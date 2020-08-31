ИНК направит на развитие здравоохранения Иркутской области более 600 млн рублей

Правительство Иркутской области и Иркутская нефтяная компания подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2020 год, сообщают в пресс-службе компании.

Благотворительная помощь ИНК территориям присутствия в 2020 году составит 657 млн рублей.

Основные проекты компания реализует на севере Иркутской области. Приоритетом социальных инвестиций компании в текущем году стало здравоохранение. В Усть-Кутском районе компания профинансируют разработку проектно-сметной документации на реконструкцию главного корпуса районной больницы и строительство корпуса инфекционного отделения. ИНК уже оказала в 2020 году помощь медучреждениям региона на сумму около 20 млн рублей, большая часть из которых пришлась на Усть-Кут. Также в Усть-Кутском районе компания оказывает поддержку сельхозпредприятиям, социально-культурным учреждениям, малоимущим семьям и ветеранам.

В территориях присутствия ИНК профинансирует ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры, окажет поддержку ветеранским, национально-культурным организациям и спортивным объединениям.

Традиционно компания поддерживает масштабные культурные события: международный фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале», поэтический и книжный фестивали, различные культурные акции и образовательные проекты.