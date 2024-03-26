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Российский Мишлен: какие иркутские рестораны попали в рейтинг Wheretoeat-2024?

Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat (WTE) опубликовал лонг-лист лучших ресторанов России 2024 года. Какие иркутские заведения попали в престижный рейтинг? В чём плюсы и минусы премии? Почему будущее ресторанной индустрии – за локальными продуктами и блюдами? И что эксперты думают о развитии гастротуризма в регионе? Об этом – в нашем материале.

Премия WTE была учреждена Ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. С тех пор каждый год составляется рейтинг лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Лонг-лист всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia составляется по итогам голосования коллегии экспертов из 500 человек, живущих и работающих в самых разных регионах России. В коллегию, по данным организаторов, входят владельцы и управляющие ресторанов, отельеры, шеф-повара, сомелье, виноделы, бармены, представители деловых кругов, журналисты, блогеры. Список участников экспертного совета не разглашается.

Кто из иркутских ресторанов вошёл в российский лонг-лист-2024 (Wheretoeat Russia):

В лонг-лист Wheretoeat Russia 2024 попало 639 гастрономических заведений из 74 городов, поселков и других населенных пунктов страны. Из Иркутской области в него вошли 10 заведений. Победители премии будут объявлены в апреле.

  • Andreano (Иркутск)
  • 33 вино и тапас  (Иркутск)
  • Bardo  (Иркутск)
  • DesignBar  (Иркутск)
  • Охотников Иркутск  (Иркутск)
  • Стрижи  (Иркутск)
  • Сыр в масле  (Иркутск)
  • La Premiere Cafe  (Иркутск)
  • Le Chef  (Иркутск)
  • Лес и степь (Братск)

<p>Фото предоставлено организаторами премии</p>

Фото предоставлено организаторами премии

Кто из иркутских ресторанов вошёл в российский лонг-лист-2023 (Wheretoeat Russia):

Всего в российский лонг-лист 2023 года попало 553 ресторана, из Иркутска – девять заведений. Тройку лидеров возглавляет BIRCH из Санкт-Петербурга, на втором месте – Twins Garden из Москвы, на третьем – Bourgeois Bohemians из Санкт-Петербурга. 

  1. 33 ВИНО И ТАПАС (197—203 МЕСТО) 
  2. РУССКИЙ (197—203 МЕСТО)
  3. ОХОТНИКОВ (278—288 МЕСТО)
  4. HUMBLE.SOCIAL CLUB+BAR (320—350 МЕСТО) 
  5. LA PREMIERE CAFE (320—350 МЕСТО) 
  6. LE CHEF (351—373 МЕСТО)
  7. BARDO (442—473 МЕСТО)
  8. СТРИЖИ (490—516 МЕСТО) 
  9. СОБРАНИЕ СПЕШИЛОВА (539—553 МЕСТО) 

Кто из иркутских ресторанов вошёл в сибирский лонг-лист-2023:

В Сибирской лиге участвовало 174 ресторана. Лонг-лист возглавляют заведения из Красноярска: на первом месте Tunguska, на втором – PLEASE WIN& KITCHEN, на третьем – ЧЕШУЯ.

  1. 33 ВИНО И ТАПАС (14 место) 
  2. LA PREMIERE CAFE (18 место)
  3. ОХОТНИКОВ (24-26 место)
  4. LE CHEF (28 место)
  5. BARDO (29 место)
  6. СОБРАНИЕ СПЕШИЛОВА (34 место) 
  7. DESIGNBAR (37-39 место)
  8. СТРИЖИ (37-39 место)
  9. Мираж (53-59 место)
  10. Русский (65-68 место)
  11. Золотые палочки (72-83 место) 
  12. Папа любит мясо (72-83 место) 
  13. CHALET (98-115 место)
  14. Andreano (116-125 место)
  15. Гиви ту ю (126-134 место)
  16. Сыр в масле (126-134 место)
  17. Маяковский (135-144 место)
  18. SKY LOUNGE (135-144 место)
  19. Белая ворона (135-144 место)
  20. PENNY (145-155 место)
  21. ЕВРОПА (145-155 место)
  22. Бутин (156-174 место)
  23. Вайнярд (156-174 место)
  24. Начинка (156-174 место)
  25. Тайга (156-174 место)

<p>Фото предоставлено организаторами премии</p>

Фото предоставлено организаторами премии

«Наметился тренд на развитие локальной кухни»

Константин Бушуев, исполнительный директор Ассоциации «Байкальская Виза»:

– Премию WHERETOEAT в ресторанной индустрии называют «российским Мишленом» (Гид Мишлен – наиболее влиятельный ресторанный рейтинг в мире – прим. ред.). В лонг-лист лучших ресторанов страны заведения из Иркутска входят ежегодно. И состав, нужно отметить, практически не меняется. Голосование проходит тайно. Эксперты – а организаторы говорят, что их не меньше 500, – самостоятельно посещают заведения, оценивают качество блюд, концепцию заведения, сервис и выставляют баллы. Рестораны, набравшие максимальное количество баллов, попадают в список лучших.

В последнее годы наметился тренд на развитие локальной кухни. Рестораны, где это направление присутствует, пользуются особым вниманием не только туристов, но и экспертов. В Иркутске этот тренд также прослеживается. Например, ресторан «BUTIN» делает акцент на купеческих блюдах, которые были популярны в Иркутске в XIX веке. Ресторан «Охотников», который уже много лет находится в списке WHERETOEAT, специализируется на аутентичной сибирской кухне. Не так давно в список попал и ресторан из Братска, тоже представляющий сибирскую кухню.

Развитие гастрономического туризма – одна из стратегических задач Иркутской области. И ресторанное сообщество сейчас находится в поиске идентичности, уникальности. Мы фиксируем рост посещаемости ресторанов. В 2023 году гостепоток, в сравнении с 2022 годом, в заведениях Ассоциации «Байкальская Виза» увеличился на 23,5%. Похожая ситуация и у других игроков регионального рынка.

«Гастрофестивали по одной схеме набили оскомину»

Павел Поляков, генеральный директор компании «Альянс Ресторанс», ресторана «Стрижи», председатель Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров:

– Такая премия, как WHERETOEAT, ресторанному рынку просто необходима. Во-первых, в любой деятельности есть соревновательный момент. Самая главная премия в ресторанном бизнесе – Мишлен. Хорошо, что у нас есть российский вариант. Во-вторых, любая премия – это шоу, у организаторов хорошо получается его делать. Такой тусовки индустрии явно не хватает. В-третьих, важно, что проводятся региональные лиги, ведь ресторанов много.

В судействе организаторы пошли по пути Мишлена: есть некая тайная команда экспертов, которые бывают в разных городах и оценивают уровень ресторанов. Что смущает в премии? Что второй год подряд весь пьедестал в Сибирской лиге занимают красноярские рестораны. По большому счёту, вряд ли заведения серьёзно различаются по уровню кухни, бОльшую роль стал играть PR заведений. На мой взгляд, эти вещи надо разводить. C точки зрения будущего премии, важно соблюсти политес, чтобы побеждали разные города.

Что касается гастротуризма, то в последнее время ему в регионе уделяют много внимания, но вопрос уже немного набил оскомину. Часто организаторы гастрофестивалей делают это для галочки. Если фестиваль нигде не освещается, то это вообще неинтересно ресторанам. Важно понять: без денег ничего толкового не получится, необходимы рекламные бюджеты.

Но мы энтузиазма не теряем, а разрабатываем новую идею, связанную с путешествиями на Байкале. Планируем составить интерактивную карту с блюдами из локальных продуктов, представить их в творческой интерпретации лучших шеф-поваров области.

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К примеру, вы едете на автомобиле с запада России на Байкал: пересекли Красноярский край, далее двигаетесь по Иркутской области: Тайшет, Нижнеудинск, Тулун, другие города… В каждом из них – свои локальные блюда. Например, рядом с Тулуном есть Братское море, а значит – много щуки, и там могут быть уникальные щучьи котлеты. Рядом с Нижнеудинском расположена Тофалария – значит, там будут блюда из дичи. В Ангарске – знаменитые пельмени в горшочках, в Иркутске – черемуховый пирог, а в Байкальске – блюда из клубники. Будет сайт, интерактивная карта, история блюд, описание и информация о том, в каком ресторане это можно попробовать. Должно получиться интересно. Традиционные фестивали по одной схеме набили оскомину – нужно что-то аутентичное.


<p>Фото предоставлено организаторами премии</p> <p>Фото предоставлено организаторами премии</p> <p>Фото предоставлено организаторами премии</p> <p>Фото предоставлено организаторами премии</p> <p>Фото предоставлено организаторами премии</p> <p>Фото предоставлено организаторами премии</p> <p>Фото предоставлено организаторами премии</p> <p>Фото предоставлено организаторами премии</p>
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