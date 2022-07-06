Отделочные материалы White Hills – эффективное решение импортозамещения

Фото предоставлено компанией

2022 год ознаменовался ещё большей волной санкций по отношению к России. Это снизило поставки товаров, в том числе строительных и отделочных материалов из-за рубежа. Многие иностранные товары приобрести сейчас очень сложно или просто невозможно. Например, немецкий импорт, долю которого занимают крупные производители клинкера и строительных смесей такие, как Stroeher, ABC-Klinkergruppe, Quick-Mix, Roben, Feldhaus Klinker, за первый квартал 2022 года упал более чем на 60%, по данным федерального статистического управления Германии - Destatis. Резкая остановка импорта сказывается на многих предприятиях. Обеспечить внутренний рынок высококачественными, конкурентоспособными, доступными по стоимости изделиями – первостепенная задача российских производителей. Давайте разберём некоторые из факторов влияния на российский рынок.

Укрепление рубля

В феврале этого года Запад замораживает российские золотовалютные резервы. Вследствие этого, 80% экспортной выручки наших компаний переводится в рубли (по указу президента РФ от 25 мая – порог снижен до 50%). Из-за этого поток иностранной валюты (евро и американский доллар) в стране не сократился, но её покупка для российских компаний и граждан была осложнена. Получается, валюта в таких количествах теперь не нужна государству для пополнения золотовалютных резервов, в целях минимизации рисков новой заморозки российских денег. Населению для покупки иностранных товаров валюта тоже не нужна из-за трудностей с трансграничными переводами. Не нужна в прежних объемах иностранная валюта и бизнесу - из-за санкций и проблем с логистикой. C другой стороны, такие меры в российской экономике позволяют укреплять курс рубля.

По логике, если национальная валюта в стране укрепляется, то цены на товары должны падать, а не расти. Почему происходит наоборот? Ретейлерам и дистрибьюторам приходится покупать всё по завышенным ценам и фиксировать свои так, чтобы не понести огромные убытки. Однозначный ответ на вопрос, что будет с ценами дальше, не может дать никто. Специалисты прогнозируют, что завышенный прайс станет новой реальностью.

Логистический кризис

По оценке российских предпринимателей, затраты на доставку в лучшем случае стали дороже в 2-3 раза. Многие компании просто не могут позволить себе платить за поставку ещё большие суммы. Такие компании, как Maersk, MSC, Hapag-Lloyd – одни из крупнейших бизнес-конгломератов морской контейнерной перевозки – перестали принимать заказы из России частично или полностью. Мультибрендовые дистрибьюторы пытаются привезти импортную продукцию через дружественные страны воздушным путём, но с каждым днём делать это всё дороже и дороже. Дистрибьюторы, представляющие один иностранный бренд в России, сейчас находятся в режиме стагнации, их судьба уже зависит не от их решения. Заменять европейские товары китайскими аналогами пока не является правильным шагом.

Абсолютно все несут убытки, кризис мировой логистики отражается на российском бизнесе как ни на каком другом. Сейчас в самой выигрышной позиции остаются компании, производство которых базируется в России. Те предприятия, кто закалён подобными ситуациями и закупают сырьевой материал про запас, кто перестраивает производственный процесс с минимальным вовлечением импортной продукции, те, кто не зависит только от одной категории товара, имеют все шансы стать флагманами в своей области или индустрии.

На российском рынке строительных и отделочных материалов немногие компании имеют налаженное производство без прямой или косвенной зависимости от иностранных технологий, сырья и комплектующих. Одной из таких компаний является White Hills – один из крупнейших производителей декоративного камня в России и странах СНГ с объёмом более 3 000 000 кв. м продукции в год и площадью более 16 га. Комплексный подход от создания и разработки матриц до готового продукта, собственная дистрибьютерская сеть и минимальный процент импортной составляющей позволяют поставлять товар бесперебойно и в назначенные сроки. Дифференцированная маркетинговая стратегия затрагивает разные сегменты строительного рынка, это даёт компании расти и не останавливаться на достигнутых результатах, совершенствовать технологии производства и, как следствие, увеличивать объёмы выпускаемой продукции.

Это не голословные заявления, и компания White Hills может подкрепить их фактами. Во-первых, наш ассортимент рассчитан на разные категории малоэтажного и высотного строительства, а также на благоустройство ландшафта и дизайн интерьеров. Во-вторых, количество представленных коллекций с разными форматами, фактурами и оттенками даёт широкие возможности для реализации проектов в разных стилевых направлениях. В-третьих, мы постарались сделать так, чтобы клиент смог сразу приобрести у нас всё необходимое для отделки фасада, не тратя время на поиск сопутствующих товаров.

Архитекторы и дизайнеры выбирают нас за возможность произвести любое цветовое решение на заказ по палитре RAL и NCS. Благодаря качеству продукции и вариативности архитектурных решений, нам доверяют свои проекты крупнейшие девелоперы при проектировании жилых комплексов: Дон-строй с ЖК «Символ», Central Properties с ЖК «Онли», Level Group с ЖК «Level Амурская» и многие другие. Государственные подрядчики при строительстве объектов по программе реновации также обращаются к нам: жилой дом в Береговом проезде на берегу Москвы-реки, дом на улице Бауманская с арочными элементами в самом центре столицы, дом на улице Флотская с радиусными элементами на фасаде.

Период локдаунов и эмоциональных потрясений частично изменил общественное представление о загородной жизни – всё больше россиян рассматривают возможности переезда на ПМЖ в места, где есть прямая и доступная связь с природой. Этот тренд растёт уже на протяжении трёх лет. Возросший спрос на малоэтажное строительство отражается и на увеличении заказов на продукцию White Hills. Частные клиенты и дизайнеры выбирают наши тротуарные коллекции для создания ландшафта на своём участке. Грамотная комбинация комплексных решений даёт широкие возможности для воплощения оригинальных, смелых и современных идей.

Фото предоставлено компанией

За время своего существования компания White Hills успешно пережила кризисы 2008, 2014 и 2020 годов, продолжая совершенствовать и регулировать бизнес-процессы в темпе экономики и наращивать производственные объёмы. Удерживать лидерские позиции на строительном рынке нам помогает именно эффективная работа при любом кризисе. Наши производственные мощности могут покрыть спрос, а продукция – выступить отличным аналогом иностранной, при этом архитектурные и дизайнерские решения в ассортименте будут только пополняться.

Преимущества навесного вентилируемого фасада c камнем White Hills:

класс НГ, позволяющий реализовывать социальные объекты;

высотность до 52 этажей;

сейсмостойкость до 9 баллов;

круглогодичный и всепогодный монтаж;

возможность обслуживания и подведения архитектурного света, элекрических и иных сетей – после окончания монтажа, в любое время эксплуатации фасада;

ремонтопригодность;

высокие стандарты качества;

длительный и безремонтный срок службы;

звуко- и шумоизоляция;

высокоэффективная теплоизоляция;

защита от прямого воздействия влаги и на основание здания (талая вода, дождь, конденсат);

бесшовная система крепления декоративного камня;

возможность крепления подсистемы на любые поверхности стены и/или исключительно в межэтажные перекрытия;

наличие горизонтально-вертикального каркаса, что делает систему более надежной по сравнению с вертикальными системами;

более 600 текстур и решений, неограниченные варианты дизайна.

ООО «Фасадные технологии» является одним из подразделений ГК Prostor Group. В офисах компании представлено большое количество образцов камня White Hills.

Ждем вас по адресу: Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 8, оф.101. Тел.: (3952) 484-199

fasdom.ru

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