В проект «Волшебный Байкал» войдут две локации из Иркутской области

Это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», которое провел президент России Владимир Путин вечером 28 марта.

– Как говорил в послании Федеральному Собранию, до 2030 года предстоит почти вдвое – до 140 миллионов – увеличить число ежегодных путешествий по стране, для этого расширять именно доступное предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений. Для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать. И в этой связи ещё одна важнейшая задача, о которой также было сказано в Послании: уже в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое – до пяти процентов, – сказал президент, открывая совещание.

Владимир Путин обратил особое внимание на то, что с развитием курортных территорий одновременно должна повышаться их транспортная доступность, развиваться другая сопутствующая инфраструктура, в том числе коммунальная и инженерная.

- Имею в виду в целом расширение внутри- и межрегионального, в том числе воздушного сообщения, модернизацию опорной сети автомобильных дорог, о чем я говорил, и внутренних водных путей, строительство новых скоростных железнодорожных и автомагистралей, - подчеркнул президент.

Иркутская область включила в проект «Волшебный Байкал» две локации. Это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы.

Общая площадь курортной зоны составит около 1200 га, протяженность береговой линии – семь км, сумма бюджетных вложений – 25 млрд рублей, частных инвестиций – 54 млрд. Будет создано 5 400 комфортабельных номеров, что обеспечит круглогодичность работы курорта и увеличение текущего туристско-экскурсионного потока более чем на 1,4 млн туристов в год. Проект имеет большие перспективы и даст значительный мультипликативный эффект – появится 6 000 новых рабочих мест.

В Байкальске в рамках проекта планируется создать благоустроенную набережную, парки, лыжероллерные трассы, центр тропостроения.

В районе Тальцов предполагается открытие современного курорта полного цикла на 3 500 номеров. Реализация проекта займет девять лет. Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов рассматривается с 2027 по 2035 годы.

В «Байкальской слободе» появятся современный всесезонный аквапарк, спа- и термальные комплексы, рыбацкая и ремесленная деревни, яхтенная марина полного цикла, лыжные и велотрассы, экотропы, пляжная зона, конгресс-центр.

Реализация проекта позволит привлечь туристов разных целевых групп и увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на 850 тысяч человек. Предполагаемый объем частных инвестиций – 32 млрд рублей.

– Для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в Порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений. Вместе с тем, необходимо провести реконструкцию на двух важных автотранспортных артериях к Байкалу. Первая – это дорога Иркутск – Листвянка, вторая – федеральная автомобильная трасса Р-258 от Иркутска до Байкальска. А так же предусмотреть возможный обход трех населенных пунктов вблизи Байкала – это Култук, Слюдянка и Байкал, – рассказал Игорь Кобзев.

Свой доклад Владимиру Путину представил и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. К 2036 году реализация проекта курорта «Волшебный Байкал» даст возможность показать уникальное озеро пяти миллионам человек, которые станут гостями Иркутской области и Республики Бурятия.

– Мы готовы приступить к реализации проекта, – подчеркнул губернатор Иркутской области.

Игорь Кобзев поблагодарил Президента России за внимание к Байкальскому региону и отметил, что инвесторы уже проявляют интерес к заявленным проектам.