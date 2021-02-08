В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад

В микрорайоне Хрустальный парк на Байкальском тракте заработал первый муниципальный детский сад на 110 мест. Накануне открытия его посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутского района Леонид Фролов и другие представители власти. Запуск дошкольного учреждения в микрорайоне стал большим шагом к созданию комплексной социальной инфраструктуры.

Приоритет номер один

Хрустальный парк – масштабный проект комплексного освоения территории площадью 98 Га на 14 км Байкальского тракта – создается как полноценный загородный микрорайон, в состав которого войдут 15 кварталов малоэтажной застройки, спортивные, детские площадки, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты, парки, торговые объекты, а также детские сады и школы.

Строительство первого муниципального детского сада на 110 мест с бассейном в Хрустальном парке началось в августе 2019 года. К сентябрю 2020-го садик был построен и сдан в эксплуатацию. С 22 декабря началась работа по заключению договоров с родителями, а в конце января 2021 года, после снятия ограничительных мер, введенных на период пандемии, учреждение заработало в полном режиме – принимая всех детей дошкольного возраста, вне зависимости от занятости родителей.

«Большинство жителей Хрустального парка – это семьи с детьми, и, конечно, муниципальный детский сад в шаговой доступности – это приоритет номер один, – отметила Кристина Яковенко, коммерческий директор «Хрустальный Девелопмент» (компания занимается реализацией проекта загородного микрорайона Хрустальный парк). – Важно, что это не просто детский сад, а детский сад с бассейном – ведь детям нужно не только общение в группах и обучение, но и различные секции. Наличие бассейна, спортивных залов дает возможность организовать такую дополнительную занятость для ребенка без необходимости ехать куда-то еще».

Не просто садик

Детский сад в Хрустальном парке расположен на пересечении всех основных транспортных маршрутов, до него можно добраться любым удобным способом: и на муниципальном транспорте, и на личном автомобиле, и пешком – по специально выделенным, безопасным дорожкам.

«Детский сад для нас – нечто большее, чем просто садик. Это центральное место притяжения, вокруг которого создается новая инфраструктура, – рассказала Кристина Яковенко. – Рядом, через дорогу, расположена парковая территория с коммерческими объектами. Шесть из них уже введены в эксплуатацию, собственники делают ремонт: скоро откроются кафе, продуктовый магазин, салон красоты, коворкинг».

А сейчас территория рядом с детсадом превратилась в досуговую площадь: здесь залили каток, установили малые архитектурные формы, световые фигуры, скамейки, освещение.

Время кооперации

22 января, накануне запуска детского сада в полном режиме, новое учреждение посетила делегация, в составе которой был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутского района Леонид Фролов, глава Ушаковского муниципального образования Сергей Сайфулин, министр образования Иркутской области Максим Парфенов, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Галина Кудрявцева.

По мнению Кристины Яковенко, создание полноценного микрорайона возможно только при тесном взаимодействии бизнеса и власти: «Инфраструктурные объекты – это миллиарды рублей, и ни один микрорайон не способен их окупить. Важна кооперация: застройщик проявляет инициативу, проектирует социальные объекты и передает проекты властям, а они привлекают бюджетные средства для их реализации. В итоге это помогает оптимизировать стоимость квадратного метра для будущих жителей».

В ближайшие годы в микрорайоне Хрустальный Парк должны появиться еще несколько важных социальных объектов: второй муниципальный детский сад на 220 мест, общеобразовательная школа на 550 мест, школа искусств. Запланирована реконструкция подъездной дороги со стороны поселка Новолисиха: средства по федеральной программе уже выделены.

Застройщики: ООО "СЗ "Хрустальный парк", ООО "СЗ "ВостСибСтрой Девелопмент". Проектные декларации на наш.дом.рф