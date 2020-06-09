Games.adict.ru, или Игры в маркетинге

Весь 2020 год демонстрирует, что «как прежде» уже не работает. Мы это заметили еще раньше на классических маркетинговых инструментах. Промо-акции не эффективны, потому что рекламный шум усилился в разы, и воздействовать на целевую аудиторию сложно. Придумать же что-то новое у компаний зачастую не получается, так как для этого требуется больше компетенций, в частности в диджитале, а таких специалистов не всегда удается найти в штатном отделе маркетинга.

«Хотим делать необычный маркетинг», – решили мы и запустили разработку мини-игр. Вы наверняка уже знаете о захвате мира геймификацией. Мы знаем о ней всё: однажды мы придумали новогоднюю вязаную игру «Змейка», и в неё поиграли 75 000 человек.

Игры поднимают настроение и затягивают. Выигранный приз вернет клиента к вам и вызовет желание сыграть еще раз. В игре легко рассказать про компанию, познакомить клиента с ценностями бренда, а, значит – повысить его лояльность, расширить свою целевую аудиторию.

Конечно, мы говорим о пользе игрового подхода не гипотетически. Мы реализовали уже четыре проекта, о которых сейчас расскажем.

Игра для радио МСМ

Радио МСМ – ведущая радиостанция Иркутска с огромной аудиторией слушателей и фанатов. Для того, чтобы развлечь своих пользователей в период самоизоляции, а также для большего вовлечения и увеличения посещаемости сайта, мы придумали и разработали игру «Радиоман». Правила очень просты: убегай от вирусов, собирай предметы первой необходимости, накапливай очки в процессе игры и открывай секретные слова, которые дают возможность получить призы после пандемии. Результаты: более 1500 участников за неделю.

«Черная пятница» в МЕГЕ в интерактивном формате

Для того, чтобы увеличить вовлеченность посетителей торговых центров МЕГА, мы придумали и разработали интерактивную игру «Гонки на Рождество». Посетители торговых центров на специально установленном стенде могли сыграть друг с другом в импровизированные гонки на продуктовых тележках с цветами, основанными на буквах логотипа MEGA. В ходе гонки участники собирали различные товары: одежду, технику, обувь, инструменты, еду и т.д. Это вписывается в тематику торгового центра и гонки за покупками. Особенно интересным для игроков было то, что джойстиком для управления «тележкой» выступал смартфон участника, тогда как сами гонки проходили на общем большом экране. Результаты: больше 100 000 человек посетили страницу с игрой, собрано более 40 000 контактов, в игре участвовали более 50 000 человек, игра получила серебро как Лучшая промоакция в России на премии Tagline Awards 2019.

Фотоистория для малышей от Valio

С Valio – на примере их новой линейки детского питания Valio Baby – мы показали, что выход нового продукта на рынок тоже можно сделать интерактивным. Мы создали конструктор фотоисторий для самого важного в жизни каждой мамы –моментов взросления её малыша. «Механика» фотоистории очень проста: пользователи загружают любимые фото своего ребёнка, выбирают тематику фотоистории и музыкальное сопровождение. На выходе получается милый видеоролик, рассказывающий историю каждого малыша. Видеоролик можно скачать и сохранить на память.

Почему это работает

Та самая новогодняя вязаная «Змейка», о которой мы говорили в начале статьи, родилась у нас как необычное и веселое поздравление наших клиентов и партнеров с Новым годом. Пожалуй, ее успех – во всеобщей ностальгии по 2000-м, любви к элементарным играм и праздничном настроении. Так почему бы и вам не создать свою «Змейку»?

О цене

В стоимость услуги входят четыре составляющих: мы продумываем концепцию – от 15 000 рублей, рисуем дизайн – от 20 000 рублей, программируем – от 20 000 рублей, настраиваем маркетинг и продвигаем игру – от 10 000 рублей.

Подробно с услугой можно ознакомиться здесь:

сайт games.adict.ru

телефон: 48-57-38