Новостройки Иркутска. Продажа квартир через счета эскроу

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-6 новостроек Иркутска, реализуемых через счета эскроу
ЖК «Огни города» (б/с 1,2,3)
Расположение: Ленинский район, пер. Советский
Этажность: 11
Количество квартир: 240
Площадь: 7952 кв м
Срок сдачи: 1 кв 2020 г
Застройщик: Домострой Профи
ЖК «Сосновый бор» (б/с 1)
Расположение: Ленинский район, ул. Розы Люксембург/Норильская
Этажность: 13
Количество квартир: 108
Площадь: 5013 кв м
Срок сдачи: 2 кв 2020 г
Застройщик: Инстройтех
ЖК «Скандинавия» (б/с 1.1, 1.2, 1.3)
Расположение: Октябрьский район, ул. Байкальская
Этажность: 15-17
Количество квартир: 266
Площадь: 13667 кв м
Срок сдачи: 3 кв 2020 г
Застройщик: СК Стройэконом
ЖК «Стрижи Сити» (б/с 1, 2, 3)
Расположение: Куйбышевский район, ул. Лызина
Этажность: 19
Количество квартир: 424
Площадь: 21926 кв м
Срок сдачи: 4 кв 2020 г
Застройщик: Десс-Инвест
Мкр. Радужный (б/с 7-10)
Расположение: Свердловский район, ул. Гончарова
Этажность: 16
Количество квартир: 135
Площадь: 5660 кв м
Срок сдачи: 4 кв 2020 г
Застройщик: Танар-Строй
ЖК «Гранд-Парк» (б/с 2.1, 2.2, 2.3)
Расположение: Свердловский район, ул. Бородина
Этажность: 19
Количество квартир: 285
Площадь: 54115 кв м
Срок сдачи: 4 кв 2022 г
Застройщик: Максстрой