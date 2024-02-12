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Конференция «Базовые стратегии 2024» пройдёт в Иркутске 14 февраля

Экономика России преодолевает последствия пакетов санкций, счет которым перевалил уже за десяток. И кажется, что к каждому последующему пакету страна приспосабливается всё быстрее, считает известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга - АРБ Про» Сергей Макшанов.

Взаимный товарообмен поменял направления, всё больше тяготея к Азии и Югу. На первый план вышла договороспособность и гибкость переговорных позиций, способность быстро сделать новое под запрос.

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– Что будет с динамикой экономических показателей, покажет время, – подчеркивает эксперт. – Но уже сейчас видно, что инвестиции внутри страны – в росте, регионы, где есть гособоронзаказ, – в росте. Основная конкуренция в корпоративной среде идет за толковый персонал. В условиях оттока кадров некоторые специалисты становятся на вес золота.

Что будет источником вдохновения в 2024 году? Эксперт расскажет на ежегодной конференции «Базовые стратегии», которая состоится 14 февраля в Иркутске. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на сайте.

Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», разработчик стратегий многих российских компаний. Автор и ведущий семинаров для владельцев бизнеса и топ-менеджеров. Эксперт написал более 50 статей о значимости и эффективности стратегического управления и планирования.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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