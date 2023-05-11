Первые в регионе. ГК «Бетонстрой» вошла в Союз производителей бетона

Иркутская компания «Бетонстрой» первая в регионе вошла в «Национальную ассоциацию «Союз производителей бетона». Как считают предприниматели, этот шаг расширит горизонты деятельности и даст хорошую опору для дальнейшего развития бизнеса. «Бетонстрой» также планирует стать инициатором создания регионального отделения Союза.

Объединяя отрасль

ГК «Бетонстрой» является ровесником «Национальной ассоциации «Союз производителей бетона»: обе организации были созданы в 2003 году. Но пути их пересеклись только спустя 20 лет. Дело в том, что в отраслевое объединение практически до 2020 года входили только производители товарного бетона и ЖБИ Московского региона.

В 2019 году президент Союза решил, что настало время перемен. Ассоциация объявила о расширении деятельности и членства, включив в организацию изготовителей смежных строительных материалов, участвующих в производстве бетона (цемента, химических, минеральных добавок и нерудных материалов), а также предпринимателей из других субъектов РФ. Сегодня в Союзе более 60 членов из 25 регионов страны от Камчатки до Калининграда. Весной 2023 года к ним присоединилась компания «Бетонстрой» – пока единственная от Иркутской области.

Помощь в развитии

Как рассказал Сергей Маркидонов, представляющий группу компаний «Бетонстрой», Национальная ассоциация является информационной и деловой площадкой для бизнеса. Основная задача Союза – помогать производителям бетона в развитии. Так, участники смогут одними из первых узнавать об интересных новинках, изменениях законодательства. Ассоциация тесно взаимодействует с органами власти, проводит образовательные мероприятия, участвует в разработке норм технического регулирования.

– Для нашей компании вступление в отраслевое объединение – это, прежде всего, возможность участвовать в решении вопросов собственного производства и отрасли в целом на единой площадке вместе с коллегами и экспертами из разных регионов страны, – отмечает Сергей Маркидонов. – Кроме того, мы сможем раньше других участников рынка узнавать о новых технологиях в производстве бетона как в России, так и в мировой индустрии, получать информацию из первых уст о плюсах и минусах их применения. Это большое преимущество перед конкурентами. Ассоциация регулярно проводит различные вебинары, конференции, круглые столы. Участие в этих и других мероприятиях «Союза производителей бетона» будет способствовать оптимизации нашего производства и повышению квалификации сотрудников. Все это сделает наш бетон только лучше.

Предприниматель подчеркнул, что важнейший фактор участия в Национальной ассоциации – улучшение репутации и имиджа предприятия, выпускающего качественную продукцию. Это позволит бизнесу чувствовать себя увереннее, предлагая свои услуги на гиперконкурентном рынке, где к тому же довольно много недобросовестных производителей.

– Надеемся, что Союз также поможет организовать взаимовыгодный диалог с уполномоченными органами госвласти по решению региональных проблем производителей. Таких, как фальсификат, демпинг, недобросовестная конкуренция, внедрение госконтроля, – добавил Сергей Маркидонов.

Флагман бетонного рынка

Вступить в Союз производителей бетона может далеко не каждый. Компания должна соответствовать ряду критериев. В частности, Совет ассоциации обращает внимание на финансовое состояние заявителя, объемы производства, наличие собственного оборудования и квалифицированных кадров, репутацию и узнаваемость на бетонном рынке. При необходимости проводится экспертное обследование производства (онлайн или личное). Только после этого Совет принимает решение о принятии нового члена. ГК «Бетонстрой» полностью отвечает требованиям, предъявляемым Союзом.

Между тем, участие в Национальной ассоциации не накладывает дополнительной ответственности или каких-то ограничений и обязательств. Основное требование к предпринимателям – выпускать качественную продукцию в соответствии с принятыми нормативными актами и стандартами и вести свою деятельность в правовом поле.

– Пока Иркутскую область в Союзе производителей бетона представляет только одна наша компания, – подчеркнул Сергей Маркидонов. – Но уже поступают предложения от местных предпринимателей по сотрудничеству с нами как с флагманом бетонных производств в Иркутской области. Уверены, что, следуя нашему примеру, другие производители в ближайшее время присоединятся к отраслевому объединению. В планах создать региональное представительство Союза из активных производств бетонного рынка Приангарья.



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Фото Ирины Аленичевой