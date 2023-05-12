В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»

Органично вписать новый объект в окружающую среду, учесть «код города» и при этом сделать проект уникальным и элитным вплоть до мелочей – такая непростая задача стояла перед иркутским архитектором Александром Яновым. Какие решения и технологии помогли специалисту осуществить задуманное? И почему многое из реализованного в проекте такого уровня, как клубный дом «Бабр», было бы просто невозможно в домах комфорт- или эконом-класса?

Александр Янов. Фото А. Федорова

Влиться и не потеряться

Земельный участок в центре Иркутска, на пересечении улиц Красного Восстания и 3-го Июля, был приобретен компанией-застройщиком давно. За это время построили 130-й квартал, установили памятник бабру – получилось интересное общественное пространство, популярное среди жителей и гостей города.

– Предстояло вписать объект в совершенно разноплановый архитектурный контекст: здесь есть конструктивистские здания, есть дореволюционная застройка, напротив находится всеми любимый 130-й квартал с прекрасными примерами деревянного зодчества, – рассказывает Александр. – Нужно было как-то сочетать это все и не нарушить уже существующую гармонию. Мы долго думали, анализировали и пришли к решению, что не нужно стилизовать исторические приёмы, использовать классические способы построения фасадов, пытаться разными способами интерпретировать старую застройку. Наша цель – создать пример современной городской архитектуры в исторической части города, деликатно вписанной в сложившуюся городскую ткань.

Фото А. Федорова

Идеальна каждая деталь

Секции «Бабра», благодаря принятым решениям, не выглядят многоэтажными, а огибающие клубный дом улицы по-прежнему раскрывают видовой створ улиц на важные объекты этой части города. Уникальный объект требовал скрупулезности во всем. Строительные и отделочные материалы, технологии выбирали долго и тщательно, знакомились с опытом реализованных объектов в других городах.

– Почему сегодня современная архитектура жилых комплексов не нравится горожанину? – рассуждает Александр. – Потому, что в погоне за эффективностью дома стали скуднее и проще. Почему нам так нравится гулять по Карла Маркса в историческом части Иркутска? Это сложная пластика фасадов, обилие деталей и выразительность приемов. Эти дома можно долго и с интересом разглядывать. На такой архитектуре задерживаешь взгляд. В нашем проекте мы также постарались насытить фасад деталями – чтобы он привлекал внимание, был сложным, интересным.

Сама же структура закрытого со всех сторон жилого комплекса не нова. Реализованное решение полузакрытого каре для комплекса было предложено еще 10 лет назад архитектором Сергеем Чумаковым. С точки зрения эффективности, инсоляции, противопожарных проездов и разрывов и других нормативных требований это наиболее эффективная схема застройки.

Архитектура сложена в современной стилистке, которая, тем не менее, сомасштабна, схожа по материалам и художественной выразительности со сложившейся исторической застройкой.

Фото А. Федорова

От дракона – к кедровой шишке

Идея использовать современные приемы, но с отсылкой к той застройке, которая окружает клубный дом, была реализована в первую очередь в фасадах. Диагональные откосы на окнах в виде чешуек – визуальная отсылка к вдохновляющим объектам прошлого: подобные объемные элементы встречаются на некоторых старинных зданиях Иркутска. Например, купола филармонии и крыша Театра юного зрителя сделаны из фальцевой стали в виде лепестков, Дом архитектора в Черемховском переулке также украшен похожими чешуйками.

– Было сделано несколько вариантов декоративных элементов, – рассказывает архитектор. – Предлагались даже чешуйки графитового цвета, в 3D-модели они выглядели как чешуя дракона, а сам дом – как замок. Величина выноса элемента относительно плоскости менялась несколько раз – то больше, то меньше, пока не поймали то, что нужно. Когда смотришь близко, кажется, что «объемность» достаточная, однако объект воспринимается издалека, поэтому выбрали компромиссный вариант, чтобы дизайн читался с уровня взгляда прохожего.

Цвет декоративных элементов тоже подбирали долго и тщательно. Ездили в Москву, выбирали композит, но не нашли нужный оттенок. Завод-изготовитель специально для нас подготовил материал разных цветов. Мы выбрали подходящий, но пришел другой – золотой. Сделали «мокап», смонтировали его и поняли, что он нам подходит. Сейчас, когда здания уже возведены, установлена вечерняя подсветка фасадов, которая подчеркивает декоративные элементы в виде чешуек. При таком освещении они напоминают уже не дракона или лепестки цветов, а шишку сибирского кедра.

Фото А. Федорова

Сложные рельефы из стекла

В клубном доме «Бабр» впервые в Иркутске была реализована и сложнейшая конструкция стеклянных фасадов в виде гармошки. Как вспоминает Александр Янов, изначально планировалось сделать обычный плоский витраж. Но амбициозный проект требовал другого – нестандартного – подхода.

– Секция, которая формирует угол улиц Красного Восстания и 3-го Июля, будет передана под коммерческие площади. А если это административный объект, то тема стекла должна проявляться в большей степени, чем в квартирах. Опять же были рассмотрены различные варианты, пока не остановились на конструкции, чем-то напоминающей ломаные торосы льда. По сути, она состоит из схожих откосов и перекликается с декоративными элементами фасадов в виде чешуек.

Все витражные и оконные конструкции выполнены из энергоэффективного алюминиевого профиля премиум-класса известной во всем мире немецкой компании Schuсo. В Иркутске, пожалуй, это единственный пример их 100-процентного применения в жилом многоэтажном строительстве. Помимо отличной звуко- и теплоизоляции, стеклопакеты европейского производителя имеют высокий уровень защиты от ультрафиолета, что не позволит выгорать на солнце предметам интерьера. В светопрозрачных конструкциях применены стеклопакеты из стекла компании Guardian – производителя мирового уровня, до введения санкций поставлявшего свою продукцию для строительства небоскребов и в США.

Необычные стеклянные витражи монтировали с привлечением немецких инженеров, но силами иркутской компании. Как признались впоследствии инженеры, у них впервые был объект такой сложности.

Фото А. Федорова

Металл и камень

Много сил и времени потратили и на выбор облицовочных материалов. Для отделки фасадов был применен натуральный камень (практически такой же, как на Музыкальном театре), алюмокомпозитные панели (для реализации идеи «чешуек»). Планировалось использовать облицовочный кирпич, но впоследствии его заменили на навесной фасад из искусственного камня компании White Hills. Этот материал не уступает натуральному по всем параметрам – он долговечный, пожаробезопасный, устойчивый к механическому воздействию. Кроме того, фасады White Hills имеют широкую цветовую палитру и могут передавать различные фактуры каменной кладки, что позволило реализовать интересные архитектурные задумки.

– Мы несколько раз перебирали цвета искусственного камня, подбирали нужный оттенок буквально под каждый кирпичик, поэтому они все разные, – подчеркивает Александр Янов. – В итоге навесные фасады выполнены в такой цветовой гамме, которую вы нигде больше не встретите. Каждый тон окрашивания был разработан специально для нашего проекта. Так что максимум усилий было приложено для того, чтобы «Бабр» был необычным и в то же время выглядел тактично по отношению к окружающей среде, не «кричал», что он тут самый главный.

Фото А. Федорова

Комфортная среда

Натуральный камень, дерево и стекло максимально используются и внутри клубного дома. Подъезды, парадные, ресепшн, переговорная зона, лифты выполнены в приятных теплых тонах из дорогих материалов без какой-либо имитации. По словам архитектора, задачей было наполнить внутреннее пространство «Бабра» элегантностью и уютом.

– Использованы интересные стилистические решения в интерьере. Сама лестничная клетка имеет непривычное для многоквартирных домов атриумную структуру. Лестница в КД «Бабр» не привычная, двухмаршевая, а трехмаршевая, с большим проемом в центре, чтобы она воспринималась как единый объем, наполненный воздухом и светом. Сегодня покупатель понимает, что можно жить уже совершенно в других условиях. Речь идет не просто о квадратных метрах, а о формировании настоящей комфортной жилой среды.

«Такого сложного фасада в Иркутске еще не было»

Максим Нечаев. Фото А. Федорова

Максим Нечаев, руководитель компании-подрядчика «Сибрегионстрой»:

– Могу с уверенностью сказать: такого сложного фасада в Иркутске точно нет. Но сейчас это, наверное, и один из самых красивых фасадов в городе. Основная трудность с технической точки зрения была в том, что нужно было соединить три разных материала – натуральный камень, искусственный камень White Hills и композитную панель. Необходимо было учитывать их особенности, обработку, сопряжение. К тому же перед нами стояла задача сделать фасад на долгие годы, чтобы он и старел тоже красиво. Конечно, выбирая и монтируя материалы для отделки, мы ни на минуту не забывали о вопросах безопасности – пожарной и сейсмической. На объекте применена одна из самых передовых и надежных фасадных систем – Ронсон.

Нужно сказать отдельное спасибо компании-заказчику за то, что решились на такой амбициозный проект. Мы многому научились на этом объекте, профессионально выросли. Причем надо сказать, что все участники проекта отнеслись к нему с большим энтузиазмом и интересом, выложились на 100%, чтобы фасад КД «Бабр» был максимально безопасным, но смотрелся круто, красиво. Работа была сложной, но оно того стоило – результат получился впечатляющий.

«Этот объект украсит наш город»

Максим Ефимов. Фото А. Федорова

Максим Ефимов, директор ООО «Фасадные Технологии» (ГК PROSTOR GROUP):

– Во время вызовов и неопределенностей перед нами стояла сложная задача. Статус и расположение объекта обязывает соответствовать архитектурному и культурному коду Иркутска, объект должен гармонировать с окружающей средой и быть современным, красивым и технологичным с точки зрения используемых материалов.

Весь этот комплекс характеристик сочетается в фасадном материале одного из крупнейших производителей в России, компании White Hills. Погрузившись в проект, мы в тесном сотрудничестве с командой застройщика осуществили подбор в соответствии с техническим заданием и создали уникальное цветовое решение, не имеющие аналогов в России, специально для КД «Бабр».

Благодарим команду застройщика за интересный проект и совместную работу. Уверены, что этот объект украсит Иркутск и полюбится жителям нашего города, а также послужит ярким примером реализации современных жилых комплексов в гармонии с местом, в котором мы живем.

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Элитность до мелочей. 5 фактов о КД «Бабр» в центре Иркутска

Концепция клубного дома, столь популярная на западе России, теперь реализована и в Иркутске. КД «Бабр», построенный в самом центре города, напротив 130 квартала, уже в июне будет введен в эксплуатацию. Газета Дело обсудила ключевые особенности и преимущества проекта с исполнительным директором компании-застройщика Маратом Фатаховым.