«Хотим понимать новые правила игры». ​​​​​​​Что волнует иркутский бизнес

Выход из режима самоизоляции оказался болезненным и непростым процессом для предпринимательского сообщества Иркутской области. Горизонты планирования весьма туманны. Меры поддержки срабатывают далеко не всегда. Вопросов много. Центр «Мой бизнес» в Иркутске решил помочь предпринимателям получать ответы на них и запустил онлайн-проект «Новая среда» с участием представителей власти и независимых экспертов. Очередная встреча прошла 26 мая под девизом «Предпринимать и не унывать!».

Фото А.Федорова

«Мозговой штурм» для бизнеса

«Коронакризис», ставший серьезным испытанием для экономики, подтолкнул бизнес и власть к такому интенсивному и непрерывному диалогу, какого давно уже не было. Вопросов у предпринимателей много, и от оперативности ответов зачастую зависят судьбы компаний и предприятий. «Мы хотим понимать новые правила игры», – говорят предприниматели.

Возможность продуктивного делового общения обеспечил Центр «Мой бизнес» в Иркутске. Еще в апреле его работа была переориентирована в онлайн-формат. Контентный проект для предпринимателей «Новая среда» стал площадкой для обсуждения самых острых вопросов. Онлайн-трансляции на YouTube-канале Центра «Мой бизнес» доступны бизнесменам всего региона.

26 мая, в День предпринимателя, прошла очередная встреча. «Предпринимать и не унывать!» – с таким девизом Центр «Мой бизнес» предложил обсудить решение непростых ситуаций, которые возникли у бизнеса в период выхода из режима самоизоляции. На вопросы предпринимателей отвечали представители федеральной, региональной и муниципальной власти, депутаты, юристы, маркетологи.

– В нынешних непростых условиях Центр «Мой бизнес» видит своей главной задачей помощь предпринимателям в решении различных задач по развитию и поддержке бизнеса, – рассказала Диляра Окладникова, руководитель Гарантийного Фонда и Центра «Мой Бизнес». – На базе Центра организована работа горячей линии, где предприниматели могут оперативно получить информацию об антикризисных мерах поддержки как бизнеса, так и населения Иркутской области. «Новая среда» – это онлайн-проект Центра «Мой бизнес». В режиме мозгового штурма его участники ищут ответы на вопросы, которые поступают на горячую линию и через соцсети.

О чем спрашивали предприниматели

О послаблениях

Компании, которые пока не могут возобновить свою работу – рестораны, турагентства и другие – бьют тревогу. Каждый новый день простоя несет новые убытки. «Если не помочь сейчас, то позже спасать будет просто некого», – говорят предприниматели.

Владимир Гордеев, замминистра экономического развития Иркутской области:

– Предприниматели предлагают ввести послабление режима самоизоляции и дать им возможность вернуться к работе, сохранив жесткие ограничения лишь на тех территориях, где выявлены очаги заболеваемости коронавирусом.

Несмотря на то, что Иркутская область достаточно успешно контролировала въезд людей с зараженных территорий на протяжении двух месяцев, заболевшие появились, и на сегодня случаи заболевания зафиксированы в большинстве муниципальных образований, причем коронавирус в Иркутской области большей частью распространяется не через завоз. Поэтому о том, чтобы ввести на какой-то территории режим послабления, речь идти не может.

Мы постоянно обсуждаем возможные точечные варианты послаблений: это и открытие площадок для обслуживания ресторанами людей на улице, и раздвижение столиков. Однако представители Роспотребнадзора и Санэпидкомиссии Иркутской области, выполняя директивы и рекомендации со стороны федеральных ведомств, жестко настаивают на том, чтобы рестораны, гостиницы и общественные места открывать для посещения лишь после того, как коэффициент заболеваемости будет снижен.

О «токсичных деньгах»

Мер поддержки бизнеса предложено немало – как на федеральном, так и на региональном уровне. Но получить реальную помощь удается далеко не каждому. Нередко компаниям отказывают по формальным признакам. «Зачем инструменты поддержки, если они не работают?» – недоумевают предприниматели.

Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области:

– Среди предпринимателей региона появился такой термин – «токсичные деньги». Имеется в виду, что при всем многообразии институтов поддержки сложно бывает подобрать реально работающую программу, которая позволяла бы развивать новые бизнес-проекты и тем более запускать стартап. Я анализировал ситуацию – действительно, инструменты доступны не для всех.

Сейчас совместно с институтами поддержки бизнеса мы проводим инвентаризацию инструментов и программ, движемся в сторону максимальной прозрачности и доступности инструментов, обязательно учитываем их эффективность. Уже разработан пилотный механизм, предназначенный для действующего бизнеса – он направлен на субсидирование процентных ставок по кредитам. На выходе у нас проект субсидирования процентных ставок по лизинговым платежам. Причем задача – субсидировать покупку в лизинг не автомобилей, а оборудования – для увеличения добавочной стоимости продукта глубокой переработки.

О льготной аренде

Одной из предложенных мер поддержки стали «каникулы» для арендаторов помещений, находящихся в областной собственности. Предпринимателей на полгода освободили от арендной платы. Муниципалитетам было рекомендовано принять аналогичные решения. «Будет ли реализована такая мера поддержки в Иркутске и где посмотреть список объектов, попадающих под действие льготы?» – поинтересовались предприниматели.

Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска:

– Мы получаем множество вопросов по поводу льготной аренды муниципального имущества. После обсуждения мы остановились на варианте зеркальных мер – меры поддержки, которые будут приниматься на уровне правительства Иркутской области, будут предложены и на уровне Иркутска, в настоящее время мы готовим соответствующее постановление.

Что касается списка имущества, надо признать, что работа с ним поставлена на недостаточно высоком уровне. На общественное обозрение сейчас представлено имущество, готовое к участию в конкурсах, но это не полный список. Думаю, до конца года мы сумеем наладить систему и сможем дополнить его, в том числе, земельными участками. Актуальный перечень имущества будет размещен и на сайте Центра «Мой бизнес».

О восстановлении продаж

С трудностями сегодня сталкиваются и те компании, которые уже возобновили работу. Поведение потребителей изменилось, продажи упали. «Как вернуть покупательскую активность, не тратя при этом больших средств на маркетинг и рекламу?» – сразу несколько таких вопросов поступило на горячую линию Центра «Мой бизнес».

Светлана Козырина, Бюро маркетинговых решений «УМ»:

– Бизнесу, который имеет возможность осуществлять деятельность, но столкнулся со снижением доходов, я предлагаю задуматься над тем, как сделать более прочными отношения с уже имеющимися клиентами. В идеале, продумать маркетинг и продажи так, чтобы они вызывали эффект «сарафанного радио».

В первую очередь надо «под микроскопом» изучить своего клиента, подумать о том, что у него «болит», и сделать ему более релевантное, интересное предложение. Сразу же рисуется ситуация с коллаборацией – какой бизнес может работать с той же целевой аудиторией, что и вы, но при этом предлагает продукты, которые не конкурируют с вашими?

Эра сотрудничества настала. Малый бизнес должен так же, как и средний, держаться друг друга и придумывать уникальные, емкие торговые предложения, которые позволят более качественно закрывать потребности клиентов и «нишеваться».

Иван Рудых

По данным на 27 мая 2020 года, в регионе продолжают работу 97,2% предприятий, в которых трудится более 707 тысяч человек, в сфере малого бизнеса – около 87% индивидуальных предпринимателей, это более 51 тысячи человек.

В области разработан план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Реализация мероприятий плана оценивается в 10,4 млрд рублей за счет областного бюджета. Поддержка правительством Иркутской области субъектов среднего и малого бизнеса оценивается в 6,9 млрд руб.

Банками одобрено 5914 заявлений о получении поддержки от субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 21 млрд рублей, из них 314 заявлений на получение кредитов под 0% на заработную плату на общую сумму более 577 млн рублей.