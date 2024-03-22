Депутатов задержали в Иркутской области по подозрению в мошенничестве

В Иркутской области задержаны депутаты Думы города Тулуна. Их заподозрили в мошенничестве и покушении на совершение таких преступлений, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2019 году один из депутатов мошенническим путем получил право на предоставление социальной выплаты по жилью, утраченному в результате наводнения. Ущерб бюджету Иркутской области составил более 7 млн рублей.

В период с 2020 года по 2021 год второй фигурант совершил хищение имущества, а именно квартиры стоимостью более 4,5 млн рублей из государственного жилищного фонда. Помимо этого, задержанный совершил покушение на хищение госимущества, предоставив подложные документы на утраченное жилье.

Указанные факты выявлены при содействии сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, задержание проходило при участии СОБР Управления Росгвардии.

В настоящее время сотрудники СК допрашивают свидетелей, проводятся необходимые следственные действия.