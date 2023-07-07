ИИ в России: 10 глобальных трендов будущего

Киборги, нестареющие суперлюди с оцифрованной ДНК, новый антропологический вид ХомоСупер... О том, какое будущее может ждать нас с развитием технологий искусственного интеллекта, рассуждали представители иркутского бизнеса, банкиры, профессионалы медицинской и образовательной среды на первой встрече Лиги предпринимателей «Бизнес в теме». О ключевых трендах ближайшего будущего, новых технологиях и рисках для человечества – в нашем материале.

По мнению многих участников, XXI век станет веком стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Важно понимать, что Россия – источник ресурсов, у нас 35% всего природно-ресурсного потенциала мира, 30% мировых запасов пресной воды, 10% мировых запасов пахотных земель. И, как отметили эксперты, задача нашего государства и наша с вами, в частности, – сделать так, чтобы технологии, разрабатываемые и применяемые в России, были конкурентоспособными в будущем и помогли сделать рывок в экономике. В частности, они выделили следующие ключевые тренды, которые стоит держать в фокусе.

1. Продолжительность жизни: «Люди могут жить до ста лет»

Ученые считают, что те, кто родился в конце 1990-х – начале 2000-х годов, будут жить не менее 100 лет. Это может произойти благодаря новым технологиям, которые позволят выявлять у человека различные патологии здоровья на ранних стадиях. Конечно, сложно представить, что будет через сто лет, потому что за это время может произойти очень многое. Стоит вспомнить, что 100 лет назад, когда началось становление новой молодой страны – Советского Союза, даже в зачатках ничего не было из тех технологий, которые привычны сегодня.

2. Урбанизация: «Восточные города диктуют условия»

Один из ключевых трендов ближайшего будущего – урбанизация. Население городов уже сейчас составляет более 50% населения Земного шара. И рост продолжается. По данным ООН, к 2050 году на Земле будет проживать 9,7 млрд человек, из них 68% – в городах. Основные точки роста урбанизации – это Азия и Африка, где очень высокая рождаемость. Влиятельность и богатство постепенно будет смещаться на Восток – в Китай и Индию. Крупнейший банк в мире – китайский и из десяти крупнейших банков мира пять находятся в Китае. К 2040 году основной мировой валютой может стать китайский юань. Инновации также идут с востока, поскольку их рождают ограничения. А ведущими регионами в отношении киберденег могут стать Африка и Афганистан, где электронные деньги нередко представляют собой единственную действующую валюту.

3. Сельское хозяйство: «Не вширь, а ввысь»

Будет активно развиваться вертикальное сельское хозяйство. Уже сегодня в него вкладываются миллиарды долларов. Лидером направления является Япония. Зачатки вертикального сельского хозяйства появляются и в России.

4. Экологичность: «Везде и во всем»

Еще один тренд будущего – экологичность во всем. Раздельный сбор и переработка мусора, повсеместная очистка и обогащение воздуха, умный город с гибкой системой стоимости проезда в зависимости от загруженности. Ухудшение экологии мегаполисов приводит к выбору эко-чистых решений в архитектуре пригородов, к смене образа жизни. В период пандемии многие поняли, что есть потребность в каком-то участке земли, а не только в коробке со стенами и потолком.

5. Искусственное мясо: «Пока под вопросом»

По оценкам ООН, только в следующем десятилетии объем потребления мяса в мире вырастет на 14%. Есть опасения, что уже скоро мир начнет испытывать дефицит в территориях и воде для разведения животных, чтобы обеспечить население мясом. Например, чтобы вырастить корову и отправить ее на убой как молодняк, потребуется два года, для свиней – один год, для кур – три месяца. Стартап Upside Foods из Калифорнии позволяет выращивать мясо любого животного всего за две недели. То есть вполне реально в будущем прийти в магазин, заказать телятину к празднику и через пару недель получить мясо, которое можно нарезать как обычное и которое будет со вкусом телятины. Но тут есть один нюанс – на производство килограмма мяса традиционным способом, то есть путем выращивания коров, нужно в 20-25 раз меньше электричества, чем при производстве искусственного аналога. Так что еще вопрос, будем ли мы есть ненастоящее мясо.

6. Профессионалы на удаленке: «Основа экономики будущего»

Еще один тренд будущего – удаленная работа. В период пандемии многие организации перешли на такой режим и при этом производительность людей не снижалась. Так что удаленные профессионалы – это основа экономики будущего. Уже создаются тематические жилые кластеры по интересам на основе социальных сетей или корпоративные. Они оснащены всей необходимой ультракомфортной для человека инфраструктурой.

7. Квантовые телефоны: «Совсем другая скорость»

Отдельно нужно остановиться на технологизации. Это неоспоримый тренд ближайшего будущего. К примеру, квантовые телефоны. Данная технология значительно эффективнее и быстрее сотовой и спутниковой связи. Несколько лет назад в России открылась первая квантовая линия. Она находится между Москвой и Санкт-Петербургом. В этой технологии достигнута абсолютная помехозащищенность, то есть качество связи неизменно на любых расстояниях и при любых условиях. Скорость передачи данных на несколько порядков превосходит самые быстрые сети, которые сегодня действуют. Новому средству связи не нужны вышки, ретрансляторы, физические каналы связи и прочие составляющие современных сотовых сетей. Кроме того, квантовая связь максимально защищена – скрытно «подсмотреть» данные, передаваемые по квантовому каналу, нельзя.

В очень близкой перспективе ожидается массовое внедрение в быт системы PoWiFi, которая состоит из роутеров с функцией передачи электроэнергии на несколько десятков метров. Такая система в данный момент активно тестируется и готовится к широкому использованию.

8. Роботы-тараканы и киборги: «Нас ждут новые формы жизни»

Благодаря появлению 3D-принтеров началось создание напечатанных живыми клетками биороботов, а в скором будущем и новых органических форм жизни, отличных от созданных природой. Это вполне реальные вещи. Одна из зарубежных компаний презентовала роботов-тараканов, которых планируется использовать для оперативного осмотра авиационных двигателей. Пока представлены увеличенные прототипы таких роботов, в будущем они будут уменьшены до 15 миллиметров и оснащены камерами.

В лексиконе появилось новое понятие – трансгуманизм, которое подразумевает улучшение качества жизни благодаря максимальному использованию всех научных технологий и открытий. Так, специализированные протезы более функциональны, чем человеческие органы. И для многих людей сегодня они желаннее, чем аналоговый оригинал.

Про киборгов наверняка все смотрели фильмы. А ведь совмещение механики с биологией происходит в реальном мире. Новые технологии тестируются в лабораториях США и Китая. Так что в будущем возможно появление новых силовых материалов, биосовместимых с органической тканью. Это открывает путь к созданию генно-модифицированных изделий, отличных от созданных природой. Активно идет работа над появлением «умных материалов» с программируемыми цифровыми свойствами – кодами на молекулярном уровне.

9. Супер-люди с оцифрованной ДНК: «Новая каста»

Продолжительность жизни увеличится благодаря развитию наномедицины, биотехнологий, различных фармацевтических прорывов, разработке генных модификаций и появлению 3D-печати человеческих органов. Есть наработки по замедлению старения человека. Например, ученые из Израиля с помощью гипербарической оксигенации смогли увеличить длину теломер, которые, по сути, отвечают за старение организма, на 20% и уменьшить количество состарившихся клеток в организмах добровольцев на 37%. На протяжении долгих лет проводятся исследования возможности оцифровывания ДНК, чтобы на генном уровне притормозить старение. Физик Стивен Хокинг допускал, что могут появиться супер-люди с измененной ДНК, что может усилить социальное расслоение. Те же глобальные риски могут возникнуть и при достижении одного из ключевых этапов трансгуманизма – вживления в мозг человека нейроимплантов, что может привести к другому антропологическому виду. Кстати, основная гипотеза будущего – создание существ другого уровня – Хомо Супер, которые заменят Хомо Сапиенс. И случиться это может в течение 30 лет.

10. Искусственный интеллект: «Ресурс будущего»

Технологии искусственного интеллекта – это возможности и вызовы. Во всем мире идет их активное развитие. И если в 2017 году объем мирового рынка технологий ИИ составлял 13,4 млрд долларов, то в 2022 году – 52,5 млрд долларов. Китай запускает национальный план развития искусственного интеллекта, конечной целью которого станет создание ядра промышленности ИИ с инвестициями в 1 трлн юаней к 2030 году.

Поэтому России с ее ресурсами и возможностями нельзя отставать от основных мировых трендов, если мы хотим выиграть конкурентную гонку. Японский физик-теоретик Митио Каку сказал, что в скором времени основными ресурсами станут не уголь, нефть и золото, а инновации, предпринимательство, творчество и лидерство.

Не только польза, но и риски. Три фактора ИИ, негативно влияющих на людей

На сегодняшний день можно выделить три фактора, негативно влияющих на людей: это перегруженность информацией, растущий выбор и растущая неопределенность, потеря частной жизни.

Происходит эскалация примитивного контента, что ведет к цифровому аутизму. Наверное, замечали, как подростки часами могут сидеть за гаджетами. Такие технологии могут управлять сознанием молодежи, встраивая нужный контент. Нынешняя трансформация беспрецедентна по скорости и глубине. Человек не успевает адаптироваться к изменениям, становится нетерпимым к своим неудачам, что подрывает его способность добиваться успеха. По данным ВОЗ, 63% населения планеты страдают различными формами депрессии.

В эпоху цифровизации и технологизации глобальным трендом станет индивидуализм. И здесь на первый план выйдет главная проблема – обеспечение безопасности. Более того, мы уже живем в мире сенсорной перегрузки, в котором остро не хватает тишины и покоя, в котором исчезают глубинные связи между людьми, сострадание и эмпатия.