Дизайн интерьера: как не платить дважды

Инвестиции в интерьер могут стать хорошим вложением. Главное – с умом подойти к выбору специалиста и разработке дизайн-проекта. Как продуманный интерьер помогает зарабатывать арендодателю? Почему стратегия «сам себе дизайнер» чревата убытками? И что делать, чтобы не платить дважды? На вопросы Газеты Дело ответила Мария Бадяева, дизайнер интерьера домов и квартир, офисных помещений и гостиниц в разных регионах России.

Мария, дизайн интерьера – это творчество или ремесло?

– Интерьерный дизайн – это тонкий сплав творчества и прикладной деятельности. Ведь применение того или иного материала, сочетание разных фактур, рациональное зонирование и другие аспекты работы с пространством требуют от дизайнера наличия не только творческих компетенций. Это и владение технической информацией, знания из области материаловедения, проектирования, архитектуры. Дизайнер должен знать рынок мебели, интерьерных аксессуаров, отделочных материалов для того, чтобы создаваемые им дизайн-проекты были реализуемы. Проще говоря, отдавая заказчику проект, я понимаю, в каких магазинах можно купить данную мебель, где заказать вот такую лампу или вот такой столик, как при помощи датчиков протечки справиться с боязнью «отсутствия доступа к трубам», и многое другое. Есть у интерьерного дизайна и другая сторона – личностная. Ведь в итоге работы дизайнера должен сложиться контекст, в котором заказчик найдет и узнает себя и свою семью.

А случаются ли ситуации сверхзапроса, когда решение не находится в каталоге или мебельном шоу-руме?

– Для выполнения сверхзапроса нужна сверхкоманда! В моей практике такие случаи есть, и они только радуют и дают возможность роста и расширения портфолио. Например, чтобы создать граффити на стене в комнате моего маленького заказчика, я пригласила художника, который отлично владеет баллоном. Граффити нарисовали – мальчик в восторге, родители рады тому, что рад их ребенок! В случае необходимости в моей команде может появиться и художник-живописец или график, и промышленный альпинист, и специалист по ковке или резьбе по дереву, и много кто еще.

Фото из личного архива

Вы упомянули личностную сторону работы дизайнера, что это значит на практике?

– Оформленные пространства с сервированными столами и расставленными подушками на страницах интерьерных изданий выглядят чудесно! Но жизнь человека гораздо сложнее и интереснее журнала. Так, в разговор с заказчиком о том, что он любит, скажем, романтический стиль и вазы определенной формы, вдруг врывается информация о том, что семья заказчика катается на лыжах и системы хранения в гардеробной должны быть на это рассчитаны. У хозяйки квартиры может быть нестандартный запрос в виде её личного шкафчика на кухне или еще какой-то детали, которая постороннему покажется причудой, а конкретному человеку в конкретной квартире – условием его личной гармонии. И нам всем хорошо понятно, что личные гармонии всех членов семьи в сумме дают ощущение спокойствия и комфорта в доме в целом. А хорошо выспавшийся, насладившийся домашней обстановкой и отдохнувший человек и учится лучше, и работает успешнее.

Фото из личного архива

Съемная квартира вместо собственной – один из сегодняшних трендов. Как он отражается на работе дизайнера интерьера?

– Действительно, молодежь все чаще не стремится обретать социальные якоря в виде собственной машины или квартиры. Поэтому сдача недвижимости в аренду по-прежнему остается отличным бизнесом. А чем красивее и комфортнее та квартира, которую вы предлагаете потенциальному съемщику, тем выше может быть цена аренды и прибыль. Пропорция очевидна. При этом, если у частного лица или компании в собственности несколько аналогичных по метражу и планировке квартир, может быть разработана единая концепция для нескольких объектов. В этом случае мы обсуждаем и создаем дизайн-проект, по которому оформляется квартира, выполняющая функцию шоу-рума, и квартиры, ориентированные непосредственно на сдачу. Шоу-рум можно демонстрировать будущим арендаторам, не беспокоя уже въехавших в другие квартиры жильцов. С одной стороны, это удобно в части закупок и комплектации (мы разом заказываем и получаем весь предметный ряд для нескольких объектов), с другой – этично в отношении арендаторов, это проявление уважения к ним.

Фото из личного архива

Сегодня много открытых источников информации по интерьерному дизайну. Но стратегия «сам себе дизайнер» по-прежнему чревата убытками и плохим настроением?

– Да, и ответ на этот вопрос лежит в плоскости различия между хобби и профессией. Так, увлеченная дизайном одежды девушка может создать эскиз платья и сшить его. Не получилось – спрятала в шкаф и забыла. А свою квартиру ты никуда не спрячешь, тебе в ней жить. И хорошо, если обои радуют глаз, а освещение успокаивает (как задумывалось). А если нет? Если количество или расположение розеток не соответствует реальной необходимости и буквально тянет за собой многочисленные мешающие и визуально портящие интерьер провода? Если обои и брендовый диван прекрасно выглядели в магазине отдельно друг от друга, а в контексте одной комнаты вообще не сочетаются? Выходит, немалые вложения были сделаны неудачно, возможно, придется что-то переделывать, снова вкладываться.

Фото из личного архива

А работа с дизайнером – гарантия более рационального использования финансов?

– Однозначно. Важен ведь взгляд со стороны, создание нескольких – не похожих друг на друга – коллажей, из которых можно выбрать. Важно «на берегу» обсудить то, что реально необходимо, и то, от чего можно спокойно отказаться. Важно соотнести качество отделки и мебели, чтобы на фоне фресок и добротных дверей не стояли предметы, которые «не дотягивают» по уровню качества до созданного контекста. И, что важнее всего, процесс создания или преображения интерьера с участием дизайнера становится для владельца удовольствием, творческим диалогом, актом совместного созидания. Ведь работа над будущим интерьером поэтапно согласовывается. Кто-то скажет, что мода переменчива и очень скоро захочется что-то освежить и дополнить. И замечательно, если захочется! Значит, интерьер живет, говорит с вами. Подбирать новые шторы или новый ковер – это тоже удовольствие, и для подобных изменений дизайнер интерьера чаще всего не требуется. Но оформить интерьерную базу – качественную, продуманную, эргономичную, которая прослужит многие годы, – стоит доверить профессионалу.

Анна Оганесян

Дизайнер интерьеров Мария Бадяева:

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design-bm.ru

vk.com/mariabadyaeva_design