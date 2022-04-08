Фондовый рынок: перезагрузка. Эксперты БКС – о том, как ведут себя инвесторы и котировки на открывшемся после паузы российском рынке ценных бумаг

Фондовый рынок страны, наконец, вернулся к жизни – самое время с холодной головой осмотреться и увидеть новые возможности. Мы поговорили с экспертами компании БКС не только о насущном, но и о глобальном: мировой экономике, геополитике и возможных дальнейших сценариях. На вопросы SIA.RU ответили директор Иркутского филиала компании «БКС Мир инвестиций»[1] Эдуард Семёнов и начальник отдела по работе с профессиональными клиентами компании «БКС Мир инвестиции» Роман Зеленин.

«Эмоции улеглись» – о текущей обстановке

Текущую ситуацию эксперты БКС описывают как рабочую: эмоции улеглись, а интерес к валюте проявляют в основном те, кто остался в ней. Что касается фондового рынка, то первые торговые сессии показали, с одной стороны отсутствие ажиотажных настроений, то есть покупки пока выборочные, сосредоточены в основном в экспортерах, на попавших под западные ограничения, а с другой стороны, мы видим, что желающих продавать по текущим котировкам находится немного.

Эдуард Семёнов: Рынок после паузы адаптируется к новым реалиям и будет работать какое-то время в уникальных условиях стабилизирующих мер в части временных ограничений для нерезидентов, запрета на короткие продажи. Вероятнее всего, мы продолжим наблюдать смещение спроса в сторону акций-бенефициаров слабого рубля и дорогого сырья, не затронутых западными ограничениями, при этом присутствие спроса со стороны Минфина, направленного на стабилизацию рыночной ситуации, будет работать на смягчение волатильности.

«Готовятся к покупкам» – об инвесторах

На новый кризис клиенты реагировали по-разному. Поведение инвесторов, по словам экспертов БКС, очень зависело от того, первой ли стала для них эта кризисная ситуация, или подобный опыт у них уже был.

Эдуард Семёнов: От опытных инвесторов, кто прошёл кризисы 1998, 2008, 2014 годов, поступала масса заявок на покупку акций. Консультации о том, что сейчас покупать, и регулярные бизнес-завтраки в офисе идут полным ходом.

Должен отметить, что и государство, и финансовая индустрия России продолжают справляться с вызовами достойно и спокойно. Эти недели показали, что специалисты и техническая инфраструктура БКС полностью подготовлены к любым стрессовым сценариям. Наши офисы, цифровые каналы, как и прежде, работают штатно, полноценно функционируют все сервисы, клиентам полностью доступны их активы и средства, профессиональные консультации проводятся в режиме 24/7.

«Торговля идёт» – О БКС

Компания за свою многолетнюю историю пережила не один кризис. Сегодня БКС продолжает работать, а клиенты – торговать.

Эдуард Семёнов: Клиенты торгуют на обеих наших основных площадках Московской и Санкт-Петербургской биржах, можно работать с ОФЗ, акциями, валютой. Любой человек может внести/вывести валюту как на брокерский счет, так и на банковский, в последнее время заметно повысились ставки.

Наличные рубли мы выдаем, доллары – тоже в рамках установленных ограничений ЦБ РФ. Единственное, что иногда требуется подкрепление в виде кэша, поэтому мы предварительно принимаем заявки на крупные суммы. Сегодня человек говорит: «Я хочу вывести рубли» – завтра получит наличность. Проблем нет.

БКС[2] работает в рамках законодательного поля, соответственно, придерживается актов и предписаний Банка России.

«От пессимизма к оптимизму» – о рынке

Есть мнение, что из-за роста цен на сырье мировая экономика войдет в рецессию в 2023 году. Рынки падают не случайно, но именно с подобных рекордных уровней пессимизма зачастую начинался резкий рост, говорят эксперты. В БКС считают, что у российского рынка сейчас неплохие перспективы.

Роман Зеленин: В инвестициях играют роль два фактора – страх и жадность. Мы видели волну страха и панические распродажи бумаг 23-25 февраля. Если вернуться к жадности, то достаточно открыть баланс, например, Новатэка, Газпрома, других российских компаний, чтобы понять, что цены закрытия 25 февраля (последний день проведения торгов на Мосбирже до приостановки – прим. ред.) не соответствуют реальности. Возникает вопрос – компания же должна будет когда-то оценена в реальную стоимость.

Единственный вопрос – это вопрос времени: за какой срок акции Газпрома, Сбербанка смогут вырасти. Если представить ситуацию, что вы с акциями на 5 лет с целью получения дивидендов, то это может стать идеальной инвестиционной идеей. Именно в такие уникальные моменты, во время кризисов, можно выбрать вариант вложения денег.

Эдуард Семёнов: Я тоже положительно смотрю на рынок. У него есть несколько стадий развития. И если брать прошлый год, то это была эйфория, связанная с завершением пандемии COVID-19. В США сильное влияние на рынок оказывало количественное смягчение, в России последние три года – приход большого числа новых инвесторов,. В целом, рост рынка опережал рост экономики. Часто именно в такие моменты происходит коррекция. И в данном случае не важно, какой «черный лебедь» прилетит.



Российский рынок восстановится, я уверен в этом. Есть еще два дополнительных фактора, которые окажут существенную поддержку нашему рынку. Во-первых, 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, который направят на фондовый рынок. Во-вторых, buyback (обратный выкуп акций – прим. ред.), который объявили многие российские компании.

«Через год цена будет выше» – о котировках

Безусловно, текущие цены и котировки на фондовом рынке сильно зависят от многих факторов геополитики, но есть ряд отраслей, подчеркивают эксперты БКС, которые от этого не зависят, либо зависят в гораздо меньшей степени. И таких немало. В пример они приводят компанию Норильский Никель, которая продолжает успешно работать, занимает весомую долю на мировом рынке, поэтому ограничения против нее вряд ли введут, цены на товар значительно выросли, а совсем недавно компания произвела выплату по еврооблигациям в валюте, получив специальное разрешение правительства.

Роман Зеленин: Если оценивать сделки, которые проходят сейчас, то фактически все покупки и продажи проходят выше уровня цен 25 февраля. А вот если бы, допустим, рынок открылся через неделю после 25 февраля, мы бы увидели значительное снижение. Сейчас уже происходит своего рода принятие ситуации,.

С точки зрения денежных потоков я знаю, что в течение полугода-года цены могут быть выше. По сути мы сейчас мы видим распродажу качественных ценных бумаг, активов с хорошим дисконтом, скидкой к их справедливым ценам. Я буду постепенно, дискретно, равными долями, заходить и покупать акции всех компаний, чей бизнес всегда был стабилен

«Сырье и продукты - в фокусе» – о покупках

Какие акции стоит покупать сейчас? Эксперты БКС советуют выбирать компании, без которых сложно прожить в текущей ситуации. В фокусе внимания – сырьевые и продуктовые компании.

Эдуард Семёнов: Мой личный фаворит – Норникель[3]. Мне нравятся некоторые металлурги, у них все неплохо складывается, хотя, если им ограничат экспорт в Европу, их выручка может снизиться, но я предполагаю, что все это останется на уровне рассуждений. Очень позитивно смотрю на производителей удобрений: из-за высоких цен на газ в Европе закрыто до 40% предприятий-производителей. Я уверен: всё, что связано с едой, покажет рост. Когда мы выбираем, какие компании покупать, смотрим на всё – на долговую нагрузку компании, на то, как влияют политические взаимоотношения стран на ее деятельность. Более детальные консультации инвесторы могут получиться в нашем офисе.

Роман Зеленин: Я бы выделил Лукойл[4], у них достаточно диверсифицированный бизнес, котировки более уверенно держались во время паники, кроме того, компания всегда стабильно платит дивиденды. Из банков присмотрелся бы к Сбербанку, из энергетиков – к ОГК-2. Из металлургов – к ММК и НМЛК.

«Курс должен быть обоснован» – о девальвации

Курс доллара 120-130 рублей, который был зафиксирован недавно на бирже, эксперты БКС считают слишком высоким даже в случае реализации негативных сценариев. По их мнению, в ближайшее время рубль будет укрепляться.

Роман Зеленин: Курс должен быть экономически обоснован. Половина экономики у нас измеряется в так называемых бочках нефти в рублях. Бочка нефти доходила до 12-13 тысяч рублей, это необоснованная цена. Если все-таки нефть останется в диапазоне 100 долларов за баррель, то курс должен спуститься в диапазон 85-95 рублей за 1 доллар. Это будет диапазон на следующие полгода-год.

Если проанализировать валютные катаклизмы 2008, 2014, 2020 годов, то взрывной рост на валютном рынке происходит буквально за несколько недель, в 2022-м – за неделю, а потом в течение 550-560 дней курс стабилизируется и снижается на 3/4 или 1/2 от той величины, на которую вырос. Поэтому, с точки зрения экономики, в течение 2022 года ждем возвращения в диапазон 85-95 рублей за 1 доллар.

«Стабильности нет» – об экономике

На вопрос, что происходит в мировой экономике, эксперты отвечают фразой из старого фильма – «стабильности нет».

Роман Зеленин: Сейчас проблема №1 в мировой экономике – активно разгоняющаяся инфляция. Она касается не только нас, России, мы к ней уже привыкли и адаптировались, нас этим напугать сложно. Но инфляционная спираль активно раскручивается и в других странах – и в Европе, и в Америке. Скоро инфляция там может стать двузначной.

Дорогой стала нефть, после $139 за баррель она спустилась ближе к $100, но это все равно достаточно высокие уровни. Дорогими стали драгоценные металлы, золото, серебро, уголь, железо, никель… Дорожает всё, инфляция разгоняется, так что санкции и ограничения влияют не только на Россию, но и на другие страны. Наша страна сильно интегрирована в мировую экономику и стала своего рода «амбассадором ресурсной базы». И то, что сейчас пытаются возвести «китайскую стену» на пути поставок ресурсов, сильно бьет по другим странам.

«Перестройка грядет» – о мировом кризисе

Может ли сейчас начаться новый мировой кризис? На этот вопрос эксперты БКС философски отвечают, что любые ограничения в мире приводят к модернизации и перестройке экономической системы, чтобы была возможность двигаться дальше.

Роман Зеленин: Обратного пути нет, мировая система будет перестроена, это однозначно. В моменте теряют все: те, кто неправильно составил портфели и не защитил себя от рисков; теряет и сама экономика – от снижения ВВП. Вопрос в том, как быстро все адаптируются к этому. В любом случае, мировым лидерам договариваться придется.

«Точка невозврата пройдена» – о дедолларизации

О переходе на национальные валюты во взаимных расчетах за последние недели заявили разные страны – от Турции и Бразилии до Китая и Индии. И речь шла не только о расчетах с Россией. Меняются правила игры на мировом рынке, которые приведут к серьезным последствиям и переустройству мировой экономики, считают эксперты.

Роман Зеленин: Недавно журналисты выяснили, что Саудовская Аравия готова продавать Китаю нефть в юанях. Это неприятность для США: один из союзников на Ближнем Востоке отказывается от доллара как от валюты расчета. В 70-х годах, между Америкой и арабскими странами возникла договоренность, что все энергоресурсы оцениваются в долларах, продаются за доллары. Не важно, в какой стране ты находишься. Китай, Россия, Европа – все покупали энергоресурсы за доллары.

Эдуард Семёнов: А теперь получается, что мир отказывается работать по этим правилам. Россия проводит дедолларизации экономики еще с 2014 года, хотя до конца ее провести сложно. C Китаем, с Индией и другими странами Россия договорилась, что будем вести товарообмен в валютах наших стран. Но проблема заключается в том, что пока нет другого такого мерила, как доллар. С 70-х годов люди привыкли мерить нефть в долларах, никто не говорит, сколько она стоит в юанях или в рублях. Поэтому процесс, конечно, будет непростой.

Роман Зеленин: Правда, если страны начнут более активно рассчитываться в юанях, рублях, то для долларовой системы это будет дестабилизация, а мир может захватить вторая волна инфляции. И 7-9%, которые есть сейчас в США, окажутся цветочками по сравнению с тем, что может произойти дальше.

«Инфляция разгоняется» – о необеспеченных долларах

Для разгона инфляции есть и другие причины. Эксперты обращают внимание на огромное количество напечатанных необеспеченных долларов. Если денег больше, чем производимого продукта в стране, то возникает инфляция.

Роман Зеленин: Вообще долг в США рос всегда, но гораздо меньшими темпами. Массово печатать доллары начали с 2007 года, когда произошло так называемое количественное смягчение. Америка печатала необеспеченную денежную массу, чтобы погасить кризисы в 2008, 2017, 2020 годах. И только сейчас сказали, что будут сокращать количественное смягчение.

«Жизнь продолжается» – о прогнозах

Кризисы приходят и уходят, а жизнь продолжается, говорят эксперты БКС, призывая смотреть по сторонам с холодной головой и видеть новые окна возможностей.

Роман Зеленин: Как ни странно, в этих бесконечных эмоциональных качелях между санкциями, взлетами и падениями рынка я жду, что переговоры состоятся, все пожмут руки, и к середине-концу лета начнется фаза восстановления.

Эдуард Семёнов: Я прошел уже четыре кризиса, и мой многолетний опыт показывает: когда идет инфляция, разумно вкладываться в акции. В любой предыдущий кризис – 2008, 1998 или 2014 – выигрывал по итогу каждый раз тот, кто находился в акциях реального сектора.

Для бизнеса также открывается окно возможностей. Вероятно, будет усиливаться импортозамещение. Предпринимателей, выбравшие отрасли, которые будет активно развивать страна, ждут льготные кредиты и, что более важно для бизнеса, – обеспеченный спрос на новую продукцию.

Компания БКС проводит на регулярной основе консультации и бизнес-завтраки в офисе. Участие бесплатное, требуется предварительная запись.



Телефон: 8-800-500-40-40

Адрес: Иркутск, Ленина, 30