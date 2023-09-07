ПСБ: Индекс МосБиржи провёл торги в среду вблизи отметки 3250 пунктов

Если говорить в целом, то большинство бумаг оказались в минусе по итогам дня. Вновь выделялись акции отрасли химической промышленности, все бумаги оказались в ощутимом плюсе без каких-либо значимых новостей. Особенно порадовали акции Акрона, которые долгое время находились в боковике. Сегодня они поднялись выше отметки 20 тыс. руб./акцию, - максимальное значение на момент закрытия торгов с апреля 2022 года. В остальных сегментах против рынка двигались лишь отдельные бумаги.

Отметим финансовый сектор. Смогли подрасти акции АФК Системы на сообщениях о том, что несколько компания из IT и с/х до конца года могут провести IPO. В портфеле АФК Системы есть агрохолдинг «Степь», вероятно, инвесторы ожидают, что речь шла именно про эту компанию. Небольшой плюс показали акции Московской Биржи. Здесь мы видим две основные причины. Во-первых, обновлённая стратегия компании сейчас находится на согласовании в ЦБ, а во-вторых, растёт вероятность повышения ставки Центробанком, что ещё сильнее увеличит доходы МосБиржи. Явным аутсайдером был сектор горной добычи и металлургии. Сильнее остальных просели акции сталелитейных компаний, продолжив откатываться от годовых максимумов.