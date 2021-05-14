Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.05.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

Будем строить, будем жить? Эксперты о развитии рынка ИЖС в Иркутской области

Губернатор Иркутской области в конце апреля 2021 года заявил, что в регионе за неполные десять лет планируется построить 6,9 млн квадратных метров индивидуального жилья. Если учесть, что за прошлый год объём ИЖС в Приангарье, по данным статистики, составил 645,2 тыс. кв. м, то план, в принципе, выполнимый. Но насколько эти цифры соответствуют реальности? И насколько, исходя из этого, реалистичны заявленные планы? Кроме этого, наша область стала одним из пяти российских регионов-пилотов, где будут реализовывать типовые проекты индивидуального жилищного строительства. Пока же большая часть индивидуальных домов – это так называемый самострой. Что мешает развитию комплексной застройки, и что может изменить данный тренд? На эти вопросы Газете Дело отвечают застройщики и девелоперы иркутского рынка загородной недвижимости.