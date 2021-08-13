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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области
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Вызов принят. Как строители встраиваются в новые условия жизни и работы [13.08.2021]За последние годы строительная отрасль столкнулась со многими вызовами - законодательными, экономическими, эпидемическими. Среди них и переход строителей на проектное финансирование, и пандемия и резкий рост цен на стройматериалы. Как с ними справлялись региональные застройщики? Чему научились? Какие выводы сделали? Своим опытом работы в новых условиях участники рынка поделились с Газетой Дело.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [13.08.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [13.08.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [13.08.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Эволюция в сторону качества. Николай Кузаков, «Горстрой» – о том, как изменился продукт на рынке жилья [12.08.2021]Начав с одного маленького жилого комплекса «Чудный» в 2008 году, компания «Горстрой» за тринадцать лет стала одним из значимых застройщиков Иркутска. Руководитель ГК «Горстрой» Николай Кузаков рассказал Газете Дело о том, как компания развивалась вместе с рынком жилищного строительства и как трансформировались представления застройщиков и покупателей о понятиях комфортного и качественного жилья.
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«Саянскгазобетон»: такого спроса не было уже давно [12.08.2021]Артём Минеев, исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон» называет 2021 год интересным для строительной отрасли – в связи с тем, что он неожиданно «выстрелил» высоким спросом на все стройматериалы: от бруса до газобетона.
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«Желание людей жить лучше – двигатель девелопмента». Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой», – о профессии, рынке и перспективах [11.08.2021]Будущее рынка не за слияниями-поглощениями, а за кооперацией, уверен основатель одной из старейших строительных компаний региона «ВостСибСтрой» Виктор Ильичёв. Зачем компания строит новые объекты в партнерстве со вчерашними конкурентами? Какие правила сегодня диктуют покупатели жилья? Что перспективнее – девелопмент или подряды? И почему душевная радость – не менее важный результат работы застройщика, чем прибыль? Об этом – в нашем интервью.
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5 слагаемых энергоэффективного дома. Как жить за городом экологично, комфортно и без лишних трат [11.08.2021]Уже почти год покупателям домов в поселке «Патроны Парк» на Байкальском тракте доступен пакет «Энергоэффективный дом». Продукт, который включает передовые технические и инженерные решения, позволяющие минимизировать затраты на эксплуатацию дома и сделать проживание комфортным и экологичным, пришелся покупателям по душе: заключено около 20 договоров, в трех домах работа уже завершена. Виктор Антипенко, руководитель Meta_Estate_Engineering (входит в коммерческое партнерство Meta_Estate), и Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк», рассказали Газете Дело о пяти слагаемых энергоэффективного дома.
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Вызов принят. Как строители встраиваются в новые условия жизни и работы«Желание людей жить лучше – двигатель девелопмента». Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой», – о профессии, рынке и перспективахМинистр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк
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Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк [11.08.2021]В конце июля микрорайон Хрустальный Парк на Байкальском тракте в рамках рабочей поездки по Сибири и Дальнему Востоку посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Глава Минстроя высоко оценил проект комплексного освоения территории и обсудил с девелоперами перспективы государственно-частного партнерства.
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Недвижимость Иркутска: какие рекорды ставит региональный рынок? [11.08.2021]В июне 2021 года российские девелоперы запустили строительство 5,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах – рекордный месячный объем за последние два года. Об этом говорится в отчете, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ. Иркутская область не отстаёт от общероссийских трендов и тоже бьёт рекорды по многим показателям, характеризующим состояние строительной отрасли в регионе. Подробную информацию, что изменилось в 2020-2021 годах – в обзоре портала REALTY.IRK.RU
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«Заезжай и живи». Сергей Никитин о концепции развития микрорайона Юго-Западный [10.08.2021]Компания «ВостСибСтрой» в этом году вновь вышла на рынок жилья Иркутска с проектом микрорайона Юго-Западный. 24 июля на стройплощадке заложили символический камень в связи с началом строительства второй серии девятиэтажных домов эконом-класса. Почему именно эконом, в то время как на рынке – устойчивый тренд на жильё комфорт-класса? За счёт чего удаётся разумно снижать себестоимость при растущих ценах? Зачем компания сделала ставку на технологию каркасного домостроения, а не на монолит? На эти и многие другие вопросы Газете Дело ответил руководитель проекта «Юго-Западный» Сергей Никитин.
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ИНК построит новый жилой микрорайон в Усть-Куте для 3 тысяч человек [05.08.2021]Сдача 1-й очереди запланировано к 2024 году.
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«Туризмом на Байкале интересуются все – от Казакевича до Дерипаски» [02.08.2021]В сфере туризма сложилась уникальная ситуация, которая, по мнению экспертов, дает инвесторам особый шанс: на рынке идет «передел», он активно меняется, а весь мир и Россия вынуждены смотреть в сторону так называемой ESG-повестки. Байкал здесь имеет колоссальное значение. О проблемах и возможностях, о том, что нужно сделать, чтобы индустрия развивалась, рассказали участники VII Байкальского саммита РГУД.
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Александр Абрамкин: «Сбер всё время меняется сам, меняет нас, меняет страну» [26.07.2021]Новейшие цифровые технологии и ESG-стратегия в организации пространства и функционала, классические банковские продукты и нефинансовые сервисы экосистемы Сбера, безбарьерное пространство и «свободное» общение с сотрудниками – всё это офис Сбера нового формата, который открылся в Иркутске на ул. Трилиссера, 57а. Деньги в банкомате здесь можно снять «лицом» - без карты и смартфона, услуги оплатить через кэш-кассира, поговорить с менеджером за чашкой кофе, а ещё – оформить полис ОСАГО, отправить и получить посылку, протестировать и заказать умные Сбердевайсы и сдать на переработку батарейки.
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Из Москвы в Сибирь: En+ построит головной офис в Иркутске [26.07.2021]En+ Group стала одной из первых крупных российских компаний, которая решила перевести штаб-квартиру из Москвы в Сибирь, где сосредоточены основные активы группы. Строительство головного офиса в центре Иркутска уже началось. Как сообщили порталу SIA.RU в пресс-службе компании, к текущему моменту на объекте завершена заливка фундамента, а само здание должно быть сдано во втором квартале 2022 года.
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VII Байкальский саммит РГУД пройдет 21-22 июля в Иркутске онлайн [19.07.2021]Тема саммита в этом году - "Девелопмент новой реальности". В программе - выступления профессионалов из разных городов страны и роуд-шоу проектов иркутских девелоперов.
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Как «Иркутск-Сити» стал визитной карточкой делового Иркутска, и что в нем появится завтра [09.07.2021]Александр Курепов – о том, как с 2007 года в центре города создается место для работы и жизни
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [09.07.2021]
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Открытое Акционерное Общество "Сибэкспоцентр" [09.07.2021]664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-А Вид экономической деятельности: организация конференций и выставок Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.07.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.07.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303