ВТБ в Иркутской области на четверть увеличил выдачу ипотеки в августе

В августе 2020 года ВТБ в Иркутской области выдал более 500 ипотечных кредитов на сумму свыше одного млрд рублей, нарастив объем продаж на четверть по сравнению с августом 2019 г. Всего по итогам восьми месяцев жители региона оформили в ВТБ более 3700 жилищных кредитов на 7,8 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели за январь-август прошлого года.

Вместо традиционного спада активности клиентов в июне-августе в этом году выдачи жилищных кредитов банка в Иркутской области выросли на 51% по сравнению с летом прошлого года. Рост объема продаж во многом был обеспечен снижением ставок по ипотечным программам ВТБ до 7,4%. Банк улучшил ценовые условия 5 августа.

Новые ставки позволили заемщикам активнее переводить в ВТБ свои ипотечные кредиты из других банков. Если в августе 2019 г. доля сделок по рефинансированию в ВТБ составляла около 19%, то в последнем летнем месяце этого года она приблизилась к 40%. Всего с начала года программой воспользовались более 1000 заемщиков на сумму 1,97 млрд рублей.

В рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» ВТБ провел более 270 сделок на 645 млн рублей. Банк продолжает политику снижения ставок. Так, с 17 сентября ставка по программе льготного ипотечного кредитования снижена на 0,4 п.п. до 6,1%. Ранее банк снизил размер первоначального взноса в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» который на текущий момент составляет 15%. Максимальная сумма кредита на покупку жилья в новостройках Иркутской области и других регионах составляет 6 млн рублей; в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 млн рублей. Кредит можно оформить на срок до 30 лет.

«Ипотека продолжает набирать обороты благодаря комфортным условиям и широкому спектру инструментов льготной поддержки заемщиков в рамках госпрограмм. Мы со своей стороны продолжаем предлагать жителям области все возможности для улучшения жилищных условий. Уверена, что до конца этого года многие из иркутских семей смогут ими воспользоваться», – прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.