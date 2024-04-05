В Иркутской области продолжается набор участников проекта «Школа фермера»

В Иркутской области продолжается прием заявок для участия в конкурсном отборе федерального образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Это уже четвертый поток проекта в Приангарье, рассчитанный на 40 бюджетных мест.

Проект реализуется совместно с Правительством Иркутской области и министерством сельского хозяйства Приангарья на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского.

«В Иркутской области проект реализуется с 2021 года и за это время успел выпустить 95 специалистов. Некоторые из них были уже действующими фермерами и пришли повысить квалификацию для более успешного развития бизнеса, но большинство – это люди, впервые решившие связать жизнь с аграрным сектором. Нам приятно наблюдать большой спрос на образовательную программу, поэтому мы стараемся сделать ее максимально насыщенной и эффективной, чтобы каждый наш выпускник стал опорой, точкой роста для сельского хозяйства региона», – подчеркнула директор

регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Занятия стартуют 26 апреля и продлятся два с половиной месяца. Обучающей программой также предусмотрены дисциплины, предполагающие обучение по открытию эффективного фермерского бизнеса с нуля, либо повышения квалификации уже действующим предпринимателям. Слушателей «Школы фермера» ждет теоретическая и практическая программа обучения с посещением лучших фермерских хозяйств и агропредприятий региона. Они изучат основы выбора бизнес-модели, правовые аспекты работы фермерских хозяйств, нюансы маркетинговых технологий, а также узнают о возможностях государственной поддержки.

Учебный план нового потока составлен совместно с представителями Россельхозбанка, научных сотрудников ИрГАУ и приглашенных специалистов регионального минсельхоза. В конце курса, после защиты бизнес-проектов, слушатели получат документы государственного образца.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» www.irsau.ru. Заявку на участие в конкурсе необходимо направить в период с 22 марта по 15 апреля 2024 года на электронную почту press@irsau.ru.

Истории выпускников «Школы фермера» в Иркутской области – это реальные примеры людей, не побоявшихся пойти навстречу мечте. Например, выпускница третьего потока Виктория Филиппова когда-то вела свою фермерскую деятельность на приусадебном участке в поселке Железнодорожный Усольского района, но, пройдя обучение, решила превратить увлечение в успешный бизнес.

«Благодаря полученным знаниям появилась уверенность в своих силах, я официально зарегистрировалась в качестве предпринимателя и даже выиграла грант «Агростартап». В ближайших планах – расширение посевных площадей, строительство овощехранилища, закупка элитных сортов семян, обновление техники и работа над каналами сбыта. Уверена, что у нас получится выращивать качественный картофель, снабжать урожаем регион и создавать новые рабочие места. Спасибо большое за помощь банку и наставникам вуза, с которыми мы постоянно на связи и можем обратиться за консультацией в любой момент. Вместе развивать сельское хозяйство гораздо проще», – поделилась эмоциями Виктория Филиппова.