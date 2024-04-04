ВТБ возвращает кешбэк рублями

С 1 мая банк отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях, причем каждое начисление будет отображаться в режиме онлайн. Клиенты смогут выбирать категории – с повышенным кешбэком до 25%. Вырастет и максимальная сумма ежемесячного возврата в зависимости от пакета обслуживания в банке. Особые условия кешбэка за покупки получат вкладчики ВТБ.

В рамках обновления программы лояльности кешбэк за покупки по картам ВТБ будет начисляться рублями, а не мультибонусами, как ранее. Увидеть прогноз начислений клиенты смогут в ВТБ Онлайн сразу после транзакции. Деньги будут поступать на счет до 10 числа следующего месяца. Это позволит удобнее планировать дальнейшие траты.

В связи с перезапуском программы клиентам будут доступны категории с повышенным кешбэком до 25% вместо фиксированных 2-4%. Для клиентов со сбережениями – накопительным счетом или вкладом от 50 тысяч рублей – будут действовать специальные условия. Например, они смогут выбрать начисление кешбэка в 1% за все покупки. Также увеличится лимит на объем начислений в месяц. По «Карте для жизни» это 3000 рублей, по карте «Привилегия» – 20 000 рублей и по карте Private Banking – 100 000 рублей.

Клиенты ВТБ смогут самостоятельно определить 3 категории для начисления кешбэка на следующий месяц, среди них: «супермаркеты», «одежда и обувь», «рестораны и кафе», «зоотовары», «цветы», «театры и кино», «АЗС», «автосервис». У зарплатных клиентов сохранится возможность выбрать дополнительную, четвертую категорию.

Все накопленные до обновления программы мультибонусы клиенты банка смогут использовать для покупок в каталоге программы до 31 августа 2024 года или обменивать на рубли до 30 декабря 2024 года включительно.

Сегодня к программе подключены 15,5 млн клиентов ВТБ, к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка – это 35 млн человек. Все новые клиенты банка с апреля 2023 года подключаются к программе автоматически.

«Сегодня при выборе банка клиентам важны не только традиционные факторы – надежность, удобство и стоимость обслуживания, но и во многом – программа лояльности. Поэтому в рамках новой стратегии мы делаем ставку на ее развитие и планируем практически удвоить инвестиции в вознаграждение для наших пользователей. Уже с 1 мая мы отказываемся от практики начисления кешбэка в виртуальной валюте и сложной схемы обмена бонусов на рубли, принятой на рынке. Наконец-то клиентам ВТБ станет доступен понятный кешбэк – реальными деньгами. Теперь пользоваться нашими картами станет еще выгоднее, и на горизонте 2026 года транзакционная активность клиентов ВТБ вырастет почти втрое», – заявил заместитель президента-

председателя правления банка Георгий Горшков.