этого инструмента объясняется тем, что он позволяет клиентам получить доход и одновременно минимизировать риски. По данным ЦБ РФ, по итогам 9 месяцев 2023 года в России действовало уже более сотни биржевых фондов, владельцами которых являлись 7,3 млн частных инвесторов. Стоимость чистых активов биржевых фондов за этот же период составляла более 216 млрд рублей, самым большим фондом стал фонд денежного рынка Ликвидность (47,9 млрд рублей).

В качестве новой тенденции на российском фондовом рынке эксперты ВТБ выделяют и рост интереса к цифровым финансовым активам.

«Кроме сохранения высокой доли традиционных инструментов в портфелях инвесторов, мы прогнозируем рост вложений в цифровые финансовые активы. Один из главных факторов интереса к ним – необходимость диверсификации активов в портфелях. По нашим подсчетам, в 2026 году количество розничных инвесторов в ЦФА превысит полмиллиона человек. Потенциальную емкость рынка ЦФА оцениваем в 60-70 млрд рублей, однако не исключаем кратного роста при наличии удобных каналов инвестирования в новые активы и интересной продуктовой линейки», – отметил Виталий Сергейчук.

С июня 2022 года количество выпусков ЦФА приблизилось к 300, а их совокупный объем превысил 50 млрд рублей. Растущий спрос во многом связан с тем, что участники рынка начали предлагать их как корпоративным, так и розничным инвесторам.