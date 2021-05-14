Какие регионы перешли на новый порядок определения кадастровой стоимости в размере рыночной: справочный материал в КонсультантПлюс

В систему КонсультантПлюс включен новый справочный материал "Субъекты Российской Федерации, досрочно перешедшие на новый порядок установления кадастровой стоимости в размере рыночной". Из него вы узнаете, о том, какие регионы перешли или планируют досрочно перейти на новые правила и дату перехода.

Новый порядок упрощает процедуру, необходимую для уменьшения налоговой базы по имущественным налогам, если кадастровая стоимость превышает рыночную. В этой ситуации достаточно подать заявление в уполномоченную организацию или в МФЦ, и кадастровая стоимость недвижимости будет установлена в размере рыночной.

По умолчанию новые правила начинают действовать с 1 января 2023 г., но субъект РФ может установить дату досрочного перехода.

На новый порядок уже досрочно перешел или скоро перейдет 21 субъект РФ:

с 1 октября 2020 г. - Ненецкий автономный округ,

с 1 января 2021 г. - Республика Бурятия, Пермский край, Кировская, Курганская, Курская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области, а также Чукотский автономный округ,

с 1 февраля 2021 г. - Пензенская область,

с 1 апреля 2021 г. - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кабардино-Балкарская Республика,

с 1 июля 2021 г. - Республика Коми и Астраханская область,

с 1 января 2022 г. - Иркутская область.



В ближайшее время и другие субъекты РФ могут принять аналогичные нормативные акты.

Список всех субъектов РФ, которые перешли или планируют досрочно перейти на новый порядок, найдете в новой справке в КонсультантПлюс. В материале даны ссылки на нормативные правовые акты, которыми установлена дата досрочного перехода.

Перейти к справочному материалу в системе КонсультантПлюс можно по запросу: установление кадастровой стоимости в размере рыночной, либо через вкладку "Справочная информация" - по рубрике "Ставки налогов и других обязательных платежей, действующие в регионах РФ".

Все документы субъектов РФ о досрочном переходе размещены в банках "Региональный выпуск", их можно легко найти по кнопке "i" к статье 22.1 Федерального закона "О государственной кадастровой оценке".

Подробную информацию о новом справочном материале можно получить в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».