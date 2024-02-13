Сергей Макшанов: «Иркутская область – одна из самых перспективных»

Известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов уже завтра, 14 февраля, проведёт в Иркутске ежегодную конференцию «Базовые стратегии»*. Мероприятие традиционно собирает сотни владельцев и руководителей иркутского бизнеса. Что будет источником вдохновения в 2024 году, он расскажет иркутским предпринимателям уже завтра, а пока портал SIA.RU предлагает вспомнить самые яркие цитаты 2023 года.

«Идет передел рынка»

Эпоха перемен, начавшаяся еще в пандемийном 2020-м, не думает завершаться. Ключевой курс для большинства компаний – адаптироваться и искать новые возможности.

«Уровень передела рынка, который происходит сейчас практически во всех отраслях, не имеет аналогов. На то, чтобы завершить это перераспределение, уйдет весь 2023-й, 2024-й и, возможно, первая половина 2025 года».

«Российский бизнес жив»

И не просто жив, а достаточно интенсивно развивается. Несмотря на жесткие ограничения, российская экономика входит в десятку крупнейших в мире. Как говорит Сергей Макшанов, некоторые отрасли и компании растут беспрецедентно.

«Те, у кого холодная голова, горячее, честное сердце, твердые руки, отличная команда, сейчас, безусловно, наращивают свою рыночную силу и значимость для всех целевых клиентских групп».

«Ставка на местное»

По словам Сергея Макшанова, сейчас на уровне брендов в сознании потребителей происходит «водораздел». Во всем мире люди стали больше доверять местным производителям. В России это тренд – еще сильнее и ярче. Прежде всего он проявляется в продуктах питания, в одежде. Достаточно написать, что это «российское», «натуральное», «экологичное» – и спрос обеспечен.

«В таком «шквальном варианте» этого не было даже в 2014 году, когда продолжался исход иностранных брендов. Это колоссальный шанс для производителей по всем категориям».

«ПВЗ могут убить розницу»

Наряду с классическими ритейлерами, в России развиваются сети пунктов выдачи заказов. По мнению Сергея Макшанова, влияние этого формата пока не осознано в полной мере, но «феномен ПВЗ» еще себя покажет.

– Для традиционных сетей это реальная угроза. Поставить, условно говоря, в Туле три пункта выдачи заказов – и «привет» ритейлу. В небольших городах ПВЗ могут запросто убить местную розницу.

«Продолжаем сеять рожь»

Эксперт призывает топ-менеджеров к серийным инициативам, направленным на создание масштабной ценности для клиентов, сотрудников и партнеров.

«У наших предков была поговорка: «Помирать собрался – а рожь сей». Помирать, конечно, никто не собирается. Но «рожь» действительно надо сеять. Смею вас заверить: если вы это сделаете, то она взойдет, урожай можно будет собрать и двинуть ситуацию дальше».

«Иркутской области необходимы инвесторы»

Потенциал Иркутской области в новых экономических условиях Сергей Макшанов оценивает очень высоко. У региона уже есть многое: крупные инвестпроекты в Усть-Илимске и Усть-Куте, запуск Ковыкты, крупное месторождение золота, «Иркут» с растущими объемами производства, открытие границ КНР и снятие ковидных ограничений, Байкал и низкие тарифы на электроэнергию.

«По каждому из перечисленных выше пунктов – фейерверк возможностей при должных жестких и настойчивых руках руководителей на уровне макрорегиона, – убежден бизнес-эксперт. – Нужен внятный курс в производстве на высокие переделы и технологии. Необходима программа по привлечению российских и зарубежных инвесторов. В ряде регионов в наши дни их целенаправленно привлекают все структуры, такая задача поставлена на уровне местных органов управления. По щелчку непросто это сделать, но по возможностям Иркутский регион – один из штучно перспективных».

Зарегистрироваться на конференцию «Базовые стратегии 2024» можно на сайте.

Организатор мероприятия – школа бизнеса «Clevent», clevent.ru, тел. 50-03-04