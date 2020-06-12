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ВТБ. Начните действовать с пакетом услуг «На старте»12 июня 2020
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Резиденция XV. Семейный квартал: Коттеджи в поселке с инфраструктурой [12.06.2020]Резиденция XV. Семейный квартал
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [12.06.2020]
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Владимир Рябенко. Адвокаты-Партнеры: Защита интересов иркутского бизнеса [12.06.2020]Владимир Рябенко. Адвокаты-Партнеры
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.06.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [12.06.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.06.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [12.06.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. ОАО «Сибэкспоцентр» [12.06.2020]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (тыс. руб.)
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Ольга Беспечная, Альфа-Банк: «Пандемия закончится, а новые банковские привычки останутся» [05.06.2020]Пандемия продолжается, но и жизнь – тоже. Альфа-Банк в Иркутске не стал переносить открытие ипотечного центра из-за коронавируса. Решение оказалось верным и своевременным: ипотека с господдержкой, запущенная вскоре после этого, – сегодня один из самых востребованных продуктов. Как «коронакризис» изменил привычки клиентов? Чем помогают сегодня развитые дистанционные каналы? Об этом порталу SIA.RU рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.
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Байкальский банк Сбербанка приступает к выдаче кредита под 2% [28.05.2020]Выдача кредита начнется с 1 июня 2020 г. , заявки первых 111 клиентов уже одобрены, цель кредита - возобновление деятельности организации, текущие расходы.
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ВТБ в Иркутской области поддержал клиентов более чем на 7 млрд рублей [28.05.2020]ВТБ в Иркутской области одобрил кредитные каникулы для более чем 4,6 тысяч заемщиков – физических лиц на 2,8 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 4,27 млрд рублей. Общая сумма поддержки клиентов составила более 7 млрд рублей.
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Иркутский «Россельхозбанк» выдал 100 млн рублей кредитов по программе льготной сельской ипотеки [23.05.2020]На сегодняшний день в Иркутском региональном филиале принято уже более 1000 заявок на кредитование. Выдано кредитов на общую сумму 116 млн рублей. В Иркутской области минимальная заявка на кредит по данной программе составила 400 тыс. рублей, а максимальная – 3 млн. рублей. Заявки принимаются и обрабатываются ежедневно, в рабочем порядке, и, судя по отклику населения – кредитный продукт пользуется популярностью.
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Извещение о реализации непрофильного актива АО «Международный Аэропорт Иркутск» [15.05.2020]АО «Международный Аэропорт Иркутск» объявил о продаже непрофильных активов
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Союзавтоматстром опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2019 год [15.05.2020]Вид экономической деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Тельмана, 21
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 08.05.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [15.05.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [15.05.2020]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.05.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [15.05.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 08.05.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [15.05.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Сайт КонсультантПлюс включили в перечень социально значимых информационных ресурсов [15.05.2020]С апреля до июля проводится эксперимент, который заключается в бесплатном оказании услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету для использования социально значимых информационных ресурсов (Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 № 148). В их перечень вошел сайт КонсультантПлюс www.consultant.ru, а также еще 390 ресурсов. Это сайты государственных органов и сервисов, соцсети, мессенджеры, сервисы поиска и электронной почты, маркетплейсы и пр.
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ВТБ в Иркутской области выдает бизнесу льготные кредиты на выплату зарплаты [06.05.2020]ВТБ в Иркутской области подписал с предприятиями малого и среднего бизнеса кредитные договоры на выплату заработной платы работникам на сумму 85 млн рублей. Среди клиентов, обратившихся за кредитами в рамках госпрограммы – предприятия общественного питания, фитнес-клубы, салоны красоты, кинотеатр, а также компании санаторно-курортной сферы деятельности.
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Россельхозбанк выдал 394 млрд руб аграриям с начала 2020 года [04.05.2020]За три месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 394 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 12%. Заемщиками стали свыше 400 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 2,3 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 91 млрд рублей, краткосрочных – 303 млрд рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 76%. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 84 млрд рублей.
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Сбербанк направит более 3 млрд рублей на борьбу с пандемией коронавируса [01.05.2020]В связи с непростой ситуацией, с которой столкнулось все российское общество, Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности гражданами нашей страны.