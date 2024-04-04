От облицовки до несущих конструкций. «Саянскгазобетон» расширяет ассортимент силикатных изделий

К строительному сезону 2024 года на рынке Иркутской области появился новый продукт – пустотелые силикатные блоки, выпуск которых начал завод «Саянскгазобетон». О преимуществах нового стройматериала и вариантах его применения Газете Дело рассказал исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон» Алексей Наливных.

Крупноформатные преимущества

Производство силикатных изделий: в частности, кладочного, облицовочного кирпича, перегородочных плит, было запущено на площадке завода «Саянскгазобетон» в августе 2022 года. В марте текущего года на предприятии сделали серьёзный шаг по расширению ассортимента кладочных материалов. Здесь начали производить пустотелые силикатные блоки, размер которых составляет 250 мм в ширину и в длину и 248 мм в высоту.

Как рассказал Алексей Наливных, такой практически «кубик» массой 19,5 килограмма можно применять в качестве несущих конструкций при возведении различных сооружений как жилого, так и хозяйственного назначения. Также его можно использовать в качестве межквартирных перегородок, так как он вполне может заменить традиционный кирпич. А поскольку один блок по объёму составляет восемь условных кирпичей, это позволяет значительно увеличить скорость возведения и сэкономить на кладочном растворе. Кроме того, чем меньше швов в конструкции, тем лучше, так как она получается более монолитной. Ещё один плюс – идеальная геометрия блоков, допустимые отклонения здесь тоже не превышают двух миллиметров. Немаловажен также и тот факт, что за счёт небольшого веса блока снижается нагрузка на фундамент.

– Для себя мы поставили задачу выйти на рынок с новым продуктом для застройщиков к строительному сезону 2024 года. Уже прошёл этап пуска-наладки, на склад сдаются первые партии блоков, и мы готовы презентовать и предлагать эту продукцию застройщикам. Объёмы производства будут зависеть от спроса на рынке. Но предварительный мониторинг, проведённый в 2023 году, показал, что на этот продукт есть спрос не только в нашей области, но и в других регионах, в первую очередь, на востоке страны, – прокомментировал Алексей Наливных.

Он также отметил, что в западной части России силикатные блоки получили широкое распространение, и многие заводы переходят от мелкоштучного формата стройматериалов к крупному формату, потому что он удобен застройщикам. Более того, тенденции рынка направлены на выпуск более крупноформатных силикатных блоков длиною до метра, то есть практически плит. Как резюмировал Алексей Наливных, технически «Саянскгазобетон» готов в перспективе производить и такую продукцию.

Устоявшаяся классика

Силикатные изделия, в производстве которых используются известь, песок и вода, Алексей Наливных называет «устоявшейся классикой» строительных материалов, которые применялись ещё в древности, к примеру, при возведении Москвы. В современном мире силикатная продукция может использоваться на разных участках гражданского и промышленного строительства как для возведения несущих конструкций объектов и внешней отделки, так и внутри помещений – в качестве перегородочного материала. При этом в нашем регионе производством силикатных изделий в промышленных масштабах кроме «Саянскгазобетона» никто не занимается.

– Если говорить о силикатном кирпиче, то здесь приоритет отдаётся облицовочным изделиям, поскольку, построив основной каркас объекта, его надо чем-то облицевать. Вариантов не много – это могут быть навесные фасады, штукатурка и кирпичная кладка. Навесные фасады не совсем подходят для малоэтажного домостроения и ИЖС, по штукатурке как минимум два раза в год надо проводить технические работы. А кладка из силикатного облицовочного кирпича выглядит очень презентабельно и является также наиболее долговечной, – пояснил Алексей Наливных.

Кстати, силикатный кирпич «Саянскгазобетон» выпускает не только в его естественном цвете, но и объёмно окрашенный: то есть красится не поверхность изделия, а сама силикатная масса до формовки изделий, и, если кирпич разломать, он будет равномерно окрашен как внутри, так и снаружи. А это определённый плюс с точки зрения эксплуатации – если вдруг произойдёт скол на облицовке, то его не будет видно.

– В настоящее время у нас есть несколько основных базовых цветов: солома с жёлтыми оттенками, графит и баварская кладка в коричнево-бордово-фиолетовых оттенках, персик с легким оранжевым тоном. При этом технически мы готовы выполнять окрашивание изделий по индивидуальным запросам клиентов, – отметил Алексей Наливных.

Ещё один вариант применения силикатных изделий – это возведение не несущих конструкций зданий в категории многоквартирного домостроения. В этой категории «Саянскгазобетон» выпускает межкомнатные перегородки из силиката. Основное её преимущество – соответствие требованиям по шумоизоляции и ровная поверхность.

– Силикатная плита более плотная, чем, к примеру, тот же газобетон, поэтому коэффициент шумопоглощения у неё выше. Кроме того, у неё выше несущие способности, чем у перегородки из газобетонных блоков. И ещё одно преимущество – геометрия: отклонения в силикатных перегородках составляют не более 2 миллиметров. При этом на производстве придерживаемся отклонения в один миллиметр, – перечислил Алексей Наливных.

bgazobeton.ru

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