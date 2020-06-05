«Мы сами выбрали этот путь». Как себя чувствуют иркутские экспортеры в кризис?

В условиях «коронакризиса» вести бизнес на международных рынках не так-то просто. Но иркутские компании, выбравшие этот путь, не отчаиваются и ищут новые возможности. Накануне в Иркутске прошла церемония награждения победителей и призеров первого конкурса «Экспортер года Иркутской области». Врио губернатора региона Игорь Кобзев попросил предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса – рассказать о работе в новых условиях. Портал SIA.RU записал несколько ярких цитат.

«Продукция области должна стать узнаваемой на внутреннем и внешнем рынках»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области:

– Развитию экспорта в нашей стране уделяется большое внимание. С этой целью реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», предусмотрены мероприятия по повышению экспортного потенциала наших предприятий. Экспорт продукции из Иркутской области представляет особый интерес ввиду уникальности производимой продукции, развивающихся отраслей экономики и, конечно, творческого потенциала предпринимательского сообщества. Конкурс «Экспортер года Иркутской области» проводился в нашем регионе впервые. Его цель – не только поощрить экспортеров, но, в первую очередь, сделать шаг к тому, чтобы продукция области стала узнаваемой на внутреннем и внешнем рынках.

«Экспортная деятельность – это стимул для развития компании»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Руслан Ситников, первый зампред правительства Иркутской области:

– Иркутская область входит в число регионов с высоким экспортным потенциалом благодаря выгодному географическому положению, крупным запасам высокоэффективных природных ресурсов, развитой промышленности, мощному научно-образовательному потенциалу и наличию высококвалифицированных кадров. Мы надеемся, что число экспортеров в Иркутской области будет расти, ведь экспортная деятельность – это не только возможность выйти на новые рынки сбыта, но еще и сильнейший стимул для развития компании. Ориентация на экспорт дает возможность знакомиться с мировой практикой, улучшать производство и уровень сервисного обслуживания в компании, выводить их на принципиально новый уровень.

«Мы хотим привлечь внимание тех, кто только присматривается к экспортному рынку»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области:

– Задача конкурса «Экспортер года» состоит в том, чтобы экспортеров – представителей малого и среднего бизнеса – стало больше. Нам важно поддерживать и поощрять экспортеров Иркутской области, добившихся выдающихся успехов в развитии экспорта в 2019 году, повышать узнаваемость их продукции и тиражировать лучшие практики в сфере международной торговли. Мы также хотим привлечь внимание тех, кто только присматривается к экспортному рынку и не решается сделать первый шаг, хотя зарубежные поставки открывают новые перспективы и помогают нарастить прибыль.

Инструментарий поддержки для выхода на экспорт весьма широк – от консультаций до международной электронной коммерции – нужно лишь сделать первый шаг.

«Мы чувствуем себя достаточно устойчиво»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Ян Глухов, председатель совета директоров ООО «ИЗТМ-ВЭД»:

Компания заняла 1 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»

– Несмотря на пандемию, мы чувствуем себя достаточно устойчиво. Завод всю жизнь был экспортером. Мы производим оборудование для черной металлургии в части доменного передела, золотодобычи. Конкурируем на внешнем рынке с немецкими, итальянскими, финскими производителями. Продукция завода сегодня поставляется более чем в 20 стран мира.

О компании: ИЗТМ, известный также как «Завод Куйбышева», был основан больше ста лет назад. Серьезный запас прочности завода связан с большими вложениями в советские времена, когда было поставлено обучение и наработан огромный объем контактов. Сегодня в компании работает достаточно молодая команда. Она с успехом внедряет новые подходы в части автоматизации и управления производственными процессами.

«Экспорт дает нам возможность продержаться "на плаву"»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Ольга Шарпинская, индивидуальный предприниматель, г. Ангарск:

1 место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

– Мы занимаемся глубокой переработкой рыбы 18 лет, производим продукты питания для всей Иркутской области, а также для Забайкальского края. На сегодняшний день, благодаря институтам поддержки, которые работают в Иркутской области, стали экспортерами – продукцию поставляем в Китай и Монголию. В конце мая у нас состоялись онлайн-переговоры с Узбекистаном – это еще одно направление, которое мы хотим для себя открыть. Мы не относимся к той отрасли, которая сильно пострадала от пандемии, – работаем безостановочно. Конечно, коронавирус не обошёл нас стороной: объемы поставки и выручка сократились, и здесь экспорт – это одно из тех направлений, которое дает нам возможность продержаться «на плаву».

«Прилагаем все усилия для наращивания нашего экспортного потенциала»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Сергей Прокопьев, председатель совета директоров ООО «ПК Спирит»:

компания заняла 1 место в номинации «Экспортер года в сфере услуг»

– Несмотря на финансовые трудности мировой экономики, мы с оптимизмом смотрим в будущее и прилагаем все усилия для наращивания нашего экспортного потенциала как в сфере технологических решений, так и в области поставок оборудования.

О компании: ООО «ПК Спирит» присутствует на рынке более 20 лет. Сфера деятельности – твердые полезные ископаемые, золото, алмазы. На протяжении многих компания ведет научно-исследовательскую, внедренческую работу на многих зарубежных горно-обогатительных предприятиях ближнего и дальнего зарубежья. В активе внедрений Украина, Казахстан, Монголия, Бурунди, Мадагаскар и другие страны. В настоящее время идет монтаж установки в Африке, на месторождении вольфрама.

«Доля экспорта у нас пока невелика»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Евгений Некрасов, ООО «Центр Витим»:

компания – победитель в номинации «Первый опыт»

– В 2019 году мы начали экспортировать продукцию в Польшу и Молдавию. К сожалению, из-за ограничений сорвался контракт с Кыргызстаном. Иркутская область в плане промышленного оборудования экспортирует на данный момент продукции на 29 млн долларов. Мы в этом экспорте занимаем очень маленькую долю, но планируем наращивать ее.

О компании: ООО «Центр Витим» занимается разработкой пособий для обучения медицинского персонала. Экспортным продуктом является тренажер для обучения приемам экстренной реанимации «Витим». Первые образцы тренажеров были разработаны и изготовлены в 1983 году на Иркутском релейном заводе по техническому заданию Министерства здравоохранения для снижения травматизма в энергосистеме и для обучения широких слоев населения доврачебной медицинской помощи. После успешных клинических и медицинских испытаний завод одним из первых в стране приступил к серийному выпуску продукции. Реанимационные тренажеры «Витим» были запатентованы в США, Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Швеции, Норвегии.

«В условиях эпидемии перенастроили производственную линию»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Владимир Кононов, ООО «СА Пластик»:

компания заняла 2 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»

– Живем неплохо, коллектив сохраняем. Экспорт выручает: в других странах нет такого падения рынка, как в России. География наших поставок достаточно серьезная: США, Тайвань, Япония, Китай, вся Европа, ближнее зарубежье. В условиях пандемии нам пришлось задуматься, чем кормить коллектив, в результате мы перенастроили линию на производство защитных экранов для лица. Часть новой продукции передали в медучреждение. В ближайшее время планируем начать производство медицинских масок. СА Пластик – уникальная организация: предприятие было создано «с нуля», строительство производства велось в «чистом поле» без каких-либо коммуникаций. На сегодня у нас коллектив порядка ста человек, занимаемся производством автомобильных аксессуаров. К слову, у нас самый большой в мире ассортимент дефлекторов капота.

«За рубежом удивляются, что здесь оказывают услуги мирового уровня»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Глеб Русин, ООО «Ай Ти Сумм»:

компания заняла 2 место в номинации «Экспортер года в сфере услуг»

– Мы активно взаимодействуем с Агентством инвестиционного развития, с РЭЦ, с ФПП, но нам хочется, чтобы и иркутское бизнес сообщество было осведомлено о том, что есть такая компания, чтобы с помощью институтов развития мы бы и на местном, локальном уровне больше и лучше узнавали друг друга.

Наша компания образована в 2008 году. Начинали с трех человек в штате, сейчас коллектив – свыше девяноста человек. Мы одни из немногих, кто занимается экспортом услуг. Это направление занимает до 25-27% в структуре выручки. Как коренной житель Иркутска, я испытываю гордость за компанию, в которой работаю: за рубежом знают, что Сибирь – это нефть, золото, лес, Байкал и удивляются, когда узнают, что здесь есть люди, которые могут оказывать услуги мирового уровня. Среди наших клиентов есть очень крупные компании. Идете ли вы на сайт М-видео, покупаете ли билеты на сайте S7, читаете ли новости ТАСС – эти сайты поддерживаем мы.

«На фоне кризиса продажи, конечно, упали»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Татьяна Игнатова, ООО «СибПрибор»:

компания заняла 2 место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

– В 2015-2016 годы мы принимали активное участие в выставках, в том числе в Японии, Швейцарии, в Южной Корее, в Китае. Тогда же начали работу по переоснащению производственных линий, для увеличения объема производства. Благодаря тренду на поддержание здорового образа жизни продукция востребована в странах Европы и Азии, хотя на фоне кризиса продажи, конечно, упали.

О компании: ООО «СибПрибор» было зарегистрировано в Иркутске в 2008 году, имеет богатый опыт работы с природным лекарственно-техническим сырьем из экологически чистых горно-таежных районов Байкальской Сибири, производит биологически активные препараты (БАД). Финансирует научные исследования, на экспорт поставляет препараты «БиоЧага» и «БиоДигидрокверцетин».

«В планах – увеличение экспорта на 25-30%»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Алексей Свитюк, АО «ТД «Энерпред»:

компания заняла 3 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»

– Экспорт компании начинается с 2000 года, мы предлагаем сотрудничество странам Ближнего Востока, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Несмотря на сложную мировую обстановку, связанную с пандемией COVID-19, в планы компании входит расширение географии экспортных поставок и увеличение объемов экспорта в 2020 году на 25-30%.

О компании: «Энерпред» – это лидер на рынке гидравлики. Предприятие с 1991 года производит широкую гамму гидравлического оборудования и инструмента, отвечающего мировым стандартам качества и безопасности, для предприятий всех отраслей промышленности. Компания имеет более 30 патентов на собственные изобретения, а также сертификат контроля качества ISO 9001:2015. За время работы предприятие построило широкую дилерскую сеть в таких странах, как Монголия, Малайзия, Кения, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Украина, Китай, Япония и Германия.

«Регулярно участвуем в профильных выставках»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Николай Жилин, ООО «Актех Энергия Трейд», г. Свирск, участник конкурса

– Группа компаний АкТех – ведущий российский производитель стартерных аккумуляторных батарей, завод расположен в Свирске. Мы регулярно участвуем в профильных выставках и за стабильно высокое качество аккумуляторов получаем высокие награды. Продукция компании поставляется в страны Евросоюза, в этом году планируем начать отгрузку в Польшу.

«Конкуренция невысокая, хотя интерес со стороны иностранцев к продукции достаточно высок»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Марина Добрынина, индивидуальный предприниматель, участник конкурса:

– Новое направление – экспорт сувениров в Китай мы освоили в 2018 году. Заключили договор с Центром поддержки экспорта Иркутской области, получили помощь при составлении контракта, переводе на китайский язык. Нам помогают с ведением переговоров, составлением таможенных деклараций, помогают быстро и успешно пройти таможню в Маньчжурии. Недавно Центр поддержки экспорта организовал выставку в Японии, мы приняли в ней участие и успели даже подписать контракт, это было накануне закрытия границы. Береста – достаточно экзотический материал, мало кто умеет с ним работать, поэтому конкуренция невысокая, хотя интерес со стороны иностранцев к такой продукции достаточно высок.

О компании: Мастерская «Береста Байкала» создана в 2007 году, находится в Иркутске, на территории фабрики «Узоры». Занимается сувенирами в русском стиле, производит продукцию из дерева и бересты, в том числе корпоративные подарки с логотипом заказчика. В производстве сочетает ручной труд и современное оборудование.

«Текущую ситуацию воспринимаем как возможность»

Конкурс "Экспортёр года".

Фото: Андрей Фёдоров.

Оксана Кравченко, ЗАО «Микэн», участник конкурса:

– Благодаря нашим партнерам-японцам, которые 16 лет учат нас, мы перенимаем не только опыт, но и азиатскую философию, поэтому текущую ситуацию воспринимаем как возможность. Со сложностями справляемся самостоятельно – мы все-таки предприниматели, сами выбрали этот путь.

О компании: ЗАО «Микэн» – российско-японское направление группы компаний «Энерпром». Компания работает как на внутреннем, так и на внешнем рынке, поставляет электромонтажное металлообрабатывающее оборудование. С 2007 года работает с Казахстаном и Узбекистаном.