Фонд развития промышленности помог запустить два новых производства в Иркутской области

В марте в Иркутской области стартовало два новых производства: в Саянске открылся новый цех компании «ИрПласт», а в Иркутске заработал завод компании «Со-единение». Первый выпускает промышленные пластиковые ёмкости, второй – лакокрасочную продукцию под маркой «Цветная капля». И оба эти проекта состоялись благодаря финансированию Фонда развития промышленности Иркутской области. Директор Фонда Яна Шевченко утверждает, что это – лишь начало целой череды запуска новых производств, созданных благодаря государственной поддержке.

Яна Алексеевна, кто дальше на очереди?

– Могу сказать, что на апрель намечен запуск нового оборудования на предприятии «Сарма». Предполагаю, что это название знают все, кому доводилось покупать кровати, матрасы и прочие спальные принадлежности. И ещё несколько новых открытий будут следом, но тут не возьмусь называть точные сроки: они зависят в том числе от оперативности поставщиков оборудования в его отгрузке.

А расскажите поподробнее про «ИрПласт» и «Со-единение»: что за пластиковые ёмкости, какие виды лакокраски они начали выпускать и каково было участие Фонда в этих проектах?

– «ИрПласт» выпускает модульные пластиковые резервуары – полиэтиленовые ёмкости для промышленных предприятий, строительных организаций, предприятий сельского хозяйства, производителей химической продукции, предприятий сферы ЖКХ, а также для розничных потребителей. В феврале 2022 года компания получила одобрение Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области на получение льготного займа для расширения производства. И вот в марте 2024 года новый цех был торжественно открыт. За это время компания прошла путь от заказа нового оборудования до его установки и пуска в промышленную эксплуатацию. Общая стоимость проекта – 52 миллиона рублей. Из них заёмные средства ФРП составили 26 миллионов. Предприятие получило их по льготной ставке в 1% годовых на первые три года пользования.

В Саянске открылся новый цех компании «ИрПласт»

«Со-единение» начало выпуск красок, пропиток, эмалей, грунтов, жидкой резины под брендом «Цветная капля». К слову, технологии, как и оборудование, приобретённое благодаря господдержке, – новейшие, поэтому производство с полным правом может именоваться импортозамещающим. И вполне успешно может заменить когда-то популярные у россиян зарубежные марки.

Здесь уже выпускается 30 видов лакокрасочных материалов, а к концу года ассортимент расширится вдвое. Оборудование, покупку которого профинансировал Фонд развития промышленности, способно выдавать до 10 тонн готовой продукции в сутки! Общая инвестиционная стоимость проекта составила 11,5 миллиона, из них 5,5 миллиона предоставил ФРП. Заём предоставлен на 5 лет; в первые 3 года процентная ставка составит 1%, в последние 2 года – 3% годовых. Здесь с момента одобрения заявки до старта производства прошло чуть более полугода – кажется, это рекорд.

В Иркутске заработал завод компании «Со-единение»

А почему такие разные сроки?

– Всё зависит от вида оборудования, от того, есть ли оно в наличии у поставщика или его требуется изготовить… В целом у нас цикл гораздо более долгий, нежели, например, у коллег из Фонда микрокредитования малого бизнеса. Но и задачи у наших Фондов тоже разные, как и адресаты господдержки.

Сколько всего заявок одобрил ваш Фонд в минувшем году?

– По совместной с федеральным Фондом программе было одобрено 7 заявок, а по региональным программам Наблюдательный совет областного ФРП одобрил в 2 раза больше – 15 заявок. Общая сумма одобренных займов по итогам года, включая федеральные программы, составила 1 миллиард 360 с половиной миллионов рублей.

Выходит, на очереди 22 проекта. Правильно ли будет сказать, что производственные процессы на них начнутся, в лучшем случае, к концу этого года?

– Как я уже говорила, «Со-единение» стартовало спустя всего 6 месяцев после одобрения заявки. Но с осторожным оптимизмом можно утверждать, что постепенно период поставок оборудования сокращается: всё больше станков и других индустриальных механизмов и устройств изготавливают российские поставщики.

А в прошлом году какие запуски вам больше всего запомнились?

– Например, можно назвать проект «Иркутской маслосырбазы». Это наш первый опыт взаимодействия с предприятием пищевой промышленности. Компания направила заёмные средства на приобретение специализированного вакуумного шприца и модуля формирования сырной нити. Это позволило организовать выпуск новых видов колбасных сыров, которые в Иркутской области не производила ни одна компания.

В числе других успешно реализованных проектов можно назвать проект ООО «Магистраль-Транзит» в Улькане. Привлечение заемных средств позволило модернизировать производство по переработке древесины, что обеспечило ежегодный рост объемов производства строганного пиломатериала пониженной влажности из сосны на 11 400 м3 в год. Вдобавок в рамках реализации проекта было создано 50 новых рабочих мест – для Казачинско-Ленского района это существенная цифра. Таким образом, участие ФРП имеет не только экономический, но и положительный социальный эффект.

В Братске образцовый проект – повышение производительности труда на потоке по производству блок-контейнеров «Сава-Сервис». Заёмные средства были направлены на внедрение и развитие систем управления жизненным циклом продукта, оперативного планирования и управления производственными процессами. Результат – увеличение объемов реализации и производства продукции на 18% в 2023 г. Прогноз на 2024 год – увеличение объемов реализации на 35%, а также рост производительности труда не менее 30% до конца года.

Это всё большие цифры, да. Но ведь, наверное, есть и такие предприятия, у которых всё хорошо, и они не нуждаются в модернизации…

– Возможно. Но и с ними у нас есть пространство для сотрудничества: компенсационные программы. С их помощью регион возмещает бизнесу часть затрат на транспортировку готовой продукции за пределы Иркутской области, на доставку сырья или расходников к месту производства и на реализацию инвестиционных проектов. Приём заявок начинается 8 апреля.

Кроме того, обособленное подразделение Фонда, Региональный центр компетенций, является оператором реализации национального проекта «Производительность труда» в Иркутской области. Участников в нём уже 69. Экономический эффект – сотни миллионов рублей.

А в целом на ближайшее будущее какие планы?

– Продолжать работать! (улыбается) У нас, например, становится всё больше кейсов повторного обращения за займами. То есть предприятие оформило заём, рассчиталось по нему – и пришло за следующим. Потому что – давайте прямо скажем: на фоне ключевой ставки в 16%, которая неизвестно когда пойдёт вниз, получить финансирование под 1% годовых – это же чудо какое-то! Только вполне реальное чудо. Тому есть целых 1 миллиард 360 с половиной миллионов подтверждений.