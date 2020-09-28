Владислав Божеев, МТС: "Покупателей жилья интересует уже не только качество строительства, но и сервис»

Покупателей жилья интересует уже не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и сервис. «Умный дом» становится решением, к которому все чаще прибегают застройщики, чтобы увеличить ценность своего предложения. Оцифровка не только отдельной квартиры, но сразу жилого комплекса или коттеджного поселка становится трендом на рынке недвижимости. О том, какие цифровые решения профессиональным участникам рынка может предложить телеком, рассказал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Новоселы готовы платить за Smart Home

По самым скромным оценкам аналитиков, мировой рынок устройств, систем и услуг в области «умного дома» каждый год будет прирастать в среднем на 17%. А к 2023 году количество семей, которые пользуются смарт-технологиями, приблизится к 300 миллионам. В России в 2018 году насчитывалось более 900 000 домов (1,7% от общего числа), в которых использовались интеллектуальные системы контроля и управления. По информации компании Discovery Research Group, сегодня 47% покупателей жилья проявляют интерес к системам Smart Home, а 32% готовы за них платить.

– Сфера недвижимости в последнее время является одним из лидеров по востребованности цифровых продуктов, – говорит Владислав Божеев. – По словам застройщиков, все больше покупателей жилья интересуются не только качеством строительства и доступностью инфраструктуры, но и наличием в домах счетчиков с возможностью дистанционной передачи показаний, видеонаблюдения на территории, умных парковок со шлагбаумом, пропускающих только жителей конкретного подъезда, и других элементов «умного дома». Мы, в свою очередь, предлагаем комплексное решение для этих задач и помогаем застройщикам вывести сервис на новый уровень.

С мобильным приложением для жителей

В коттеджах возможности «умного дома» становятся практически неограниченными. Кроме сервисного обслуживания жилья, интеллектуальные системы помогают оптимизировать нагрев воды бойлерами, организовать автоматический полив на участке и многое другое. А управлять грамотно настроенной интеллектуальной системой не сложнее, чем телевизором или кондиционером.

– Внедрение единой платформы по управлению жилыми комплексами позволяет упростить сервисное обслуживание коттеджей, автоматизирует оплату коммунальных услуг и делает коммуникации между жителями и администрацией поселка более эффективными, – говорит Владислав Божеев. – Один из свежих примеров – «оцифровка» коттеджного поселка премиум-класса «Моя Ильинка» в Самарской области. Подобные технологические решения разрабатываются на базе облачного цифрового сервиса МТС Vdome. Они представляют собой общую систему администрирования жилого комплекса и мобильное приложение для жителей. С его помощью можно оплачивать счета и подавать заявки на вызов мастеров. А чат с представителями администрации сервисной компании удобен, в первую очередь, владельцам коттеджей, которые не проживают в поселке постоянно и дистанционно решают вопросы, связанные с обслуживанием и безопасностью жилья, – говорит Владислав Божеев.

«Умный дом» сокращает расходы УК

Комплексное внедрение современных цифровых систем не только делает более комфортным быт, но и помогает сократить расходы управляющей компании на ручной сбор и обработку данных. Эффект от таких проектов виден уже на первых этапах реализации, говорят в управляющих компаниях. По словам их представителей, благодаря автоматическому учету энергоресурсов, процесс выставления счетов, на который раньше уходило несколько дней, ускорился в несколько раз.

– Как правило, на первом этапе проекта МТС автоматизирует сбор показаний счетчиков воды и электроэнергии и выставление счетов жильцам, – рассказал Владислав Божеев. – Данные с приборов учета всех видов коммунальных ресурсов через облачную платформу МТС поступают в биллинг управляющей компании, где автоматически формируется счет. Весь процесс реализуется без вмешательства человека, что в разы сокращает время обработки данных и выставления счетов по сравнению с традиционным способом. Сервис также позволяет значительно сократить число споров между жителями и управляющей компанией, так как исключает ошибки «ручного ввода».

NB-IoT обеспечит стабильную связь

Данные со счетчиков могут передаваться и по сети 2G, но оптимальным решением для интернета вещей является сеть NB-IoT, специально разработанная для сегмента ЖКХ, недвижимости и умного города. МТС – единственная компания, у которой такая сеть развернута в нескольких регионах, включая Иркутскую область.

– NB-IoT обеспечивает более высокое, по сравнению с традиционными мобильными сетями, проникновение сигнала и энергоэффективность, – напоминает Владислав Божеев. – Это гарантирует, что счетчики, которые устанавливают в труднодоступных для сетей 2G, 3G и 4G местах, например, в закрытых щитках в подъездах и подвалах, будут обеспечены стабильной связью, а менять батарею в устройствах не потребуется до окончания срока поверки. Сегодня только около пяти процентов российских управляющих компаний применяют цифровые решения для управления многоквартирными домами, однако мы ожидаем, что темпы роста этого рынка будут сравнимы с темпами роста розничной торговли устройствами для «умного дома» – порядка 20-30% в год. Застройщик, внедряя цифровые решения, увеличивает привлекательность, а значит и стоимость жилья, управляющая компания значительно упрощает операционные процессы, а жители получают современный, комфортный и безопасный дом и возможность решать все возникающие вопросы через смартфон.

Наталья Понамарева