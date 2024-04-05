Новый профиль «Специалист по нормативно-техническим актам» в КонсультантПлюс

В системе КонсультантПлюс появился новый профессиональный профиль «Специалист по нормативно-техническим актам». Профиль будет полезен инженерам, специалистам, которые работают с техническими нормами, юристам, особенно пользователям системы «КонсультантПлюс: Технические нормы».

Это уже девятый профиль в системе.

При выборе нового профиля на стартовой странице пользователи получат:

– список важных документов на стартовой странице (законы «О техническом регулировании», «О стандартизации», «О промышленной безопасности» и др.);

– справочную информацию (технические регламенты, нормы и правила в области промышленной безопасности, санитарные нормы и правила) и другой полезный контент;

– свою ленту новостей с информацией об изменениях законодательства в сфере НТА и важных разъяснениях ведомств и судов.

Профиль легко выбрать на стартовой странице системы.

В КонсультантПлюс есть также другие профили:

– «Бухгалтерия и кадры»;

– «Юрист»;

– «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»;

– «Специалист по закупкам»;

– «Кадры»;

– «Специалист по охране труда»;

– «Универсальный»;

– «Универсальный для бюджетной организации».

Каждый профиль – это своя стартовая страница, новости, видеосеминары, специальные подсказки и результаты поиска, настроенные под разных специалистов организации.

Подробности о профессиональных профилях и возможностях системы КонсультантПлюс для разных специалистов узнавайте в сервисном центре КонсультантПлюс.



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