Источник для вдохновения. Как иркутский девелопер создаёт современные стандарты строительства

В 2023 году в предместье Марата в Иркутске началась большая стройка: ГК «Альфа» приступила к возведению первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Источник». Как говорит генеральный директор ГК «Альфа» Алексей Чудаков, район преображается на глазах: здесь активно развивается инфраструктура, компания готовится к старту второй очереди проекта, растёт заинтересованность потребителей. Так, за полгода продано уже 40% квартир первой очереди ЖК «Источник». В конце марта на стройплощадке открылся комфортный отдел продаж, в котором удобно работать персоналу и приятно находиться клиентам. Чем интересен новый жилой комплекс и какие у него перспективы – в нашем материале.

Фото А. Федорова

Предместье Марата меняет облик

Первую очередь ЖК «Источник» общей площадью 30 736 кв. м, по словам Алексея Чудакова, компания намерена сдать на полгода раньше запланированного срока и успешно справляется с поставленной задачей. В конце 2024 – начале 2025 года первые жильцы уже получат ключи от новых квартир.

В настоящий момент проектируется вторая очередь жилого комплекса на 13 557 кв. м, и её строительство начнётся уже в этом году. Кроме того, ГК «Альфа» рассматривает возможность построить здесь же ещё две очереди ЖК «Источник» и уже приступила к переговорам не только с собственниками соседних домов, но и с администрацией города о дальнейшем комплексном развитии территории предместья Марата.

– Мы хотим, чтобы с нашей помощью город стал лучше, и мы видим, что у предместья Марата большие перспективы: частный сектор здесь постепенно будет замещаться многоквартирными домами, – подчеркнул Алексей Чудаков. – Совсем скоро в некогда не самом престижном районе Иркутска появится современное жильё и благоустройство, новый стимул к развитию получит малое и среднее предпринимательство – в нашем проекте на первых этажах зданий мы предусматриваем коммерческую недвижимость, чтобы у жителей в шаговой доступности были объекты торговли, общепита, отдыха и спорта, бытовых услуг. А город закладывает в планы строительство нового детсада в этом районе.

Фото А. Федорова

Лучший опыт – для новостроек Иркутска

Говоря об особенностях ЖК «Источник», Алексей Чудаков отметил, что проект вобрал в себя очень много интересных деталей из лучших практик жилой застройки в различных российских городах.

– Нашим первым девелоперским проектом в Иркутске был жилой комплекс «Новый рекорд» на Синюшиной Горе, и, пока мы его строили, одновременно повышали свой уровень насмотренности: примерно раз в квартал наша команда выезжает в урбан-туры, чтобы познакомиться с лучшими примерами многоквартирного домостроения России. Так что мы обошли не только все иркутские стройки, но и изучили опыт ведущих девелоперов в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи, Москве, адаптировав его под проект ЖК «Источник».

Так, одной из главных новаций жилого комплекса генеральный директор ГК «Альфа» считает наличие блок-секции, в которой предусмотрены квартиры с отделкой «вайтбокс» и с готовым ремонтом под ключ. Более того, в каждом ЖК девелопер делает шоу-румы – клиент может зайти и увидеть квартиры разных форматов, выбрав то, что ему по душе.

– На западе страны подобная практика очень распространена, но в нашем регионе таких проектов пока единицы, и доля квартир с ремонтом от застройщика – менее 2% по рынку новостроек. Причём это очень выгодное предложение для покупателей, потому что, во-первых, мы заключаем оптовые договоры с нашими поставщиками материалов по фиксированным ценам, во-вторых, используем для отделки только качественные материалы, в-третьих, все процессы выполняются под авторским контролем дизайнера. Собственникам остаётся только меблировать квартиры, заезжать и жить – тем более, что они получают так называемые «тихие» блок-секции, где уже не будет шума от ремонтных работ, – рассказал Алексей.

Кроме того, он отметил, что такой формат уже на старте продаж показал отличную динамику: покупатели оценили новый продукт строительной компании. В целом в первой очереди ЖК «Источник» продано 40% квартир, и, по словам Алексея, в компании не чувствуют, что на рынке есть проблемы со спросом, тем более, что застройщиков своими решениями поддерживает банковская система.

Фото А. Федорова

Новый уровень отдела продаж

Важный момент, на который обратил внимание Алексей Чудаков, – это организация отдела продаж на строительной площадке.

– Мы поняли, что количество девелоперских проектов, которые мы сейчас ведем, – а на сегодня их двенадцать в трёх регионах: Иркутске, Хабаровске и Крыму – требует новых подходов к стандартам строительства. Над оформлением наших стандартов работала в том числе команда Игоря Манна. В итоге мы получили детальный документ для работы. К стандартам, в том числе, относится отдел продаж на строительной площадке. Это уже не приспособленный вагончик, а современное, комфортное помещение, где удобно работать персоналу и приятно находиться на консультации нашим клиентам, – пояснил Алексей.

Именно такой полноценный отдел продаж торжественно открыли в конце марта на площадке ЖК «Источник». Это одноэтажное модульное здание с эргономичной планировкой, с продуманной до мелочей мебелью и большими панорамными окнами, из которых открывается отличный вид на строящиеся блок-секции.

– В «Источнике» мы организовали пилотный офис наших отделов продаж, которые теперь будут располагаться на стройплощадках всех жилых комплексов, реализуемых ГК «Альфа»: одноэтажные – для комфорт-класса и двухэтажные с полным остеклением – для бизнес-класса, – рассказал Алексей.

Сейчас отдел продаж для жилого комплекса бизнес-класса компания запускает в Хабаровске, а чуть позже откроет в Иркутске на новой стройплощадке.

Фото А. Федорова

«Девелопмент счастья»

Интенсивный рост на девелоперском рынке, по словам Алексея Чудакова, продиктовал логичное решение – создать полноценную, многофункциональную, технологичную девелоперскую группу. Цель команды – к 2028 году войти в топ-50 девелоперов страны. «Альфа» уже идет к намеченной планке: если в марте она была на 157 месте в России, то сейчас – уже на 137-м.

– Понятно, что, поставив такую амбициозную цель, мы должны работать над ценностями компании, над своей командой, обучать руководителей и персонал на федеральном уровне, постоянно нарабатывать компетенции. И, конечно, на высоком уровне нельзя работать без настоящей миссии, не просто записанной где-то на сайте или в документах, а вложенной в ежедневную работу команды. Наша миссия, которую мы сформулировали, что счастье можно построить и «Альфа – это девелопмент счастья», то есть мы наполняем счастьем жизнь наших клиентов и сами счастливы от этого. «Альфа» надолго вошла в девелоперский рынок, и после 2028 года нам ещё будет куда расти, – подытожил Алексей Чудаков.

МНЕНИЕ

Ирина Григорьева, руководитель отдела продаж ЖК «Источник»:

Фото А. Федорова

– Мы очень тщательно готовились к официальному открытию брендированного отдела продаж на стройплощадке, продумывали буквально каждую деталь, и итог получился очень достойный. Наши клиенты могут здесь получить расширенную консультацию, забронировать квартиру и посмотреть на экране, как она будет выглядеть, поскольку на данном этапе строительства в неё не зайдёшь, получить одобрение ипотеки. Кроме того, мы создаём удобства для тех покупателей, которые приходят к нам с детьми: в отделе есть детский уголок, туалетная комната. Всем клиентам мы предлагаем на выбор кофе, соки, минеральную воду, дарим каждому баночку мёда. Когда люди к нам приходят, они попадают в красивое помещение, чувствуют внимание застройщика к себе, проникаются нашей философией «Альфа» – это девелопмент счастья». Поэтому и продажи в «Источнике» идут хорошо.

В основном жильё приобретают семейные пары, с детьми или пока без. Их привлекает цена квадратного метра, поскольку она не так высока, как, например, в Октябрьском районе, при этом «Источник» расположен недалеко от центра Иркутска. Это наше главное преимущество. К тому же наша компания одна из очень немногих в городе, кто продаёт квартиры с ремонтом, и это тоже сказывается на спросе, то есть основной объём наших продаж – это квартиры с ремонтом.

Да, в настоящее время при высоких ставках есть небольшая задержка спроса, так как людям достаточно сложно продать жильё на вторичном рынке. Но мы помогаем реализовывать такую недвижимость по нашей программе трейд-ин, чтобы наши клиенты могли зайти в новостройку. Первичный рынок государство поддерживает: пока действуют семейная и льготная ипотека, причём льготная для всех граждан, независимо от наличия детей. Единственное, что льготная ипотека заканчивается к первому июля, поэтому призываю всех, кто хочет ей воспользоваться, не тянуть, по всем признакам, программу все-таки больше не продлят. Также у нас есть траншевая ипотека, которая очень хорошо помогает снизить финансовую нагрузку в ежемесячных платежах.

Фото А. Федорова

В марте в ЖК «Источник» была приобретена первая квартира в Приангарье посредством онлайн-сделки в сервисе «Регистрация и расчеты» от Сбера. При такой процедуре купли/продажи клиент, приобретающий жилье, не выходя из дома, оформляет кредитный договор с банком и переводит деньги за квартиру на специальный защищённый счёт, где они хранятся до регистрации сделки. После подтверждения Росреестра о регистрации покупатель получает по электронной почте и онлайн зарегистрированные документы, а продавец – деньги за квартиру на свой счёт. В ГК «Альфа» уверены, что такой формат будет востребован у клиентов, поскольку он очень удобный, особенно для тех, кто проживает в другом регионе или работает в Иркутской области вахтовым методом.

источник38.рф

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