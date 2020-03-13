Два офиса Россельхозбанка открылись в Иркутской области после реновации

5 марта 2020 года для жителей Тулуна и Нижнеудинска открыли двери обновленные офисы Россельхозбанка. В торжественной церемонии открытия приняли участие главы муниципальных образований, представители ведомств, управления сельского хозяйства, пенсионного фонда, социальной защиты населения и почетные вкладчики банка.

Новый формат офисов ориентирован на весь комплекс услуг для частных и корпоративных клиентов. Здесь можно открыть вклады, оформить потребительское и ипотечное кредитование, пластиковые карты, осуществить валютно-обменные операции и переводы денежных средств.

Директор Иркутского филиала «Россельхозбанк» Наталья Баркова подчеркнула особую значимость мероприятия: «Этот год для нас юбилейный, Россельхозбанк отмечает 20 лет стабильного роста на российском рынке финансовых услуг, а Иркутский региональный филиал уже 15 лет выстраивает эффективную работу в Иркутской области. Приятно начинать юбилейный год с праздничного события в кругу друзей – клиентов и партнеров».

Летом прошлого года здания, где размещались офисы клиентского обслуживания, попали в зону подтопления. Руководством Банка было принято оперативное решение о реновации офисов, без прекращения обслуживания населения.

«Мы, несомненно, рады, что на нашей территории есть такой хороший, зарекомендовавший себя банк – отметил глава Тулунского района Михаил Гильдебрант. – Нам приятно с вами работать: жители района, сельхозпроизводители и предприниматели оказывают вашему банку высокое доверие. Конечно, прошлогодняя стихия принесла много горя всем, в том числе, разрушения коснулись и вас. Но вы оперативно среагировали в чрезвычайной ситуации, не подвели ваших вкладчиков, и более того, стали ближе и доступнее – переехали в центр города, что создало более комфортные условия для обслуживания сельских жителей».

Заместитель мэра Нижнеудинского района Евгений Бровко также отметил шаговую доступность и комфорт нового офиса банка, прокомментировал новые перспективы сотрудничества: «На сегодняшний день для нас самая значимая тема – сельская ипотека. У этого направления большое будущее, а мы, в свою очередь, будем вам всячески помогать во взаимодействии с населением сельских территорий».

Дополнительные офисы в Тулуне и Нижнеудинске были открыты осенью 2007 года. По состоянию на 01.01.2020 в Тулунском офисе обслуживается более 200 юридических лиц и 5330 физических лиц, в Нижнеудинском офисе – более 80 счетов юридических лиц и более 5600 физических лиц.