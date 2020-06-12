ВТБ. Начните действовать с пакетом услуг «На старте»

Ольга Беспечная, Альфа-Банк: «Пандемия закончится, а новые банковские привычки останутся»

Пандемия продолжается, но и жизнь – тоже. Альфа-Банк в Иркутске не стал переносить открытие ипотечного центра из-за коронавируса. Решение оказалось верным и своевременным: ипотека с господдержкой, запущенная вскоре после этого, – сегодня один из самых востребованных продуктов. Как «коронакризис» изменил привычки клиентов? Чем помогают сегодня развитые дистанционные каналы? Об этом порталу SIA.RU рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.