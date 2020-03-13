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Новостройки Иркутска. Продажа квартир через счета эскроу

13 марта 2020

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-6 новостроек Иркутска, реализуемых через счета эскроу 

ЖК «Огни города» (б/с  1,2,3)

Расположение:  Ленинский район, пер. Советский
Этажность:  11
Количество квартир:  240
Площадь:  7952 кв м
Срок сдачи:  1 кв 2020 г
Застройщик:  Домострой Профи

ЖК «Сосновый бор»  (б/с 1)

Расположение: Ленинский район, ул. Розы Люксембург/Норильская
Этажность:  13
Количество квартир: 108
Площадь:  5013 кв м
Срок сдачи:  2 кв 2020 г
Застройщик:  Инстройтех

ЖК «Скандинавия»  (б/с  1.1, 1.2, 1.3)

Расположение: Октябрьский район, ул. Байкальская
Этажность:  15-17
Количество квартир: 266
Площадь:  13667 кв м
Срок сдачи:  3 кв 2020 г
Застройщик: СК Стройэконом

ЖК «Стрижи Сити»  (б/с  1, 2, 3)

Расположение: Куйбышевский район, ул. Лызина
Этажность:  19
Количество квартир: 424
Площадь:  21926 кв м
Срок сдачи:  4 кв 2020 г
Застройщик: Десс-Инвест

Мкр. Радужный (б/с  7-10)

Расположение: Свердловский район, ул. Гончарова
Этажность:  16
Количество квартир: 135
Площадь:  5660 кв м
Срок сдачи:  4 кв 2020 г
Застройщик:  Танар-Строй

ЖК «Гранд-Парк»  (б/с  2.1, 2.2, 2.3)

Расположение: Свердловский район, ул. Бородина
Этажность:  19
Количество квартир: 285
Площадь:  54115 кв м
Срок сдачи:  4 кв 2022 г
Застройщик: Максстрой

Источник:  наш.дом.рф. Объекты представлены выборочно. Проектные декларации на наш.дом.рф. Полная информация о новостройках Иркутска на сайте REALTY.IRK.RU Изображения:  наш.дом.рф, сайты застройщиков

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