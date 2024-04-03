ИЖС: от стройки – к сборке. Андрей Богданов, СК «Победа», о том, как масштабировать частное домостроение

Что такое индустриальное домостроение в сегменте индивидуального жилищного строительства? Ответ на этот вопрос знают в СК «Победа», которая с 2017 года развивает на региональном рынке ИЖС использование домокомплектов заводского производства. Как отмечает директор «Победы» Андрей Богданов, сейчас компания уже не строит, а собирает дома как конструктор – от фундамента до кровли. О преимуществах такой технологии для застройщиков, потребителей и финансовых организаций – в нашем материале.

Победная экономия ресурсов

Вопрос, как сэкономить время и деньги на возведение частного дома, оказывается, волнует не только будущего собственника, но и ответственного подрядчика. В частности, СК «Победа» с самого начала своей деятельности искала технологичные решения, которые позволили бы масштабировать частное домостроение.

– Это сейчас индустриальное строительство – трендовая тема в ИЖС, а мы об этом задумались ещё в 2017 году и опередили рынок, потому что перед нами стояла задача – одновременно строить больше десяти домов в разных локациях, с хорошим качеством, контролировать процесс и не тратить на это огромное количество ресурсов, – рассказал Андрей Богданов.

Изучив разные технологии по домокомплектам, в том числе деревянным, «Победа» решила использовать в ИЖС опыт строительства многоквартирных зданий из сборного железобетона. Так – в коллаборации с компанией «Сибавиастрой» – родился продукт «Победа».

– Первоначально это был просто сборный железобетон в однослойном исполнении. Мы построили первый выставочный дом, продемонстрировали его клиентам и постепенно начали развивать эту компетенцию. Вместе с ещё одним партнёром – конструкторским бюро им. Якушева – запроектировали базовые технологии, потом создали собственный проектный инженерный центр, который позволяет проектировать разные дома, – пояснил Андрей Богданов.

Сейчас в портфеле компании три базовых технологии: однослойные панели «Победа 2.0», трёхслойные стеновые панели «Победа 3.0» и «Победа 3.1» – разрезной конструктив, крупноблочные стеновые трёхслойные панели.

От фундамента до кровли

Все строительные конструкции – и стеновые панели, и плиты перекрытия, которые использует «Победа», изготавливаются в заводских условиях.



– Сейчас мы не только сам железобетон пропагандируем, но и говорим о домах, в которых все элементы конструкции заводского изготовления: у нас есть сборные фундаменты, стены в разном исполнении – однослойном, трёхслойном, крупноблочном, а также сборные кровли. Всё это делается для того, чтобы перейти от понятия «стройка» к понятию «сборка» – с гарантированным качеством и высокой скоростью возведения.

Сборка домокомплекта осуществляется сразу на участке, куда с разных заводов-производителей доставляются разные детали. На площадке эти детали, как конструктор, достаточно быстро – в пределах недели – собираются, после чего конструктив дома уже готов для дальнейших работ.

Быстро и качественно

Как отметил Андрей Богданов, использование готовых конструкций даёт строительным компаниям сразу несколько преимуществ. Во-первых, сокращение издержек за счёт темпов сборки домов, во-вторых, возможность контроля. Например, сейчас «Победа» одновременно строит около 15 домов, причём в разных местах, что не мешает управлять этим процессом.

Короткий срок сборки домокомплектов и экономия на проектировании, так как все конструкции модульные, выгодны и для девелоперов: для них в компании могут разработать любой модельный ряд и привязать его к территории. К специалистам «Победы» обращаются из разных регионов и городов: Костромы, Челябинска, Казани.

Девелопмент по-новому

Помимо частного подряда, у «Победы» есть и собственные девелоперские проекты.

– Работа с частными заказчиками очень помогает в девелопменте, – поделился Андрей Богданов. – Для нас это огромный практический полигон реальных решений. Мы на острие рынка, мы видим и слышим, чего хочет потребитель. Лучшие решения, опробованные на частных заказах, мы включаем в свои проекты.

Первый из них – клубный посёлок «Элемент» в категории бизнес-класса. Сейчас компания готовит следующий – поселок комфорт-класса «Панорама 360».

– Смотрим и другие территории, в том числе комплексного развития, где планируем проекты в массовом сегменте, с применением типовых линеек. Это и индивидуальные дома, и блокированные дома, и, возможно, малоэтажные многоквартирные дома. Не секрет, что создание мультиформатных посёлков сегодня является заметным трендом на загородном рынке.

Фото из архива компании

Интересно для всех

По словам Андрея Богданова, в технологии строительства индивидуальных домов из сборного железобетона есть плюсы и для финансовых организаций: прозрачная оценка себестоимости строительства, контроль расходования материалов. А для конечного потребителя преимущество заключается прежде всего в заводском качестве конструктива и в экономии на этапе отделки объекта.

– Кроме того, правительство планирует ввести льготную ипотечную ставку при строительстве индивидуальных домов с использованием готовых домокомплектов специализированным застройщиком. Мы внимательно следим за этим процессом и сейчас проходим аккредитацию на получение эскроу-счетов по договорам подряда, – рассказал директор СК «Победа». Он подчеркнул, что компания готова участвовать в проектах комплексной застройки территорий и как производитель, и как подрядчик, и как девелопер.

Наталия Горбань

(3952) 48-88-30

promo.pobeda-dom.ru

Реклама. ООО "Молодежный". erid:2VfnxxsTb2p