А дома лучше! Интерьер как источник впечатлений

Уютно как дома, комфортно как в отеле – о таком жилье мечтает, пожалуй, каждый. Возможно ли это? Как получать лучшие впечатления от окружающего пространства каждый день? Может ли интерьер квартиры или дома быть помощником в бизнесе? На вопросы Газеты Дело отвечает эксперт в области жилых, офисных и гостиничных интерьеров Мария Бадяева.

Мария, впечатление – понятие абстрактное, рассуждать о котором легко, когда речь идет о кино или музыке. Но интерьер – область конкретного. Стол, стулья, полы, шторы – у всего этого есть утилитарная функция, эргономика и сопромат. И всё же мы говорим об интерьере как источнике впечатлений. Как связать воедино нечто еле уловимое и земное, рациональное?

– Да, интерьер конкретен. У него есть структура, составные части, связи между ними. Однако описание любого интерьера не обходится без упоминаний о чувствах, ощущениях, воспоминаниях. Бабушкино макраме на стене столовой, вероятнее всего, ничего не даст общей системе дома. Но оно подарит ощущение тепла ее рук, напомнит о связи поколений. В вашей квартире или доме именно вам должно быть хорошо, а эта планка (на самом деле – очень высокая) не достигается одними лишь характеристиками мебели и отделки.

Так что же такое «интерьер как источник впечатлений» для вас как для дизайнера?

– С одной стороны, обитатель будущего пространства приносит или привозит откуда-то впечатления, которые затем стремится вложить в интерьер – стихийно или концептуально, сам или при помощи дизайнера. Так, увиденное и впечатлившее становится источником идей для будущего интерьера. С другой стороны, уже готовый, сформированный интерьер каждый день производит некое впечатление на хозяина, а также на его гостей.

– Во втором случае производимое впечатление можно менять? За счет чего?

– Безусловно, можно. Скажем, если в гостиной часто бывают клиенты, партнеры по бизнесу (пандемия многие дома частично превратила в офисы), можно придать этой комнате более формальный, деловой вид: разместить здесь удобный столик и кресло для подписания документов, скорректировать освещение, декор окна и т.д.

– А откуда чаще всего заказчики приносят или привозят свои впечатления?

– Одним из самых щедрых источников впечатлений являются путешествия! Люди приезжают в новую для себя страну или в новый город, любуются пейзажами, фотографируют памятники, посещают музеи, святыни и, как сегодня принято говорить, места силы. Туристы сохраняют в памяти зрительные образы, которые им после этой поездки очень дороги, и хотят привнести их в свою обычную жизнь, в свои будни. И, разумеется, эти клиенты-путешественники доносят и до дизайнера свои идеи, находясь под впечатлением.

Фото из личного архива

Так в интерьере появляются Пизанская башня и мотивы Гауди?

– Очень может быть! Но часто по дороге к Пизанской башне мы проходим этап проб и ошибок. Дело в том, что к зрительной насмотренности в области культурных ценностей у путешественника добавляется еще и впечатление о комфортном, стильном, технологичном наполнении той инфраструктуры, с которой человек взаимодействует во время отпуска. Гостиницы, рестораны, аэропорты, другие общественные пространства также накладывают свой отпечаток на туриста, и ему хочется (а чаще кажется, что хочется) перенести весь этот комфорт к себе домой. Он транслирует дизайнеру вводные, а когда получает эскиз, удивляется тому, что получилось нечто, похожее на номер в отеле.

Фото из личного архива

Так как же быть, если источником впечатлений и правда стал великолепный отель, который подарил долгожданный отдых и пятизвездочный комфорт?

– В отелях отдыхает множество самых разных людей, и гостиничные интерьеры устраиваются так, чтобы они были максимально нейтральными, чтобы они стали универсальным фоном для путешествия. Другое дело – дом. Здесь мы стремимся к созданию личного пространства. Отложив в сторону эскиз «отеля», мы идем дальше, анализируем глубже и раскладываем впечатления по полочкам, как летнюю обувь в системе сезонного хранения. Декоративные элементы, линии, мотивы, картины, фотографии и другие атрибуты, напоминающие о прекрасных странствиях конкретного человека или семьи, мы вписываем не в обобщенный (а-ля гостиничный), а в конкретный живой контекст, в их контекст. Мы вместе планируем тот предметный ряд, который действительно подходит и близок конкретным людям. Комфорт же и технологичность, которые понравились в отеле, всегда можно усилить за счет более совершенной бытовой техники и интеллектуальных систем формата «Умный дом», отделочных материалов и т.д.

Фото из личного архива

Резюмируем: в чем секрет идеального интерьера с мотивами странствий?

– Это не секрет, это скорее технология или правило: правильно построить диалог с заказчиком. В этом диалоге мы что-то проговариваем буквально, а что-то удается уловить через нюансы общения. Скажем, клиентка не может определиться с цветовой гаммой, но упоминает о том, что ей нравятся закатные виды, теплая картинка садящегося солнца. Именно на этом мы строим цветовую концепцию, и все получается! Если клиент доверяет дизайнеру, а дизайнер слушает и слышит клиента, оптимальное решение будет найдено. И это правило применимо не только в случае с тематикой путешествий, оно универсально.

Фото из личного архива

Вы сказали о том, что жилое пространство каждый день производит впечатление на его обитателей. Как это работает?

– Каждая вещь в интерьере или элемент планировки нам, хозяевам жилья, о чем-то молчаливо говорит. И нам всем очень хотелось бы, чтобы это были лишь позитивные, радостные монологи. Скажем, чтоб где-то за скобками оставались трудности перепланировки, выравнивания стен и укладки полов или переговоры с поставщиками мебели и поиск нужной ткани для подушек. Так происходит, когда весь бэкграунд ремонта, отделки, декорирования помещения знает только дизайнер. Заказчик же, просыпаясь и глядя в окно на декабрьский снег, получает от своего любимого интерьера только подсказки о том, где лучше всего поставить ёлку!

Дизайнер интерьеров Мария Бадяева:

89025661906

design-bm.ru

vk.com/mariabadyaeva_design