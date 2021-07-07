«Эстетика важна, но сначала – функционал». 5 вопросов дизайнеру интерьеров в «Патроны Парке»

«Удобство и красивая картинка – гораздо лучше, чем просто красивая картинка», – убеждена Елена Валова, руководитель Meta_Estate_Studio (входит в коммерческое партнерство Meta_Estate). Архитектурно-дизайнерское бюро, которым она управляет, уже не первый год помогает покупателям домов в «Патроны Парке» воплощать в жизнь свои мечты. Как строится взаимодействие с заказчиками? Чем помогает в работе над дизайн-проектом 68-страничный бриф? И почему функционал в дизайне важнее эстетики?

1. Техническое задание для дизайнера интерьера в «Патроны Парке» – довольно объемный документ, 68 страниц. Почему и зачем так много?

– Наш бриф – максимально подробный. Он включает несколько разделов, которые позволяют понять, чего хочет клиент, к чему он готов.

Начинаем с общих вопросов: каков состав семьи, какие увлечения, есть ли домашние животные, часто ли приходят гости, что нравится в интерьере, что не нравится... Далее – блок вопросов, касающихся бюджета: сколько семья готова потратить на дизайн «под ключ», сколько – на отдельные работы, материалы, мебель. Как правило, примерное понимание общего бюджета есть у всех, но не все решаются его озвучить. Для этого я и задаю в брифе наводящие вопросы: сколько заказчики готовы потратить на кухню, сколько – на диван, сколько, по их мнению, стоит нормальная люстра. Эти ответы помогают мне понять примерный бюджет и ценовую категорию, в которой мы будем работать.

Следующий раздел брифа – планировки. Получив архитектурные и планировочные решения, я еще раз прорабатываю их с заказчиками. На предыдущем этапе акцент идет в большей степени на стены, внешний вид, а здесь – на внутреннее заполнение. В брифе прописаны все помещения – разбираем с клиентами каждую комнату, отмечаем необходимую мебель, технику.

Техническая часть брифа включает подробные опросники по инженерному наполнению дома: освещению, электрике, сантехнике, вентиляции и пр. Только после того, когда вся «внутрянка» готова и подробно описана, переходим к концепции дизайна: клиенты выбирают цвета, которые им нравятся, стили, варианты декора, указывают свои предпочтения по отделке.

Итогом работы над каждым этапом технического задания становится подписание акта. Все акты находятся тут же, в брифе, – очень удобно, когда все в одном месте. Кроме того, у заказчиков есть возможность зафиксировать свои дополнительные пожелания и замечания по всем разделам брифа – для этого выделены специальные страницы. Получается не просто техзадание, а рабочий инструмент, блокнот.

2. Как относятся к брифу клиенты? Объем не пугает?

– Сначала, когда они его получают, вижу ужас в глазах (смеется). Но в процессе выясняется, что бояться нечего. Бриф очень интуитивный, все просто заполняется: галочки, таблички, картинки. Я стараюсь перемежать разные типы вопросов, чтобы не перегружать заказчика. И он, заполняя техзадание, начинает погружаться в свой интерьер, представлять его, вспоминать и отмечать важные какие-то вещи, о которых, может, не задумывался.

Нередко клиенты приходят на первую встречу с хаосом в голове. В процессе заполнения брифа все раскладывается по полочкам, им самим становится более ясно, чего они хотят. Это своего рода игра, возможность продумать свое будущее. Еще только фундамент залит – а уже можно представить картины своего дома, проиграть в голове разные жизненные сценарии.

Мое обязательное условие при заполнении брифа – не ограничивать себя вообще ни в чем. Снимаем все границы – и пишем все, что хотим.

3. Что происходит после заполнения брифа?

– На основе брифа и утвержденной концепции дизайн-проекта я создаю визуализацию. Начинаю с инженерной части проекта. Первое – это план перегородок. Прежде чем строители приступят к внутренним перегородкам, мы с заказчиком еще раз проговариваем планировку, при необходимости вносим коррективы. Утверждаем – я расчерчиваю и отдаю строителям.

Далее переходим к расстановке мебели. Проект включает как 2D-визуализацию, так и планы в объеме, с конкретными формами, размерами. Затем делаем 2D и 3D-планы по водоснабжению, вентиляции, освещению, отоплению, планы полов, потолков, развертки по стенам. Это основа, без которой невозможно приступать к самому дизайну. Только после создания подробного инженерного проекта создается полный дизайн-проект с цветными визуализациями – с учетом пожеланий заказчика, указанных в брифе стилей, цветовых решений.

Итоговый проект включает ведомости отделки и спецификацию как по каждому помещению, так и сводную по всему дому. По желанию клиента, мы можем обеспечить полную комплектацию отделочными материалами, мебелью, предметами декора, текстилем. Купить и привезти – чтобы сэкономить время заказчика. Ему не придется ездить по разным магазинам, покупая в одном месте плитку, в другом – светильники, в третьем – шторы.

Проект интерьера дома в поселке "Патроны Парк"

4. Почему сначала вы работаете над инженерией, а потом – над дизайном, а не наоборот? Часто сначала рисуют красивую картинку, а уже потом думают, как под нее подвести техническую «начинку».

– Техническая часть у меня всегда идет до дизайна, и такой подход, действительно, встречается довольно редко. На мой взгляд, удобство и красивая картинка – гораздо лучше, чем просто красивая картинка, которая, кстати, может оказаться невыполнимой. Да, эстетика важна, но ей всегда должен предшествовать продуманный, технически обеспеченный функционал.

5. Если человек строит дом не в «Патроны Парке», может ли он заказать в вашей студии такую же подробную проработку дизайн-проекта для своего будущего загородного жилья?

– Заказать, конечно, может, но вопрос в том, что он получит в итоге. Когда при строительстве дома работают разрозненные подрядчики, добиться качественного результата, в соответствии с изначальной сметой, бывает сложно. Покупая дом в «Патроны Парке» и заказывая у нас всю работу по инженерии, дизайну, клиент получает полноценное комплексное решение. Все подрядчики работают в одной команде – мы сразу можем проконсультироваться и по вентиляции, и по сантехнике, и по отоплению.

У всех участников коммерческого партнерства Meta_Estate – большой опыт работы с загородным жильем, а это отдельная тема, в которой нужно разбираться. Здесь командная работа очень важна. У нас каждый день проходят общие планерки с участием всех направлений. Наше архитектурно-дизайнерское бюро не работает в отрыве от строителей, отделочников, инженеров – мы идем к цели вместе.

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