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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области
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«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун» [14.05.2021]Конкурентная борьба на иркутском рынке бетона ведётся порой не самыми честными способами, считают добросовестные производители этого строительного материала. В чём это выражается? И как непростой ситуации могут противостоять потребители? На эти вопросы отвечает генеральный директор ООО «Нептун» Евгений Болеско.
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«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон» [14.05.2021]По мнению экспертов, на иркутском рынке бетона существует несколько острых проблем: недобросовестные производители, низкое качество и неадекватная стоимость бетона. Почему сложилась такая ситуация и как её изменить, размышляет генеральный директор ООО «Новый бетон» Максим Булдаков.
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«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне [14.05.2021]В последние годы рынок бетона работает в условиях жесткой конкуренции. Цена всех составляющих смеси значительно выросла, в то время как сам бетон дорожает очень медленно. Низкий порог входа на рынок обеспечил появление на нем множества недобросовестных игроков, предлагающих бетон сомнительного качества. К чему это приводит? Какой урон наносит отрасли в целом? Что должно насторожить покупателя? Об этом мы спросили экспертов рынка.
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Качество как кредо. Сергей Эйсбруннер, «Сибавиастрой», – о честном бетоне и репутации производителя [14.05.2021]Песок, цемент, щебень плюс добавки – это хороший, качественный классический бетон, говорит директор завода ЖБИ «Сибавиастрой» Сергей Эйсбруннер. Как его можно испортить? Во что выливается использование некачественного бетона? И почему качественный строительный материал не может стоить дёшево? Ответы на эти вопросы – в нашем интервью.
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СИЛЕКС: В Саянке начато строительство завода по производству силикатных строительных материалов [14.05.2021]Эстетике иркутских новостроек и частных домов в загородных поселках строители уделяют немало внимания. Нередко для облицовки зданий используют силикатный кирпич. Он красив, геометрия его точна, а цветовая гамма богата. Сейчас этот материал завозят из других регионов, но уже в следующем году на иркутский строительный рынок поступит местная продукция.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.05.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [14.05.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.05.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [14.05.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.05.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [14.05.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Будем строить, будем жить? Эксперты о развитии рынка ИЖС в Иркутской области [13.05.2021]Губернатор Иркутской области в конце апреля 2021 года заявил, что в регионе за неполные десять лет планируется построить 6,9 млн квадратных метров индивидуального жилья. Если учесть, что за прошлый год объём ИЖС в Приангарье, по данным статистики, составил 645,2 тыс. кв. м, то план, в принципе, выполнимый. Но насколько эти цифры соответствуют реальности? И насколько, исходя из этого, реалистичны заявленные планы? Кроме этого, наша область стала одним из пяти российских регионов-пилотов, где будут реализовывать типовые проекты индивидуального жилищного строительства. Пока же большая часть индивидуальных домов – это так называемый самострой. Что мешает развитию комплексной застройки, и что может изменить данный тренд? На эти вопросы Газете Дело отвечают застройщики и девелоперы иркутского рынка загородной недвижимости.
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Каждый дом индивидуален. 4 шага к уникальному дому в «Патроны Парк» (видео) [13.05.2021]В поселке «Патроны Парк» каждый дом индивидуален, и, как говорят авторы проекта, это не просто слоган, а реальное положение вещей. Даже выбирая типовое решение из каталога девелопера, заказчик может быть уверен: его дом будет единственным в своем роде – как снаружи, так и внутри. Главный архитектор поселка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов рассказал, как строится работа по выбору архитектурных и планировочных решений.
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С видом на залив. В поселке «Горизонт» строят линейку квадрохаусов [12.05.2021]Развитие загородной недвижимости – в фокусе внимания властей и банков. Сегодня приобрести жилье за городом можно, воспользовавшись сельской ипотекой или кредитом с господдержкой. Впрочем, уже летом ипотечные ставки в Иркутской области могут измениться. Вырастет и цена квадратного метра. По словам Антона Кондратьева, генерального директора УК «Система АМТ», многие иркутяне пользуются моментом и приобретают квадрохаусы в поселке «Горизонт» на Байкальском тракте уже сейчас. Кого и почему привлекает этот формат загородной жизни?
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УКС города Иркутска исполнилось 63 года [12.05.2021]За 63 года небольшой отдел при городском исполкоме, где работало два десятка человек, превратился в большую строительную компанию АО «УКС города Иркутска», которая возводит комфортное жилье и современные социальные объекты.
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Что делать, когда лимиты закончились. Россельхозбанк – о сельской ипотеке [11.05.2021]После пандемии и вынужденной самоизоляции спрос на индивидуальные дома стал расти еще активнее. Этому способствует и общее снижение ставок по ипотеке, и меры господдержки в данном сегменте, и запуск сельской ипотеки. Спрос настолько высок, что лимиты периодически заканчиваются. Что делать? Как не «заморозить» сделку?
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Международный центр водных ресурсов построят в Байкальске. 8 вопросов о новом проекте [28.04.2021]En+ Group представила первые детали проекта Международного центра водных ресурсов. Его построят в городе Байкальске Иркутской области. «Это должна быть экологически чистая история», – заявил на презентации Сергей Понамаренко, директор департамента по развитию производственной системы En+. Он ответил на ключевые вопросы о проекте, признав, что многое на данный момент зависит от рекультивации отходов БЦБК.
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Александра Козак: «Благоустройство – это не просто плитка и фонарь» [15.04.2021]Иркутская область, как и все российские регионы, развивается сейчас по федеральной повестке, в рамках нацпроектов, и мы со стороны клуба «Байкальские стратегии» стараемся вовлечься в эти процессы через разные мероприятия, которые способствуют контакту между федеральными организациями и нашим регионом, – говорит руководитель проектов ООО «Агентство развития территорий «Градостроительная школа» Александра Козак.
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«Стратегии живут не на бумаге, а в головах у людей, которые делают дело» [09.04.2021]Как клуб «Байкальские стратегии» меняет представления о будущем региона
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.04.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.04.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.04.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.04.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.04.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.04.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Год был хороший, хоть и трудный». Владимир Чернышев о банке «Открытие», росте цен на жилье и IT-трансформации [09.04.2021]Кризис 2020 года финансовая система встретила в гораздо более устойчивом состоянии, чем предыдущий кризис 2014 года. Прибыль банковского сектора снизилась всего на 6,2%, а просрочку по платежам, роста которой опасались банкиры, удалось сохранить на приемлемом уровне. Ключевые показатели седьмого по размеру активов российского банка «Открытие» способствуют росту его инвестиционной привлекательности и позволяют уже в текущем году вернуться к вопросу вывода акций кредитного учреждения на фондовый рынок Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области рассказал, с какими сложностями столкнулась его команда в 2020 году и с какими результатами его закончила.