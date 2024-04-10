Эн+ стала партнером сибирских гастролей Никиты Михалкова

Российский энергохолдинг Эн+ выступил генеральным партнером гастролей «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова» в Иркутск и Красноярск.

В столице Приангарья спектакли пройдут 13 и 14 апреля в Областном государственном музыкальном театре им. Н.М. Загурского.

В сибирских городах пройдут показы спектакля «12». Эта постановка режиссёра Никиты Михалкова – размышление о важнейших человеческих ценностях, таких как свобода, сострадание и правосудие. Интрига вокруг судьбы одного человека – юноши, подозреваемого в убийстве приемного отца, раскрывает глубокие социальные и моральные вопросы, актуальные для каждого зрителя.

В спектакле принимают участие выдающиеся артисты российской сцены:

Никита Михалков,

Николай Бурляев,

Сергей Степанченко,

Владимир Долинский.

Основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ инвестирует в развитие культуры в регионах присутствия, рассматривая поддержку таких значимых событий в качестве одного из направлений своей социальной политики.