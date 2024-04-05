Новый профиль «Специалист по нормативно-техническим актам» в КонсультантПлюс

В системе КонсультантПлюс появился новый профессиональный профиль «Специалист по нормативно-техническим актам». Профиль будет полезен инженерам, специалистам, которые работают с техническими нормами, юристам, особенно пользователям системы «КонсультантПлюс: Технические нормы».
Это уже девятый профиль в системе.
При выборе нового профиля на стартовой странице пользователи получат:
– список важных документов на стартовой странице (законы «О техническом регулировании», «О стандартизации», «О промышленной безопасности» и др.);
– справочную информацию (технические регламенты, нормы и правила в области промышленной безопасности, санитарные нормы и правила) и другой полезный контент;
– свою ленту новостей с информацией об изменениях законодательства в сфере НТА и важных разъяснениях ведомств и судов.
Профиль легко выбрать на стартовой странице системы.
В КонсультантПлюс есть также другие профили:
– «Бухгалтерия и кадры»;
– «Юрист»;
– «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»;
– «Специалист по закупкам»;
– «Кадры»;
– «Специалист по охране труда»;
– «Универсальный»;
– «Универсальный для бюджетной организации».
Каждый профиль – это своя стартовая страница, новости, видеосеминары, специальные подсказки и результаты поиска, настроенные под разных специалистов организации.
Подробности о профессиональных профилях и возможностях системы КонсультантПлюс для разных специалистов узнавайте в сервисном центре КонсультантПлюс.
|Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.
E-mail: info@irkcons.ru.
Сайт: www.irkcons.ru.
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