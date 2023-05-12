В Иркутской области стартовало обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка

28 апреля в Иркутском ГАУ начались занятия в «Школе фермера» Россельхозбанка. За знаниями пошли 40 человек. Студенты будут изучать востребованные и перспективные направления для местного агропромышленного комплекса по программе «Организация фермерского хозяйства».

Фото из архива компании

Теоретический модуль студенты изучают на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского, а практику пройдут на действующих предприятиях Приангарья. Занятия продлятся более двух месяцев, после чего студентам предстоит защитить разработанные в ходе учёбы бизнес-планы.

В Иркутске «Школа фермера» открылась уже в третий раз. За 2021 и 2022 годы реализации проекта уникальная образовательная программа подготовила 55 специалистов для местного сельского хозяйства. И уже к концу этого года еще 40 аграриев получат специализированные знания.

В приветственной речи Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин отметил актуальность и высокую значимость образовательного проекта для аграрного комплекса Приангарья.

«Для правительства Иркутской области развитие сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, науки и образования в сфере сельского хозяйства является приоритетной задачей общего развития региона. Мы благодарны банку за хорошую образовательную площадку и ту работу, которая проводится по проекту Школа Фермера. Проект реализуется уже третий год, и проект востребован. Мы рассчитываем на его масштабирование – и по количеству обучаемых, и по очередности, по периодичности проведения. Мы все понимаем, что сейчас аграрный сектор – это современное инновационное производство. Технологии сельского хозяйства постоянно развиваются, внедряются научно-технологические решения. Конечно же, необходимо свои знания повышать», – отметил Владимир Читоркин.

В заключение заместитель председателя правительства региона пожелал слушателям высоких результатов в обучении и дальнейшем развитии агропромышленного комплекса Иркутской области.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова подчеркнула, что успех Школы стал возможен благодаря слаженному и эффективному взаимодействию участников проекта – Правительства Иркутской области, Министерства сельского хозяйства, Иркутского государственного аграрного университета им. Ежевского, банка и предпринимателей, готовых показать свои производственные площадки и поделиться секретами успешного бизнеса.

«Мы участвуем в различных социальных проектах, поддерживаем детскую бизнес-игру «Начинающий фермер», ведем уроки финансовой грамотности в школах на сельских территориях. И реализуем эти проекты на общественных началах, так как считаем, что это социально значимая функция Россельхозбанка. Говоря о Школе Фермера, я могу с уверенностью утверждать, что этот проект уже показал себя успешным. Об успехе специализированного образовательного проекта говорит не столько территория его реализации и даже не количество выпускников, большинство из которых состоялись в аграрном бизнесе. Наверное, самый главный успех мы замечаем здесь, в регионах, когда видим сколько поступает заявок на обучение, встречаем наших выпускников на сельскохозяйственных выставках и форумах, видим реализованные бизнес-планы и мечты тех, кто приходил к нам на обучение с нерешительным «попробую», – рассказала Наталья Баркова.

Занятия будут проходить на базе Иркутского аграрного университета имени А.А. Ежевского, и предполагают два формата обучения: в онлайн с использованием дистанционных образовательных технологий (теоретическая часть) и очная практика на рабочих площадках. Учебный план нового потока составлялся совместно с представителями профильных министерств, специалистов Россельхозбанка, научных сотрудников аграрного вуза и приглашенных специалистов.

«Для нашего университета это интересный и значимый проект – хороший опыт отойти от привычной формы обучения и работать со «студентами», которые уже имеют свою практику ведения хозяйства, могут дискутировать на профессиональные темы и задавать вопросы исходя из собственного опыта работы на земле. Для нас очень волнительно каждое открытие учебного проекта, потому что вы – новые студенты, вы наши новые слушатели. И. безусловно, для обучения, для подачи качественных профессиональных знаний мы очень тщательно планируем преподавательский состав. Учебная программа составлена таким образом, чтобы вы смогли выстроить свой успешный бизнес и благодаря грамотному экономическому подходу, и, в том числе, понимали, каким образом можно воспользоваться государственной поддержкой», – подчеркнул в приветственной речи ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев.

В свою очередь, начальник отдела малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Иркутской области Наталья Лагодюк отметила следующее:

«Мы очень рады, что такое направление, как Школа Фермера есть и с каждым годом показывает свою эффективность. Министерство сельского хозяйства Иркутской области ежегодно проводит конкурсные отборы по грантовой поддержке начинающих фермеров в рамках регионального проекта. И вот сейчас, с 28 мая, мы объявляем конкурс «Агростартап». Всех желающих, кто готов попробовать себя в начинании и развитии фермерства, приглашаем поучаствовать, – сказала Наталья Лагодюк. Всего же «Школа фермера» сегодня стартовала в 24 регионах. Обучение проходят свыше 700 человек. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределённых по регионам в соответствии с востребованностью и перспективами на рынке».

С сентября 2020 года Россельхозбанк запускает поток обучения в «Школе фермера» в седьмой раз. За предыдущие шесть волн в Школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 3400 человек. Всего «Школа фермера» охватила уже 56 регионов.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.