Курс на восстановление. В ВТБ рассказали, как во время пандемии смогли поддержать клиентов

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения серьезно сказались на бизнес-сообществе и простых гражданах. Как она отразилась на банковской сфере и чему научила? Кого смог поддержать банк и как осуществлялась поддержка? Почему спрос на ипотеку резко вырос? Управляющий банком ВТБ в Иркутске Александра Макарова ответила на вопросы Газеты Дело.

Александра Макарова, управляющий банком ВТБ в Иркутске

Фото: А.Федорова

Время роста

Александра Анатольевна, из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений первое полугодие для многих людей и компаний оказалось непростым. А каким это время было для банка ВТБ? Как оно отразилось на показателях?

– Коронакризис начинался, в отличие от всех предыдущих, не как банковский, он затронул все сферы жизни, начиная, в первую очередь, со здоровья граждан, а уже после –экономику. Кризис потребовал мобилизации всех сил и ресурсов повсеместно. Поэтому для ВТБ это время оказалось, с одной стороны, периодом пересмотра своих подходов, а с другой – очередной точкой отсчета для роста.

Мы не меняли своих планов в первом полугодии, продолжили работу по всем направлениям деятельности, сконцентрировали усилия, в первую очередь, на поддержке граждан и предприятий, кто пострадал от последствий COVID-19. Стандартные продукты также предоставлялись гражданам и всем сегментам бизнеса. Поэтому мы смогли увеличить совокупный кредитный портфель до 82,7 млрд рублей (+7%), портфель привлечения розницы и юрлиц до 121,5 млрд рублей (+19%). Если говорить только о работе с бизнесом, здесь кредитный портфель составил 22,6 млрд рублей, привлечения – 51,8 млрд рублей. Это значит, что предприятия и граждане, конечно же, скорректировали свои планы, но не отменили их.

Показатели росли равномерно в течение полугода? Или в первом и втором квартале динамика менялась?

– В первом квартале, когда только началась пандемия, со стороны клиентов, особенно физлиц, наблюдалась некая настороженность в плане депозитов: люди снимали деньги со счетов, «перекладывались» в валюту или, наоборот, обменивали валюту на рубли. Бизнес тоже не понимал, куда двигаться и как долго всё это продлится, поэтому вначале выбрал выжидающую позицию.

Во втором квартале появилась некая определенность: люди успокоились насчет сбережений и понесли деньги обратно. Появились программы господдержки, которые дали толчок кредитованию юридических лиц и предпринимателей на более комфортных условиях. Помимо этого, мы предложили свои собственные программы, а также возможность рефинансировать ранее полученные кредиты.

Вы сказали, что во время пандемии банк пересмотрел свои подходы. Речь идет о цифровизации?

– Да. Режим ограничений заставил нас полностью перестроить свою работу: мы более активно пошли в «цифру», в дистанционные каналы. То, что банк планировал сделать в следующем году, реализовалось уже в этом, причем в кратчайшие сроки.

Все услуги теперь доступны онлайн?

– Для физлиц – все, начиная от проведения переводов, открытия вкладов, оформления кредитов, получения цифровых карт и много другого. Юрлицам многие услуги также доступны дистанционно. Но для подписания кредитного договора, например, все равно нужна физическая подпись и печать клиента. С этим работают наши менеджеры, конечно же, соблюдая все нормы безопасности.

Помощь бизнесу

За время пандемии бизнесу был предложен ряд программ господдержки. Одни пошли у предпринимателей «на ура», другие пользовались меньшим спросом. Абсолютный хит – так называемая программа «2 процента». Бизнес-сообщество очень положительно её восприняло. Как дела с реализацией этой программы у вас?

– Программа поддержки занятости населения действительно оказалась самой востребованной. По программе кредитования на возобновление деятельности под 2% (по постановлению №696) банк в Иркутской области заключил 370 соглашений на сумму более 2 млрд рублей.

Каковы результаты по другим программам?

– Если суммировать весь объем оперативной помощи, предоставленной бизнесу в период пандемии, то сумма составит 6,6 млрд рублей. Большая её часть – реструктуризации. За счет государственных и собственных программ мы реструктуризировали кредитов на 4,4 млрд рублей.

Какие отрасли воспользовались поддержкой? Кто чаще всего обращался в ВТБ?

– Правительство обозначило список пострадавших отраслей, которые в первую очередь могли претендовать на господдержку – это туризм, общепит, гостиницы, грузовые перевозки, розничная торговля в специализированных магазинах, фитнес-клубы, стоматология… Мы поддержали компании самого разного профиля деятельности. Причем как своих клиентов, так и тех, кто обратился к нам впервые. Главное, чтобы их деятельность подходила под условия программ.

Также помощь была оказана и социально значимым предприятиям: пассажирским перевозкам, аэропорту, аптекам, санаториям и домам культуры, детским дошкольным учреждениям, школам искусств, театрам и многим другим.

Бизнес восстанавливается

Как можно охарактеризовать состояние бизнеса сейчас? Наблюдаются ли просрочки по кредитам?

– Наоборот, по сравнению с началом года, идет снижение просроченной задолженности. Можно сказать, что различные программы реструктуризации позволили клиентам избежать возможных дефолтов и просрочек, дали шанс вернуться к бизнесу, восстановить и продолжить его.

Сегодня мы видим, что наши клиенты – предприятия, различные по объему бизнеса и отраслям – готовы развиваться и обращаются за оборотными и инвестиционными кредитами. Сферы их деятельности разные: добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, производство медицинских товаров, услуги фитнес-клубов, розничная торговля строительными материалами и многое другое.

Некоторые утверждают, что основные проблемы еще впереди и обозначатся они в III-IV кварталах, когда отсрочки по кредитам закончатся. Вы как считаете, стоит ли ждать банкротств?

– Не думаю. Наш банк всегда очень взвешенно относился к выдаваемым кредитам, внимательно смотрел за финансовым состоянием заемщиков. Льготные кредиты, которые мы выдавали во время пандемии, – не исключение.

Мы видим, что основная масса предприятий, получивших поддержку, – это устойчивые, «здоровые» предприятия, которые восстанавливаются уже сейчас.

Ипотечные рекорды

Еще одна госпрограмма, о которой хотелось бы поговорить, – «Ипотека 6,5%». Как она повлияла на жилищный рынок? В каком состоянии находится сейчас ипотечное кредитование?

– Повлияла очень положительно. Ипотечное кредитование восстанавливается быстрее других сегментов: если в целом кредитный портфель физлиц за полгода вырос на 7%, до 60 млрд рублей, то портфель ипотечных кредитов увеличился на 14,5% и сейчас составляет 21,5 млрд рублей. А выдачи вообще выросли в 1,5 раза. Спрос остается высоким.

Объем выдач вырос за счет рефинансирования?

– В первую очередь, да. Многие клиенты решили рефинансировать старые кредиты, выданные ранее по более дорогой цене. Сыграла свою роль и возможность получения новых кредитов по льготным ставкам. Например, семьи, у которых с 2018 года появился второй и последующий ребенок, смогли взять кредит по ставке 5%.

Кроме того, сказался и психологический фактор. Когда начинаются кризисы, всегда срабатывает отложенный спрос на недвижимость. Рост курса валют, пандемия, финансовые трудности – в такие моменты люди стараются вкладываться в жилье.

Я правильно понимаю, что в кризис ипотечное кредитование не проседало совсем? Или все-таки был какой-то провал?

– Первый квартал в плане ипотеки был достаточно спокойный. А во втором квартале, когда дистанционно заработали МФЦ, регистрирующие органы, – люди активно пошли за ипотекой. Мы ощутили значительный рост.

Надежный партнер

Многие предприниматели говорили в интервью нашему изданию: «Пандемия показала, кто твой друг». Не все партнеры проходят проверку. В такие времена клиенты часто пересматривают свои отношения с банками, открывают счета в других организациях. Был ли у вас приток новых клиентов? Какие пакеты по РКО предлагаете бизнесу сегодня?

– У нас действуют различные пакеты РКО для самых разных юрлиц – от самых маленьких до самых крупных. За последние полгода самым популярным – его приобрели 85% новых клиентов – был пакет услуг «На старте».

С нулевыми расходами?

– Абсолютно верно. Бесплатное открытие счета, бесплатное обслуживание 12 месяцев, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до 5 внешних платежей.

На втором месте по популярности – пакет «Самое важное», в который входит основной, базовый набор услуг расчетного обслуживания. В целом, обновленная линейка РКО для малого и среднего бизнеса включает четыре пакета услуг, которые дают возможность предпринимателям выбирать оптимальный вариант обслуживания под масштаб и задачи своего бизнеса.

В силу того, что мы оперативно предоставляли помощь клиентам по программе поддержки занятости, к нам обратились клиенты сторонних банков, они смогли воспользоваться также привлекательными условиями расчетно-кассового обслуживания в ВТБ.

То есть кризис стал для вас временем возможностей?

– Да, мы смогли привлечь новых клиентов, показать, что действительно можем быть надежным партнером.

Время переоценки

Сейчас часто можно услышать: после пандемии все будет иначе. Вы согласны? Что, по вашему мнению, реально изменится в бизнесе, банковской деятельности?

– За время пандемии бизнес, как и банки, пересмотрел свои подходы. Кризис – это хорошее время для того, чтобы переоценить то, что было сделано, оптимизировать процессы, избавиться от ненужного. Когда возможности, в том числе финансовые, ограничиваются – ты начинаешь искать внутренние резервы. Жизнь показала, что эти резервы есть – и у бизнеса, и у банков.

Для многих компаний это время пересмотра стратегии, возможность «перенести» бизнес из оффлайна в онлайн, что многие уже начинают делать.

Все уйдут на удаленку?

– Многие, но не все, конечно. Все-таки живое общение тоже очень важно, и некоторые вопросы по телефону, дистанционно не решишь. Пандемия показала, что людям все равно нужно прийти, посоветоваться. Не на все вопросы может ответить робот. Человеку нужен человек.

Иван Рудых

10,7 млрд рублей были направлены ВТБ в Иркутске на поддержку корпоративных и частных клиентов

82,7 млрд рублей – совокупный кредитный портфель ВТБ в Иркутской области по итогам первого полугодия (+7% к началу года).

60 млрд рублей – розничный кредитный портфель (+7%)