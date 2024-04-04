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Источник для вдохновения. Как иркутский девелопер создаёт современные стандарты строительства

В 2023 году в предместье Марата в Иркутске началась большая стройка: ГК «Альфа» приступила к возведению первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Источник». Как говорит генеральный директор ГК «Альфа» Алексей Чудаков, район преображается на глазах: здесь активно развивается инфраструктура, компания готовится к старту второй очереди проекта, растёт заинтересованность потребителей. Так, за полгода продано уже 40% квартир первой очереди ЖК «Источник». В конце марта на стройплощадке открылся комфортный отдел продаж, в котором удобно работать персоналу и приятно находиться клиентам. Чем интересен новый жилой комплекс и какие у него перспективы – в нашем материале.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Предместье Марата меняет облик

Первую очередь ЖК «Источник» общей площадью 30 736 кв. м, по словам Алексея Чудакова, компания намерена сдать на полгода раньше запланированного срока и успешно справляется с поставленной задачей. В конце 2024 – начале 2025 года первые жильцы уже получат ключи от новых квартир.

В настоящий момент проектируется вторая очередь жилого комплекса на 13 557 кв. м, и её строительство начнётся уже в этом году. Кроме того, ГК «Альфа» рассматривает возможность построить здесь же ещё две очереди ЖК «Источник» и уже приступила к переговорам не только с собственниками соседних домов, но и с администрацией города о дальнейшем комплексном развитии территории предместья Марата.

– Мы хотим, чтобы с нашей помощью город стал лучше, и мы видим, что у предместья Марата большие перспективы: частный сектор здесь постепенно будет замещаться многоквартирными домами, – подчеркнул Алексей Чудаков. – Совсем скоро в некогда не самом престижном районе Иркутска появится современное жильё и благоустройство, новый стимул к развитию получит малое и среднее предпринимательство – в нашем проекте на первых этажах зданий мы предусматриваем коммерческую недвижимость, чтобы у жителей в шаговой доступности были объекты торговли, общепита, отдыха и спорта, бытовых услуг. А город закладывает в планы строительство нового детсада в этом районе.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Лучший опыт – для новостроек Иркутска

Говоря об особенностях ЖК «Источник», Алексей Чудаков отметил, что проект вобрал в себя очень много интересных деталей из лучших практик жилой застройки в различных российских городах.

– Нашим первым девелоперским проектом в Иркутске был жилой комплекс «Новый рекорд» на Синюшиной Горе, и, пока мы его строили, одновременно повышали свой уровень насмотренности: примерно раз в квартал наша команда выезжает в урбан-туры, чтобы познакомиться с лучшими примерами многоквартирного домостроения России. Так что мы обошли не только все иркутские стройки, но и изучили опыт ведущих девелоперов в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи, Москве, адаптировав его под проект ЖК «Источник».

Так, одной из главных новаций жилого комплекса генеральный директор ГК «Альфа» считает наличие блок-секции, в которой предусмотрены квартиры с отделкой «вайтбокс» и с готовым ремонтом под ключ. Более того, в каждом ЖК девелопер делает шоу-румы – клиент может зайти и увидеть квартиры разных форматов, выбрав то, что ему по душе.

– На западе страны подобная практика очень распространена, но в нашем регионе таких проектов пока единицы, и доля квартир с ремонтом от застройщика – менее 2% по рынку новостроек. Причём это очень выгодное предложение для покупателей, потому что, во-первых, мы заключаем оптовые договоры с нашими поставщиками материалов по фиксированным ценам, во-вторых, используем для отделки только качественные материалы, в-третьих, все процессы выполняются под авторским контролем дизайнера. Собственникам остаётся только меблировать квартиры, заезжать и жить – тем более, что они получают так называемые «тихие» блок-секции, где уже не будет шума от ремонтных работ, – рассказал Алексей.

Кроме того, он отметил, что такой формат уже на старте продаж показал отличную динамику: покупатели оценили новый продукт строительной компании. В целом в первой очереди ЖК «Источник» продано 40% квартир, и, по словам Алексея, в компании не чувствуют, что на рынке есть проблемы со спросом, тем более, что застройщиков своими решениями поддерживает банковская система.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Новый уровень отдела продаж

Важный момент, на который обратил внимание Алексей Чудаков, – это организация отдела продаж на строительной площадке.

– Мы поняли, что количество девелоперских проектов, которые мы сейчас ведем, – а на сегодня их двенадцать в трёх регионах: Иркутске, Хабаровске и Крыму – требует новых подходов к стандартам строительства. Над оформлением наших стандартов работала в том числе команда Игоря Манна. В итоге мы получили детальный документ для работы. К стандартам, в том числе, относится отдел продаж на строительной площадке. Это уже не приспособленный вагончик, а современное, комфортное помещение, где удобно работать персоналу и приятно находиться на консультации нашим клиентам, – пояснил Алексей.

Именно такой полноценный отдел продаж торжественно открыли в конце марта на площадке ЖК «Источник». Это одноэтажное модульное здание с эргономичной планировкой, с продуманной до мелочей мебелью и большими панорамными окнами, из которых открывается отличный вид на строящиеся блок-секции.

– В «Источнике» мы организовали пилотный офис наших отделов продаж, которые теперь будут располагаться на стройплощадках всех жилых комплексов, реализуемых ГК «Альфа»: одноэтажные – для комфорт-класса и двухэтажные с полным остеклением – для бизнес-класса, – рассказал Алексей.

Сейчас отдел продаж для жилого комплекса бизнес-класса компания запускает в Хабаровске, а чуть позже откроет в Иркутске на новой стройплощадке.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Девелопмент счастья»

Интенсивный рост на девелоперском рынке, по словам Алексея Чудакова, продиктовал логичное решение – создать полноценную, многофункциональную, технологичную девелоперскую группу. Цель команды – к 2028 году войти в топ-50 девелоперов страны. «Альфа» уже идет к намеченной планке: если в марте она была на 157 месте в России, то сейчас – уже на 137-м.

– Понятно, что, поставив такую амбициозную цель, мы должны работать над ценностями компании, над своей командой, обучать руководителей и персонал на федеральном уровне, постоянно нарабатывать компетенции. И, конечно, на высоком уровне нельзя работать без настоящей миссии, не просто записанной где-то на сайте или в документах, а вложенной в ежедневную работу команды. Наша миссия, которую мы сформулировали, что счастье можно построить и «Альфа – это девелопмент счастья», то есть мы наполняем счастьем жизнь наших клиентов и сами счастливы от этого. «Альфа» надолго вошла в девелоперский рынок, и после 2028 года нам ещё будет куда расти, – подытожил Алексей Чудаков.

 

МНЕНИЕ

Ирина Григорьева, руководитель отдела продаж ЖК «Источник»:

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

– Мы очень тщательно готовились к официальному открытию брендированного отдела продаж на стройплощадке, продумывали буквально каждую деталь, и итог получился очень достойный. Наши клиенты могут здесь получить расширенную консультацию, забронировать квартиру и посмотреть на экране, как она будет выглядеть, поскольку на данном этапе строительства в неё не зайдёшь, получить одобрение ипотеки. Кроме того, мы создаём удобства для тех покупателей, которые приходят к нам с детьми: в отделе есть детский уголок, туалетная комната. Всем клиентам мы предлагаем на выбор кофе, соки, минеральную воду, дарим каждому баночку мёда. Когда люди к нам приходят, они попадают в красивое помещение, чувствуют внимание застройщика к себе, проникаются нашей философией «Альфа» – это девелопмент счастья». Поэтому и продажи в «Источнике» идут хорошо.

В основном жильё приобретают семейные пары, с детьми или пока без. Их привлекает цена квадратного метра, поскольку она не так высока, как, например, в Октябрьском районе, при этом «Источник» расположен недалеко от центра Иркутска. Это наше главное преимущество. К тому же наша компания одна из очень немногих в городе, кто продаёт квартиры с ремонтом, и это тоже сказывается на спросе, то есть основной объём наших продаж – это квартиры с ремонтом.

Да, в настоящее время при высоких ставках есть небольшая задержка спроса, так как людям достаточно сложно продать жильё на вторичном рынке. Но мы помогаем реализовывать такую недвижимость по нашей программе трейд-ин, чтобы наши клиенты могли зайти в новостройку. Первичный рынок государство поддерживает: пока действуют семейная и льготная ипотека, причём льготная для всех граждан, независимо от наличия детей. Единственное, что льготная ипотека заканчивается к первому июля, поэтому призываю всех, кто хочет ей воспользоваться, не тянуть, по всем признакам, программу все-таки больше не продлят. Также у нас есть траншевая ипотека, которая очень хорошо помогает снизить финансовую нагрузку в ежемесячных платежах.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

В марте в ЖК «Источник» была приобретена первая квартира в Приангарье посредством онлайн-сделки в сервисе «Регистрация и расчеты» от Сбера. При такой процедуре купли/продажи клиент, приобретающий жилье, не выходя из дома, оформляет кредитный договор с банком и переводит деньги за квартиру на специальный защищённый счёт, где они хранятся до регистрации сделки. После подтверждения Росреестра о регистрации покупатель получает по электронной почте и онлайн зарегистрированные документы, а продавец – деньги за квартиру на свой счёт. В ГК «Альфа» уверены, что такой формат будет востребован у клиентов, поскольку он очень удобный, особенно для тех, кто проживает в другом регионе или работает в Иркутской области вахтовым методом.

источник38.рф

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<p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
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